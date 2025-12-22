Colombia

Dos menores de nueve años resultaron gravemente heridos tras caer de un camión en Urrao, Antioquia

Los niños reciben atención especializada en Medellín tras sufrir traumas craneoencefálicos luego de un accidente ocurrido en el sector La Curva del Teniente, en zona urbana del municipio

Los menores fueron trasladados a
Los menores fueron trasladados a Medellín debido a la complejidad de las lesiones sufridas en el accidente. - crédito @Aupurtelevision/Facebook

Un grave accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Urrao, en el suroeste de Antioquia, dejó a dos niños de nueve años con lesiones de consideración, luego de que cayeran de un camión en movimiento en plena zona urbana. El hecho se registró en la vía que conduce al aeropuerto local, específicamente en el sector conocido como La Curva del Teniente, un punto de alta circulación vehicular.

Los menores, presuntamente pertenecientes a la comunidad afro de Mandé, se encontraban en el área urbana del municipio pasando la temporada de Navidad, aunque residen habitualmente en zona rural. De acuerdo con la información disponible, el accidente ocurrió cuando los niños se habrían subido o colgado del vehículo sin que el conductor se percatara de su presencia.

Tras el siniestro, unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Urrao acudieron de inmediato al lugar para atender la emergencia. El subteniente Juan Esteban Durango, comandante del organismo de socorro, confirmó que ambos menores presentaban lesiones graves en la cabeza, por lo que fue necesario activar un protocolo de atención prioritaria.

“Manifestaban que había dos menores heridos. Se habían caído de un vehículo en movimiento. Inmediatamente desplegamos las unidades a ese lugar. Al llegar al sitio encontramos dos menores tirados en el suelo, ambos con lesiones de gravedad en la cabeza con TEC moderado”, relató Durango, según Caracol Radio.

El oficial detalló que uno de los niños se encontraba en estado más crítico, ya que presentaba lesiones severas en el rostro, desorientación e inconsciencia, lo que obligó a su intubación inmediata en el servicio de urgencias para lograr su estabilización inicial.

Luego de recibir atención primaria en el hospital local, ambos menores fueron remitidos a la ciudad de Medellín, donde permanecen bajo observación médica especializada, a la espera de una evolución favorable.

El hecho ocurrió en el
El hecho ocurrió en el sector La Curva del Teniente, en la vía urbana que conduce al aeropuerto de Urrao. - crédito @Aupurtelevision/Facebook

Lo que se conoce del accidente

De acuerdo con información preliminar divulgada por la organización Aupur, los niños se habrían colgado del camión mientras este se desplazaba por zona urbana con destino a un sector rural, donde presuntamente iba a recoger aguacate. Al parecer, los menores se sujetaron en un punto ciego del vehículo, lo que habría impedido que el conductor notara su presencia.

Posteriormente, por razones que aún no han sido esclarecidas, los niños cayeron o se lanzaron del camión en movimiento, impactando contra la superficie de la vía y sufriendo traumas de alta complejidad. Al lugar también acudieron agentes de tránsito, quienes acompañaron el procedimiento y el traslado de los heridos a la ESE Hospital Iván Restrepo Gómez.

Allí fueron recibidos con signos vitales, estabilizados y posteriormente enviados en traslado primario a un centro de mayor complejidad, debido a la gravedad de las lesiones craneoencefálicas.

Parque Principal Rafael Uribe Uribe,
Parque Principal Rafael Uribe Uribe, en Urrao, Antioquia. - crédito Alcaldía Municipal de Urrao

Preocupación por la seguridad vial y los menores

Este caso ha generado preocupación en la comunidad de Urrao, especialmente por la vulnerabilidad de los menores de edad frente a los riesgos del tránsito vehicular. Las autoridades locales reiteraron el llamado a reforzar las medidas de prevención, tanto por parte de conductores como de padres y cuidadores, para evitar que niños y adolescentes se expongan a situaciones de alto riesgo en las vías.

Asimismo, se espera que las autoridades competentes avancen en la verificación de las circunstancias exactas del accidente, con el fin de establecer responsabilidades y prevenir hechos similares en el futuro.

Otro accidente reciente que involucró a menores en Antioquia

Este accidente en Urrao se suma a otros hechos viales registrados recientemente en el departamento. En zona rural del municipio de Barbosa, sector Alto del Águila, un bus de servicio público sufrió un aparatoso accidente tras, al parecer, presentar una falla mecánica.

El vehículo chocó contra árboles a un costado de la vía y terminó volcado, dejando 17 personas heridas, entre ellas tres menores de edad. De los lesionados, 15 fueron atendidos en Barbosa y dos más en Girardota.

El vehículo chocó contra árboles
El vehículo chocó contra árboles a un costado de la vía y terminó volcado - crédito Agenda y Noticias/Facebook

Uno de los casos más delicados corresponde a un joven de 17 años, quien sufrió trauma abdominal y craneoencefálico, y permanece en observación en la Clínica del Norte, en Bello. Aunque la mayoría de los pasajeros presentó golpes y contusiones menores, las autoridades recordaron la necesidad de verificar el estado mecánico de los vehículos que prestan servicio público.

