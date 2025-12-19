Colombia

En 2025 el Ejército neutralizó casi nueve mil ataques con drones en diferentes departamentos del país

Infobae Colombia conoció que de los 8.872 ataques frustrados, 982 fueron detenidos mediante tecnología capaz de interceptar la señal de los drones, bloquearla y devolver el dispositivo a su punto de origen

Guardar
Ejército Nacional neutralizó miles de
Ejército Nacional neutralizó miles de ataques con drones en todo el país en el 2025- crédito @COMANDANTE_EJC/X

El Ejército nacional reportó que en 2025 se inhibieron 8.872 ataques con drones en todo el país, en respuesta a la ola de agresiones de grupos armados contra bases militares y estaciones de policía.

Infobae Colombia pudo conocer que la Tercera División, responsable de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, logró neutralizar 2.500 intentos de ataque con drones durante el año. Por su parte, la Segunda División, que opera en Santander, Norte de Santander y el sur de Bolívar, frustró 2.000 eventos similares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En Antioquia, bajo jurisdicción de la Séptima División, se impidió la concreción de 1.400 ataques, mientras que la Cuarta División, que cubre los Llanos Orientales y Meta, bloqueó 1.200 incidentes. En el resto del territorio nacional, los casos no superaron los 400.

De los 8.872 ataques frustrados, 982 fueron detenidos mediante tecnología capaz de interceptar la señal de los drones, bloquearla y devolver el dispositivo a su punto de origen.

En Bogotá, el Ejército nacional indicó que no se han registrado atentados de este tipo, ya que la infraestructura tecnológica en cárceles y puntos estratégicos de las fuerzas militares permite bloquear rápidamente estos dispositivos. Además, los grupos armados no consideran la capital como objetivo, al no buscar afectar a la población civil.

Tropas del Ejército atacadas con
Tropas del Ejército atacadas con drones cargados de explosivos en Cauca - crédito redes sociales/Facebook

Identificaron a ‘Wilser’ y ‘Fercho’ como los cabecillas del ELN responsables del ataque en Aguachica

El arrastre criminal de alias Wilser y alias Fercho, figuras clave en el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha vuelto a acaparar la atención pública tras el mortal ataque contra tropas en Aguachica, Cesar, donde fallecieron siete soldados. Según fuentes citadas por Infobae Colombia, ambos cuentan con una amplia trayectoria delictiva que los convierte en pilares de la estructura armada denominada frente Camilo Torres.

Las autoridades detallaron que José Sánchez Navarro (alias Wilser), de 36 años, acumula 22 años dentro del ELN, tiempo en el que ascendió a cabecilla principal de su frente.

Alias Wilser y alias Fercho,
Alias Wilser y alias Fercho, líderes de la estructura Camilo Torres, del ELN - crédito Cortesía a Infobae

Reconocido por sus aptitudes tanto de explosivista como de francotirador, participó en la dirección y ejecución de acciones de alto impacto: el 1 de julio de 2016 estuvo al mando de un ataque terrorista en inmediaciones del aeropuerto de Aguas Claras, en Ocaña (Norte de Santander), que provocó heridas a dos militares.

Solo dos semanas después, el 15 de julio, orientó la instalación de una bandera alusiva al ELN en el barrio El Jardín de Pelaya (Cesar), suceso que culminó en la muerte de un policía tras la detonación de un explosivo. Posteriormente, el 13 de octubre de 2018, fue señalado como responsable del asesinato de un civil en el corregimiento Guamalito, municipio de El Carmen (Norte de Santander).

En cuanto a Alonso Contreras Ramírez (alias Fercho), a sus 44 años, también ostenta 18 años de historial delictivo. Lidera el frente Camilo Torres y se distingue por su experiencia en la fabricación de explosivos, en particular los adaptados para drones y tatucos.

Las autoridades lo describen como un actor clave por su capacidad de introducir innovaciones tecnológicas en la ofensiva de la organización. Su liderazgo se tradujo en la coordinación de maniobras violentas que incrementaron la sofisticación del accionar delictivo del ELN.

Murió el séptimo soldado tras
Murió el séptimo soldado tras atentado en batallón militar Ricaurte, en Aguachica - crédito redes sociales/X

Ambos enfrentan órdenes de captura vigentes por delitos de extrema gravedad. La Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Decoc), busca a alias Wilser, mientras alias Fercho suma dos órdenes de captura por terrorismo y rebelión.

La persistencia de estas medidas judiciales refuerza la prioridad que José Sánchez Navarro y Alonso Contreras Ramírez representan en la agenda de seguridad pública y el empeño de las fuerzas del orden por reducir la escalada violenta en el país.

Temas Relacionados

Neutralizar ataques condronesEjército NacionalBases militaresPolicíaColombia-Noticias

Más Noticias

Fiscalía confirmó tres capturas en Colombia y once en el extranjero en ofensiva global contra la pornografía infantil

La investigación internacional permitió identificar a una organización que utilizaba plataformas digitales para intercambiar archivos prohibidos entre varios continentes

Fiscalía confirmó tres capturas en

Calendario lunar de diciembre 2025: cómo se verá la luna las siguientes noches

Voltea hacia el cielo durante esta noche, así se verá la luna en los cielos de Colombia

Calendario lunar de diciembre 2025:

‘Influencer’ francesa generó polémica al hablar sobre los aguacates colombianos enviados a Europa: “Saben horrible”

Fenart mostró que los aguacates de exportación llegan duros y sin madurar a Europa, por lo que no tienen un sabor agradable

‘Influencer’ francesa generó polémica al

Millonarios oficializa a su nuevo lateral izquierdo: refuerzo por tres años para la defensa de cara a la Liga Betplay 2026

El club embajador refuerza su plantilla con Sebastián Valencia, lateral izquierdo que llega desde Fortaleza para aportar dinamismo y solidez en la banda izquierda de cara a la temporada 2026

Millonarios oficializa a su nuevo

Frente a ataques con drones, el Ejército redefine su estrategia y advierte sobre carencias presupuestarias

La priorización de recursos ha llevado al Ejército a concentrar sus esfuerzos en las bases donde operan aeronaves, pero deja a otras unidades más expuestas

Frente a ataques con drones,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Natalia Castillo confiesa que pasó

Natalia Castillo confiesa que pasó mal momento con una creadora de contenido conocida: esta es la historia

La Liendra desata controversia al mostrar los costosos tenis verdes para estrenar en Navidad por la particular apariencia: “Los de Peter Pan”

Emprendedora colombiana explica cómo funciona la pauta con los ‘influencers’ y por qué se les pagan tantos millones de pesos

Valentina Ferrer sorprende al aparecer junto a Emiro Navarro en transmisión navideña de Tiktok

Yina Calderón cuestionó el luto de Lina Tejeiro por su mascota, y su hermana salió en defensa de la actriz

Deportes

Millonarios oficializa a su nuevo

Millonarios oficializa a su nuevo lateral izquierdo: refuerzo por tres años para la defensa de cara a la Liga Betplay 2026

Leyenda del Bayern Múnich aconseja a Luis Díaz: “A veces abusamos”

Luis Díaz ya palpita lo que será el duelo entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y Colombia en el Mundial de 2026: “Será increíble”

Teófilo Gutiérrez reveló detalles de la provocación a Sebastián Guzmán en la final de la Liga BetPlay entre Junior y Tolima: “No oculto nada”

Estos son los partidos del primer semestre del 2026 en la Liga Betplay: Dimayor dio a conocer los cruces