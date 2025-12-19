En 2025 el Ejército neutralizó casi nueve mil ataques con drones en diferentes departamentos del país

Ejército Nacional neutralizó miles de ataques con drones en todo el país en el 2025- crédito @COMANDANTE_EJC/X

El Ejército nacional reportó que en 2025 se inhibieron 8.872 ataques con drones en todo el país, en respuesta a la ola de agresiones de grupos armados contra bases militares y estaciones de policía.

Infobae Colombia pudo conocer que la Tercera División, responsable de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, logró neutralizar 2.500 intentos de ataque con drones durante el año. Por su parte, la Segunda División, que opera en Santander, Norte de Santander y el sur de Bolívar, frustró 2.000 eventos similares.

En Antioquia, bajo jurisdicción de la Séptima División, se impidió la concreción de 1.400 ataques, mientras que la Cuarta División, que cubre los Llanos Orientales y Meta, bloqueó 1.200 incidentes. En el resto del territorio nacional, los casos no superaron los 400.

De los 8.872 ataques frustrados, 982 fueron detenidos mediante tecnología capaz de interceptar la señal de los drones, bloquearla y devolver el dispositivo a su punto de origen.

En Bogotá, el Ejército nacional indicó que no se han registrado atentados de este tipo, ya que la infraestructura tecnológica en cárceles y puntos estratégicos de las fuerzas militares permite bloquear rápidamente estos dispositivos. Además, los grupos armados no consideran la capital como objetivo, al no buscar afectar a la población civil.

Identificaron a ‘Wilser’ y ‘Fercho’ como los cabecillas del ELN responsables del ataque en Aguachica

El arrastre criminal de alias Wilser y alias Fercho, figuras clave en el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha vuelto a acaparar la atención pública tras el mortal ataque contra tropas en Aguachica, Cesar, donde fallecieron siete soldados. Según fuentes citadas por Infobae Colombia, ambos cuentan con una amplia trayectoria delictiva que los convierte en pilares de la estructura armada denominada frente Camilo Torres.

Las autoridades detallaron que José Sánchez Navarro (alias Wilser), de 36 años, acumula 22 años dentro del ELN, tiempo en el que ascendió a cabecilla principal de su frente.

Reconocido por sus aptitudes tanto de explosivista como de francotirador, participó en la dirección y ejecución de acciones de alto impacto: el 1 de julio de 2016 estuvo al mando de un ataque terrorista en inmediaciones del aeropuerto de Aguas Claras, en Ocaña (Norte de Santander), que provocó heridas a dos militares.

Solo dos semanas después, el 15 de julio, orientó la instalación de una bandera alusiva al ELN en el barrio El Jardín de Pelaya (Cesar), suceso que culminó en la muerte de un policía tras la detonación de un explosivo. Posteriormente, el 13 de octubre de 2018, fue señalado como responsable del asesinato de un civil en el corregimiento Guamalito, municipio de El Carmen (Norte de Santander).

En cuanto a Alonso Contreras Ramírez (alias Fercho), a sus 44 años, también ostenta 18 años de historial delictivo. Lidera el frente Camilo Torres y se distingue por su experiencia en la fabricación de explosivos, en particular los adaptados para drones y tatucos.

Las autoridades lo describen como un actor clave por su capacidad de introducir innovaciones tecnológicas en la ofensiva de la organización. Su liderazgo se tradujo en la coordinación de maniobras violentas que incrementaron la sofisticación del accionar delictivo del ELN.

Ambos enfrentan órdenes de captura vigentes por delitos de extrema gravedad. La Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Decoc), busca a alias Wilser, mientras alias Fercho suma dos órdenes de captura por terrorismo y rebelión.

La persistencia de estas medidas judiciales refuerza la prioridad que José Sánchez Navarro y Alonso Contreras Ramírez representan en la agenda de seguridad pública y el empeño de las fuerzas del orden por reducir la escalada violenta en el país.