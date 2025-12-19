Johana Fadul aclaró si se le acabaron las oportunidades laborales y por eso participará en ‘La Casa de los Famosos Colombia 3′

Johanna Fadul confesó si es verdad que ya no le dan trabajo en ningún lado y por eso ingresó a La Casa de los Famososo Colombia - crédito Redes sociales/X

La dinámica de los realities televisivos ha tomado un nuevo impulso con el anuncio de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, producción que ha generado debate principalmente por la inclusión de Johanna Fadul entre sus concursantes a ganarse el próximo premio en efectivo que entrega el programa.

En efecto, la participación de la actriz ha enfrentado opiniones divididas, teniendo en cuenta la ola de críticas que recibió luego de su reciente viaje patrocinado por Israel, en donde estuvo con otros 16 ‘influencers’ y figuras públicas colombianas, teniendo en cuenta que ese país ha sido objeto de señalamientos sobre supuestos crímenes de guerra y genocidio, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Otro foco de cuestionamientos hacia Fadul, reconocida por su trabajo en series como Sin Senos Sí Hay Paraíso y Operación Pacífico, ha sido la especulación acerca de su situación laboral.

De acuerdo con mensajes y comentarios en redes sociales, la aceptación de ingresar al reality respondería a una supuesta falta de trabajo o de oportunidades profesionales, situación sobre la cual la artista decidió pronunciarse públicamente.

Johana Fadul habló de su situación laboral

En una transmisión dirigida a sus seguidores, Fadul defendió su papel en el programa afirmando que integrar un formato de telerrealidad representa un empleo legítimo.

“(...) ¿Por qué ustedes dicen con tanta certeza y creen que el que acepta realities es porque no tiene trabajo, porque está varado, porque no lo llaman? No. O sea, esto es un trabajo. Que ustedes no lo vean así, es diferente. Pero eso es un contrato, es un trabajo y yo voy a ir a trabajar. ¿O qué creen? ¿Que es que yo voy a entrar allá y no me van a pagar por ir?”.

La actriz negó tajantemente estar “varada” y destacó que su presencia en el programa responde a una propuesta que consideró interesante y un reto personal, al tiempo que negó carencias económicas o falta de proyectos.

“(...) no estoy varada, bendito Dios, el trabajo me llueve (...) No he tenido un solo día de tener que pedirle a alguien un plato de comida o que me presten para pagar un recibo. Mis propiedades son mías, no se las debo a nadie. Entonces, créanme que por falta de trabajo no es. Acepté porque me pareció una nota, porque me pareció un reto, porque quiero ir, porque desde la primera temporada me lo vienen proponiendo y esta vez dije: ‘Listo, está bien. Vámonos a ver qué es estar en la casa de los famosos’”, añadió la actriz.

Durante la misma intervención, Fadul abordó críticas adicionales sobre la manera de enfrentarse al formato. Explicó que su intención no es generar conflictos directos con otros participantes y rechazó la idea de que el éxito en un reality dependa exclusivamente de actitudes confrontacionales.

Se refirió al caso de Altafulla, ganador de una edición pasada, de quien destacó su comportamiento respetuoso y creativo como fórmula para atraer la atención del público sin recurrir a ofensas.

A pesar de su extenso mensaje, la actriz no hizo mención directa a las críticas persistentes relacionadas con su viaje a Israel. Dicho desplazamiento ha sido punto de controversia en redes sociales e incluso se ha vinculado a su situación personal y profesional.

“Si aceptó ir a Israel que más pueden esperar jajajaja”; “Un relleno en televisión, los realities como esos, no son ejemplo de nada, bueno si, de lo que no se debe hacer”; “Cada día más soberbia 🤦‍♀️ humildad cero"; “Ush que arrogancia, no pensé que fuera tan prepotente 😢.. chevere que exprese lo que esta desacuerdo a los comentarios.. pero así? 😲“; ”A ese show ordinario van todos los q ya no los contratan"; “Saquen a esa de la casa (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

En un video promocional difundido en plataformas digitales para anunciar su ingreso, Fadul resumió su postura diciendo: “No me gusta la morronguería, la verdad. Pero desafortunadamente, uno tiene que ser delicado. No a todo el mundo le gusta que le digan la verdad a la cara… Yo soy Johanna Fadul y te espero en la tercera temporada de la Casa de los Famosos Colombia”.

Sobre su participación, la actriz recalcó su deseo de dar a conocer nuevos aspectos de su personalidad: “Si no conectara mi cerebro con todas las partes de mi cuerpo, no estaría donde estoy hoy en día. La verdad, yo no tengo nada contra nadie, diferente a que alguien tenga algo contra mí. Quiero que me conozcan un poco más. Aquí estoy cien por ciento así, como libro abierto para dar lo mejor de mí”.

La llegada de Fadul se suma a la de otros nombres ya confirmados, entre ellos Manuela Gómez y Campanita, seleccionados por el denominado “Jefe” del programa. Por votación del público, los primeros concursantes invitados a formar parte del reality son Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal (Tebi), Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith, quienes compartirán convivencia en esta nueva edición del formato.