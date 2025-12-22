Colombia

Juan Fernando Cristo cuestionó llegada de Paloma Valencia a la consulta de la derecha: “Nació el Uribe Duque Santismo”

El exministro del Interior recordó el episodio en el que el expresidente Álvaro Uribe manifestó su postura frente a la unión de políticos y funcionarios de los gobiernos de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro

El exministro del Interior criticó
El exministro del Interior criticó la llegada de la candidata del Centro Democrático a la coalición de precandidatos - crédito Colprensa

El domingo 21 de diciembre de 2025, se conoció la reunión que sostuvo la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia con los precandidatos presidenciales que estarán en la Gran Consulta por Colombia, la alianza que definirá al candidato de la centroderecha para las elecciones presidenciales de 2026.

Aunque la congresista de oposición confirmó la reunión, sostuvo que su inclusión en la lista se definirá tras reuniones con las directivas y militantes de su partido político, así como un encuentro privado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático.

Sin embargo, la eventual llegada de Paloma Valencia a la consulta generó diferentes reacciones en el país.

Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David
Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo (de izquierda a derecha) integran la Gran Consulta por Colombia - crédito @VickyDavilaH/X

Mientras que algunos resaltaron que la senadora puede generar una opción fuerte en los comicios, otros cuestionaron la inclusión del uribismo en el centro político colombiano.

Ese fue el caso del exministro del Interior y hoy precandidato presidencial Juan Fernando Cristo que, a modo de burla, recordó uno de los calificativos usados por Uribe Vélez frente a las alianzas entre funcionarios de los gobiernos de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, denominado como ‘petrosantismo’, pero con la diferencia de que lo cambió a su manera.

Y casi al tiempo con el niño Dios, nació el uribo-duque-santismo”, escribió el exfuncionario en su cuenta de X.

- crédito @CristoBustos
- crédito @CristoBustos

No obstante, su comentario también generó una oleada de críticas.

Algunos usuarios enfatizaron en que el lenguaje utilizado en su mensaje podría influir en hechos de violencia contra los precandidatos.

Al respecto, Cristo manifestó que su intención no era atacar a los integrantes de la Gran Consulta, sino que busca amenizar las tensiones y la polarización en el país, en medio de la época de Navidad y Fin de Año.

Un poco de sentido humor en Navidad de paz y tranquilidad apreciada Alexa. Nada violento. Como tampoco veo nada violento en la categoría de ‘Petro santísmo’”, declaró en la red social mencionada.

- crédito @CristoBustos
- crédito @CristoBustos

Juan Fernando Cristo no fue el único que criticó la reunión de Paloma Valencia con los precandidatos presidenciales de la centroderecha.

A los cuestionamientos se sumó la exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial Claudia López que, por medio de una publicación en su cuenta de X, calificó como una ‘inocentada’, al considerar que la última palabra sobre la inclusión de Valencia a la consulta presidencial la tendrá el expresidente Álvaro Uribe.

Los teloneros del uribismo querían Navidad anticipada… Pero el que manda el gran corral les mandó a decir que lo va a pensar. Que mejor coman natilla y la pasen por inocentes", expresó la exmandataria local en la plataforma digital.

Con este mensaje, la precandidata
Con este mensaje, la precandidata presidencial Claudia López expresó sus críticas a los precandidatos de La Gran Consulta - crédito @ClaudiaLopez/X

La decisión de Álvaro Uribe

Pese a las críticas, la senadora Paloma Valencia manifestó que la decisión final sobre la inclusión de su nombre en la lista de precandidatos para la consulta de la centroderecha será consensuada internamente en su partido.

“Me reuní con los miembros de la gran consulta por Colombia y agradezco su invitación y su esfuerzo por la unidad. Hablemos con los integrantes de nuestro partido para tomar una decisión con la que el gran equipo Centro Democrático esté conforme y animada”, expresó la congresista en su cuenta de X.

La senadora y candidata presidencial
La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático confirmó su reunión con los precandidatos de La Gran Consulta - crédito @PalomaValenciaL/X

Justamente, el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, indicó que se realizaron conversaciones sobre la situación, y aseguró que, independiente de la determinación, respaldará a la candidata del movimiento político.

Por pedido de nuestra candidata Paloma Valencia, ayer hubo un diálogo intenso con la bancada parlamentaria y algunos candidatos a corporaciones. En la mañana continuará con la coordinación del director del Partido (...) De mi parte acataré la decisión final de nuestra candidata la senadora Paloma, a quien apoyaremos con todo el entusiasmo”, declaró Uribe en su cuenta de X.

Expresidente Uribe que acatará la
Expresidente Uribe que acatará la decisión final de Paloma Valencia - crédito @AlvaroUribeVel

La congresista de oposición se sumaría a la lista de otros aspirantes que buscan ocupar un lugar en el tarjetón de la primera vuelta presidencial el 31 de mayo de 2026.

Los otros integrantes de esta consulta son Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas y Daniel Palacios.

