Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Disney+ ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Disney+ Colombia

1. Avatar: Fire and Ash | A Special Look

2. Por fin solo en casa

Max Mercer se queda solo en Navidad y hará lo que haga falta para proteger su hogar de intrusos.

3. Avatar: El sentido del agua

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, 'Avatar: The Way of Water' empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.

4. Solo en casa 2: Perdido en Nueva York

En plenas fiestas navideñas, el pequeño Kevin y su familia están a punto de coger un avión para disfrutar de unas pequeñas vacaciones, pero Kevin se equivoca y embarca en un avión que lo lleva a Nueva York, donde vuelve a encontrarse solo y desprotegido.

5. Avatar

Año 2154. Jake Sully, un exmarine condenado a vivir en una silla de ruedas, sigue siendo, a pesar de ello, un auténtico guerrero. Precisamente por ello ha sido designado para ir a Pandora, donde algunas empresas están extrayendo un mineral extraño que podría resolver la crisis energética de la Tierra. Para contrarrestar la toxicidad de la atmósfera de Pandora, se ha creado el programa Avatar, gracias al cual los seres humanos mantienen sus conciencias unidas a un avatar: un cuerpo biológico controlado de forma remota que puede sobrevivir en el aire letal.

6. Ponte en mi lugar de nuevo (Freakier Friday)

Años después de que Tess y Anna atravesaran una crisis de identidad, Anna ahora tiene una hija y una futura hijastra. Mientras enfrentan los innumerables desafíos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que el rayo puede caer dos veces.

7. Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era

Una docuserie tras bambalinas que narra el desarrollo, el impacto y el funcionamiento interno que creó el fenómeno Taylor Swift | The Eras Tour, además de ofrecer una mirada íntima a la vida de Taylor mientras su gira acaparaba titulares y emocionaba a fans de todo el mundo. La serie también destaca a artistas, familiares y amigos, como Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Florence Welch, ofreciendo una perspectiva inédita de lo que implicó crear un fenómeno.

8. Zootopia 2 | A Special Look

9. Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (The Fantastic 4: First Steps)

Con un mundo retrofuturista inspirado en los años 60 como telón de fondo, la Primera Familia de Marvel deberá hacer frente a su mayor desafío hasta la fecha. Obligados a buscar el equilibrio entre su papel de héroes y sus fuertes vínculos familiares, tendrán que defender la Tierra de un hambriento dios espacial llamado Galactus y su intrigante heraldo, Estela Plateada.

10. Percy Jackson y los dioses del Olimpo

Percy Jackson emprende una peligrosa misión. Dejando atrás a los monstruos y burlando a los dioses, recorrerá Estados Unidos para devolver el Rayo Maestro de Zeus y evitar la guerra. Con ayuda de sus compañeros de misión, Annabeth y Grover, el viaje de Percy lo acercará más a las respuestas que busca: cómo encajar en un mundo que le es ajenoy si logrará entender su destino.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué series y películas hay en Disney+

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (AP/Richard Drew)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.