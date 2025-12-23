Corte Constitucional evaluará el decreto de emergencia económica emitida por el Gobierno de Gustavo Petro

El Ejecutivo formalizó la promulgación del decreto que establece la Emergencia Económica.
El texto detalla los motivos que llevaron a tomar esta decisión al finalizar 2025.
Con la medida, el presidente adquiere la facultad de emitir normas con rango legal, lo que permitirá la creación de nuevos gravámenes para la población.
Ante la expedición de la emergencia económica por parte del Gobierno, la Corte Constitucional anunció una sesión especial para analizar la medida, según se informó La FM.
De acuerdo con dicho medio los magistrados abordarán el tema tras la publicación del decreto, que introduce modificaciones fiscales.
