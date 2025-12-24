Tres muertos deja un incendio en un hotel en Neiva: en el lugar también funcionaba un local comercial

La conflagración dejó tres víctimas mortales y grandes daños materiales en un hotel y establecimiento comercial - crédito Captura de video

En la madrugada del miércoles 24 de diciembre, un incendio estructural en un establecimiento comercial de Neiva dejó como saldo la muerte de tres personas y un perro, según el reporte preliminar de las autoridades.

El incidente ocurrió cerca de la glorieta de la Plaza de San Pedro y generó alarma entre los residentes del sector, quienes presenciaron cómo el fuego, en medio del pánico de la comunidad.

De acuerdo con el informe oficial del Cuerpo de Bomberos Oficiales de Neiva, la alarma fue recibida hacia las 4:00 a. m., momento en el que dos máquinas extintoras y dos unidades UBOMBE acudieron al sitio.

Al llegar, encontraron el fuego totalmente avanzado y la estructura del segundo piso destruida. Las primeras imágenes disponibles muestran llamas saliendo del recinto, mientras el vecindario reaccionaba con conmoción ante la magnitud del siniestro.

La prioridad de los bomberos se centró en controlar las llamas para evitar que se propagaran a los comercios vecinos, ya que la zona es de alta actividad comercial. A pesar de los esfuerzos desplegados, el segundo nivel del edificio resultó en pérdida total, según confirmaron las autoridades.

Durante las labores de inspección, los equipos de emergencia hallaron en la parte posterior de la edificación los cuerpos sin vida de tres hombres, dos de ellos adultos mayores, junto al perro que también pereció en el lugar.

Las primeras evaluaciones apuntan a que las víctimas murieron por asfixia causada por la inhalación de gases.

Sobre el procedimiento posterior, el levantamiento de los cuerpos quedó a cargo del CTI y la Fiscalía General de la Nación, organismos que ahora encabezan la investigación para determinar las causas exactas del incendio.

Respecto a las circunstancias de las víctimas, Elmer Peña, oficial de bomberos Neiva, declaró a Caracol Radio que “de manera oficial se confirmó que tres personas perdieron la vida en el hecho. Según versiones iniciales, las víctimas se encontraban descansando en el hotel al momento en que se inició el incendio, aunque esta información aún está siendo verificada”.

El reporte del Cuerpo de Bomberos Oficiales de Neiva indica que la conflagración ya fue controlada y que el personal permanece en la zona para garantizar la seguridad y colaborar con la investigación. Se espera que, en las próximas horas, los equipos oficiales puedan ofrecer más detalles que ayuden a esclarecer el origen de la emergencia.

Explosión en el sur de Neiva

La explosión ocurrida en una vivienda de Las Acacias, en el sur de Neiva, dejó como saldo una persona fallecida y dos heridas, de acuerdo con la información proporcionada por Nancy Trujillo Monje, jefa de la Oficina de Gestión del Riesgo de Neiva.

El estallido, que tuvo lugar en la mañana del martes 11 de noviembre de 2025, provocó un incendio severo dentro de la infraestructura y afectó varias casas vecinas, rompiendo vidrios y levantando tejados en los alrededores.

La funcionaria detalló que la magnitud de la detonación generó daños estructurales no solo en la vivienda principal, sino también en otras edificaciones cercanas. Trujillo Monje especificó que “hay una persona muerta y dos heridas”, relató al medio regional La Nación.

En el sitio de los hechos, las autoridades desplegaron equipos de investigación y atención a emergencias. Así lo confirmó el teniente Helmer Pérez, del Cuerpo de Bomberos de Neiva, quien explicó a un medio local que la presencia de las entidades competentes busca tanto esclarecer el origen del siniestro como controlar sus consecuencias inmediatas.

Pérez añadió que la hipótesis principal apunta a que la explosión se produjo dentro de una polvorería, donde, según las primeras indagaciones, “se estaba trabajando con fósforo blanco, una sustancia prohibida por el Ministerio de Defensa para la elaboración de productos pirotécnicos que puedan poner en riesgo” a la población.