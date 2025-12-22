Las emotivas palabras de Bad Bunny tras su reencuentro con J Balvin en su concierto en México: “Te respeto mucho”

Los cantantes sorprendieron al público mexicano con su reconciliación - crédito @los40spain/IG

La vuelta al escenario conjunta de Bad Bunny y J Balvin quedó marcada por un intercambio de palabras y reconocimientos de cada uno durante el reciente espectáculo en México.

La relación entre ellos se vio ensombrecida por rumores persistentes respecto a un distanciamiento, acentuados al inicio de dos mil veintitrés.

En ese contexto, la polémica aumentó cuando en Thunder and lighting, Bad Bunny escribió una frase que avivó las especulaciones de un distanciamiento: “Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos. Mientras ustedes son amigos de to’ el mundo como Balvin”.

Bad Bunny y J Balvin se reconcilian en CDMX. (Redes sociales)

Ante la multitud, mientras el paisa interpretaba su fragmento del tema La canción, J Balvin expresó su sentir hacia su colega.

“Aunque no habláramos, me inspiraste mucho. Y hoy quiero decirte que te admiro. El pasado es pasado. Porque ya somos hombres, hemos madurado. Tú como yo. Si alguna vez fui estúpido, ya sabes que nos disculpamos siempre”.

Para los miles de asistentes, sus palabras estaban cargadas de honestidad y respeto, las cuales no dudaron en acompañar con un aplauso generalizado por la esperada reunión.

Las colaboraciones entre ambos músicos, cuya cúspide se dio en el 2019 con el lanzamiento de Oasis, provocaron una auténtica revolución en el panorama sonoro latino.

J Balvin aclara su relación con Bad Bunny - crédito @la_musica/X

Temas como Qué pretendes dominaron rankings globales y establecieron a Bad Bunny y J Balvin como referentes mundiales, cada uno con un estilo diferente y con una carrera en ascenso frente a ellos.

La percepción de un conflicto entre los cantantes de reguetón fue amplificada por el hecho de que dejaran de compartir espacios públicos y por la decisión de J Balvin, como ocurrió en sus dos presentaciones en Colombia, de excluir los segmentos de canciones interpretados por Benito.

La expectativa por una posible reconciliación fue en aumento con el paso del tiempo. Finalmente, durante el último concierto de Bad Bunny en México, los acordes de La Canción anunciaron el ingreso de J Balvin, que apareció de debajo del escenario y provocó una ovación generalizada de los asistentes.

Balvin y Bad Bunny enfrentaron una demanda por usar una obra artística sin autorización (Foto: Captura YouTube)

En ese emotivo encuentro, Bad Bunny se dirigió a su colega con palabras que rápidamente se hicieron virales: “Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho, que te quiero mucho y que igual en algún momento, si fallé en algo, yo ya me disculpé. Hace mucho tiempo la gente no sabe, pero nosotros tuvimos una conversación hace varias semanas, solo que estábamos esperando el momento perfecto para compartir escenario, y qué bueno que fue aquí en México”.

El artista puertorriqueño también destacó el recorrido de su compañero: “José también lleva muchos años representando al latino en el mundo entero y abriendo puertas para el género urbano, no solo en Colombia, sino a nivel latinoamericano y mundial”.

Con este intercambio sobre el escenario, no solo quedó descartada una supuesta enemistad, sino que emergieron expectativas sobre nuevas colaboraciones, incluyendo la posible participación de J Balvin en los futuros shows de Benito en Medellín.

Mandatory Credit: Photo by Gustavo Caballero/South Beach Photo/Shutterstock (9948044an) Bad Bunny and J Balvin J Balvin in concert, Miami Beach, Florida, USA - 28 Oct 2018

Para la industria y los seguidores de ambos músicos, este reencuentro constituye una muestra clara de que el respeto y la conversación pueden prevalecer más allá de cualquier diferencia artística.

Fueron varios los mensajes que se leyeron en las diferentes cuentas de entretenimiento que replicaron el emotivo reencuentro, con mensajes como: “Diosito, que Balvin y Bad Bunny estén juntos en el Super Bowl”; “es como ver a tus papás que se divorciaron hace tiempo, juntos de nuevo”; “esta noche ganamos los mexicanos, los colombianos, los boricuas, ganó Latinoamérica”; “todo es gracias a la Virgen de Guadalupe, Balvin la llevaba en su chaqueta”, entre muchos otros más.