Juan Daniel Oviedo y su comentario irónico a Petro por aprovechar publicación de su nieta para mandar mensaje político: “Lo que quiso decir tu abuelito”

El precandidato presidencial lanzó una pulla en la que, al parecer, el presidente politizó una fotografía de su nueva nieta, en celebración de su primer mes de nacimiento

Gustavo Petro publicó un mensaje
Gustavo Petro publicó un mensaje político en mensaje a su nieta de un mes de nacida y las redes sociales explotaron - crédito X

El presidente Gustavo Petro público en su cuenta de X una nueva imagen de su nueva nieta, Mailé Petro, que cumplió un mes de nacida, el 22 de diciembre de 2025 y que llegó al mundo en Canadá.

Sin embargo, la enternecedora imagen de la pequeña recién nacida, vestida de estampados florales con un blanco chaleco de delicada pelusa, estuvo acompañada de un mensaje que a muchos incomodó, incluido el exdirector del Dane y ahora precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo.

Petro escribió: "Mailé Petro González cumple un mes. Vive en el Canadá porque mi familia tuvo que exiliarse desde el 2007 por mi debate sobre el paramilitarismo en Antioquia. Amenazaron hasta los niños que iban al colegio que fundaron mis hermanos en Tenjo".

Al respecto, aunque en tono positivo y sin mostrar la incomodidad, Oviedo respondió a la publicación de Petro, en la que irónicamente explicó: “Lo que quiso decir tu abuelito era: ¡feliz primer mes de vida, Mailé!“

El comentario de Oviedo fue sugerente con la tendencia de Petro de inmiscuir a su familia en asuntos netamente políticos. Aunque en redes se leyeron comentarios de más fuerte calibre en contra del jefe de Estado.

