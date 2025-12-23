Con la mirada en 2026, Daniel Quintero se metió en la consulta del Pacto Amplio: “Vamos a trabajar juntos”

Daniel Quintero se metió a la pelea en el Pacto Amplio con altas figuras de la izquierda que están alineados con el presidente Petro - crédito @QuinteroCalle/X

Contra los señalamientos y críticas, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero anunció su participación en la consulta interpartidista del ‘Pacto Amplio’, convocada para el 8 de marzo. El candidato, que recibió el aval del Partido Aico —movimiento indígena—, confirmó así su intención de aspirar a la Presidencia en las elecciones de 2026 por la izquierda colombiana.

En sus declaraciones, Daniel Quintero explicó que su inscripción a la consulta estaba pendiente de la aprobación de la personería jurídica del Pacto Histórico, algo que se concretó el 17 de septiembre. Con este avance, el exalcalde ya se considera habilitado para competir como precandidato presidencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de las redes sociales, Quintero expresó su agradecimiento a los líderes del Pacto Amplio, mencionando a Roy Barreras, Iván Cepeda y Camilo Romero, por la invitación a participar: “Vamos a trabajar juntos para que esta sea la consulta más votada en la historia del país”.

Daniel Quintero confirma su participación en la consulta interpartidista del Pacto Amplio, junto a Roy Barreras, Iván Cepeda y Camilo Ramiro - crédito redes sociales

Además, el polémico político paisa destacó su compromiso con la lucha contra las maquinarias políticas tradicionales, al afirmar que uno de los principales objetivos de su campaña será derrotar a las fuerzas políticas de la extrema derecha.

“Tenemos un reto grande: derrotar a las maquinarias y a la corrupción. Nuestra campaña será una campaña independiente, como siempre, con carisma social y que con tecnología va a plantear soluciones como nunca se han planteado antes a los problemas de fondo en temas de seguridad, economía de la gente y que desate un reseteo profundo en el Estado, de modo que se acabe de forma estructural con la corrupción”, añadió Quintero en su video compartido en su cuenta de X.

Cabe destacar que a pesar de la confirmación de su participación en la consulta, el futuro político de Daniel Quintero aún depende de la decisión final de la Registraduría Nacional, pues esta entidad deberá pronunciarse sobre la viabilidad de su candidatura presidencial, luego de que se determinara que su inscripción inicial en la consulta del Pacto Histórico no cumplió con los requisitos legales establecidos.

Daniel Quintero confirma su participación en la consulta interpartidista del Pacto Amplio - crédito Facebook

La renuncia de Quintero a dicha consulta también está siendo evaluada por las autoridades competentes, lo que genera incertidumbre sobre su habilitación para participar en las elecciones de 2026.

Por ahora, lo que se conoce es que el Pacto Amplio —que antes iba a ser ‘Frente Amplio’— tiene como objetivo consolidar una amplia coalición de izquierda, que vaya más allá del apoyo al presidente Gustavo Petro, y que busque sentar las bases de un gobierno que represente a los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana.

Daniel Quintero tiene un peso polémico que lo persigue con cada ‘jugada’ que hace para estar en la carrera presidencial

Daniel Quintero se encuentra en medio de un panorama complicado tanto a nivel judicial como electoral. En el frente judicial, la Fiscalía investiga al exalcalde por presunta corrupción, con al menos 43 cargos en su contra, incluyendo peculado y prevaricato.

A pesar de las investigaciones judiciales que lo acusan de corrupción, Daniel Quintero sigue firme en su aspiración presidencial- crédito Daniel Quintero/Facebook

Uno de los casos más relevantes es el “carrusel de metroparques”, donde se investiga el uso de contratos para evadir licitaciones públicas y favorecer a ciertos contratistas. Además, la actual administración de Medellín, de Federico “Fico” Gutiérrez, reportó más de 500 hallazgos de irregularidades durante el mandato de Quintero.

Por otro lado, el exalcalde enfrenta críticas por su cambiante trayectoria política, con acusaciones de “doble militancia” debido a sus cambios de partido y su aval del Partido Aico, tras dejar el Pacto Histórico; la oposición alerta sobre el riesgo de inhabilitación si el Consejo Nacional Electoral (CNE) considera que ya estaba comprometido con otra coalición.

Así las cosas, Quintero se presenta como víctima de persecución política, mientras que sus opositores lo acusan de oportunismo.