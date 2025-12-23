Jhonny Rivera regalará cinco millones de pesos a sus seguidores: así será la dinámica

El cantante realizará una dinámica y elegirá cinco de los mejores videos que lo etiqueten - crédito @jhonnyrivera/TikTok

La tarde del lunes 22 de diciembre, Jhonny Rivera generó expectativa entre sus seguidores al anunciar, a través de sus redes sociales, que regalará cinco millones de pesos a cinco de sus seguidores.

Este gesto del cantante de música popular, se da en paralelo con el lanzamiento de la versión salsa de su sencillo El intenso, cuya publicación está prevista para el martes 23 de diciembre a las 7 p. m., en vísperas de Nochebuena.

El artista indicó que este estreno, inicialmente planeado para su show en Cali, debió ser pospuesto por circunstancias fuera de su control.

El cantante agradece a sus seguidores y familiares por el apoyo masivo en sus conciertos - crédito jhonnyrivera / Instagram

Durante un video compartido en las historias de su cuenta oficial, donde cuenta con una audiencia considerable, Jhonny Rivera precisó la mecánica para optar por los premios.

“Voy a regalar cinco millones de pesos de la siguiente manera: cinco premios de un millón a las cinco mejores parejas de salsa, a las que mejor lo bailen y lo suban con el hashtag #ElIntensoSalsa en TikTok en Instagram, vamos a estar viendo todos los videos”.

Cada participante deberá crear una coreografía para la nueva versión de El intenso, subirla a Tiktok o Instagram con el hashtag mencionado en el párrafo anterior, y las cinco parejas que destaquen recibirán un millón de pesos cada una.

La réplica de un vehículo Willis rindió homenaje al Eje Cafetero, tierra natal de Rivera - crédito Jhonny River / Instagram

El cantante reiteró su compromiso de revisar personalmente cada video presentado, enfatizando la oportunidad que representa para sus seguidores:

“Mañana (martes 23) sale el intenso versión salsa, es un regalo que tenía preparado para cerrar el show de Cali, y voy a regalar cinco millones de pesos”. De este modo, la dinámica no solo celebra el lanzamiento musical, sino que también fortalece la interacción con su comunidad, que recibió el anuncio como un auténtico obsequio navideño.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “Ya estoy ensayando para el video”; “estoy esperando el intenso en salsa para bailar y ganar”; “ponga algo para los solteros Jhonny, para esos que no tenemos novia ni nada”, entre otros.

La decepción de sus seguidores

Jhonny Rivera generó controversia al no ser claro con los supuestos empleos que ofreció para todos sus seguidores en redes sociales - crédito @mr.per.latinoamerica/TikTok

La reciente polémica en torno a Jhonny Rivera surgió cuando el cantante anunció en un video de TikTok una oferta laboral que, según sus palabras, daría trabajo a todos sus seguidores.

El revuelo se generó rápidamente, pues Rivera pidió a sus fanáticos estar atentos a sus redes sociales, prometiendo revelar detalles sobre la propuesta.

Posteriormente, el artista de 51 años publicó un enlace que redirigía a una aplicación de una empresa dedicada a generar ingresos mediante referidos, lo que provocó decepción y críticas entre sus seguidores.

Muchos seguidores expresaron sentir que Rivera jugó con sus expectativas, al considerar que la promesa de empleo no era real y más bien se trataba de una estrategia publicitaria.

Jhonny Rivera dejó a más de un seguidor viendo un chispero con oferta laboral que prometió para todos - crédito @jhonnyrivera/Instagram

En redes sociales, varios usuarios manifestaron su descontento señalando el posible riesgo de compartir sus datos personales en la aplicación sugerida, además de denunciar que la suscripción tenía costo y que el cantante habría recibido una suma superior a los 45 millones de pesos colombianos por la promoción.

“Me da miedo los enlaces, que tal sea una trampa y nos roben toda nuestra información”, comentó un usuario, mientras otro agregó: “se va es a hacer la plata, vale 30 barras la inscripción”.

Al margen de la controversia, Jhonny Rivera también compartió sus destinos turísticos favoritos de Colombia en una conversación con el pódcast Sin filtro de Semana, recomendando lugares como Guatapé, el archipiélago de San Bernardo, Cartagena, La Guajira, el Amazonas y especialmente su natal Pereira. Según Rivera, “El Eje Cafetero es hermoso. Pereira tiene los mejores paisajes, el clima, pero la gente es maravillosa, hay calor humano”.