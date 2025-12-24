Colombia

Epa Colombia organizó despedida para sus empleados, pese a estar en prisión: “Gracias por no hundir el barco”

La empresaria y creadora de contenido Epa Colombia, actualmente privada de la libertad, sorprendió a su equipo con una cena en uno de los restaurantes más reconocidos de la capital

Epa Colombia agradeció la lealtad
Epa Colombia agradeció la lealtad de sus trabajadores con una lujosa cena como parte de la despedida de fin de año - crédito @karolsamantaoficiall/ Instagram

La creadora de contenido y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, organizó una costosa fiesta de despedida para los trabajadores de sus locales de keratinas, aunque actualmente cumple una condena superior a cinco años de prisión.

El evento se realizó en uno de los restaurantes más exclusivos de Bogotá y fue coordinado por su pareja sentimental, Karol Samantha.

La celebración tuvo lugar en las instalaciones de Andrés Carne de Res, donde los empleados de las tiendas de keratinas asistieron como un gesto de agradecimiento por parte de la empresaria.

Karol Samantha compartió imágenes y videos del encuentro en redes sociales, mostrando el ambiente festivo y la participación del equipo de trabajo de la reconocida marca de keratinas.

Karol Samantha compartió en redes sociales imágenes del encuentro, donde se reflejó el ambiente festivo y la unión del equipo - crédito @karolsamantaoficiall/ Instagram

Aunque Epa Colombia permanece privada de la libertad tras ser capturada en su local de El Restrepo, sus negocios continúan operando. La compañía ha mantenido altos niveles de ventas durante la temporada decembrina, impulsada por el apoyo de los clientes y la gestión de su pareja.

Las tiendas han registrado una demanda tan alta que algunas clientas han esperado fuera de los locales para acceder a los tratamientos de keratina.

“Gracias a Dios y a ti reina por construir un imperio tan hermoso”, escribió Karol Samantha en una de las publicaciones en donde se ve junto a los empleados de la Daneidy.

En otro mensaje, la pareja de Epa Colombia expresó su agradecimiento a los empleados de la empresa por mantenerse firmes en sus puestos tras la detención de la empresaria y las dificultades que atravesó el equipo durante ese periodo. “Ustedes saben que la que es no está… Gracias a todos por mantenerse en la empresa, por no dejar hundir el barco… Daneidy está muy agradecida con todo ustedes y aunque este año es diferente, esta es la despedida que ustedes se merecen", señaló Karol.

La pareja de la empresaria agradeció a sus trabajadores por confirmar en el proceso de la empresa luego de que Epa fuera capturada - crédito @karolsamantaoficiall/ Instagram

A partir de la reclusión de Barrera Rojas, varios hechos han marcado su actualidad, incluyendo el cambio de su defensa legal.

El proceso está a cargo del abogado Francisco Bernate Ochoa, quien recientemente explicó los desafíos que enfrenta el caso, entre ellos los rechazos judiciales a la solicitud de prisión domiciliaria.

Bernate afirmó: “Es una familia con unos patrones diferentes. Una familia de personas del mismo sexo tiene unos patrones y unos parámetros diferentes y a ellas no las pueden juzgar como si no fueran una pareja del mismo sexo. No son una pareja donde hay un papá y una mamá, así no funciona. Ojalá y esto tenga eco, todo es muy innovador, y en un poder judicial conservador no es tan fácil, pero hay que intentarlo”.

El abogado también sostuvo: “Es una discriminación de género, cómo le van a negar la prisión domiciliaria diciendo que la madre puede hacerse cargo del hijo si en una pareja como esta esos roles de padre y madre no están presentes, es de otra forma. Entonces no puede desconocerse que no estamos entre iguales”.

Diana Celis descarta reconciliación con Epa Colombia y lanza críticas contra su actual pareja

La futbolista Diana Celis volvió a poner sobre la mesa su relación pasada con Epa Colombia, al responder preguntas de sus seguidores a través de redes sociales. Celis fue categórica al negar cualquier posibilidad de reconciliación con la empresaria de keratinas, quien actualmente permanece en prisión, y aprovechó para lanzar críticas directas hacia Karol Samantha, actual pareja y prometida de Barrera.

Durante la interacción, Celis aseguró que no existe acercamiento posible con Barrera.

Según la futbolista, Karol Samantha, actual pareja de Epa Colombia y madre de su hija Daphne Samara, habría impuesto límites para evitar cualquier tipo de contacto entre ambas. “Parce, no, es que ni siquiera la dejan ser mi amiga. La Karol le tiene prohibido jajaja. Mentiritis”, comentó Celis, en una respuesta teñida de ironía.

La futbolista dijo que la pareja de la empresaria no la deja hablar con ella - crédito @letengoelchisme/IG

Celis también recordó episodios del pasado que, según su versión, deterioraron la confianza entre ambas: “Yo creo que ella no tendría cara para hablarme. Con todas esas mentiras y esas calumnias que dijo, me daría hasta vergüenza”, sostuvo, refiriéndose a declaraciones anteriores de Epa Colombia que, de acuerdo con la futbolista, la perjudicaron ante la opinión pública.

El contexto de la reclusión de Epa Colombia también ha provocado reacciones en otros sectores. En su programa El Escándalo TV, Yina Calderón manifestó su inconformidad con quienes, según ella, se aprovechan de la ausencia de la empresaria. Calderón calificó a Diana Celis de “cínica” y expresó: “Ustedes no deberían ni estar utilizando el nombre de la Epa Colombia en sus historias. Cínica, aprovechando que ella está en la cárcel, no se puede defender y no puede decir absolutamente nada”.

La empresaria no dudó en defender a su amiga que está presa de los ataques de Diana Celis - crédito @juliethpaolaberdy7/TikTok

La empresaria de fajas también mostró confianza en que Epa Colombia recuperará su libertad próximamente. “Yo estoy segura de que Epa Colombia está pronto a salir de la cárcel. Yo guardo la fe y yo sé que prontamente va a ocurrir un milagro en la vida de Epa Colombia”, sostuvo.

