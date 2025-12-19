Colombia

Calendario lunar de diciembre 2025: cómo se verá la luna las siguientes noches

Voltea hacia el cielo durante esta noche, así se verá la luna en los cielos de Colombia

Guardar
El calendario lunar de esta
El calendario lunar de esta semana (Infobae)

En los próximos días la luna, el cuerpo celeste más cercano a nuestro planeta, nos mostrará dos de sus fases durante la semana, de acuerdo con lo indicado en su calendario lunar.

El calendario lunar ha sido utilizado por diversas culturas a lo largo de la historia para determinar fechas religiosas o de espiritualidad, festividades, actividades agrícolas y de pesca, así como otros eventos importantes, en algunas incluso sigue siendo relevante.

Con esto queda claro que para muchas personas la luna no es únicamente un astro opaco y sin luz propia que alumbra las noches reflejando los rayos del sol, sino que influye significativamente su vida.

Calendario lunar 2025

El calendario lunar para la semana, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Este viernes 19 de diciembre habrá luna nueva, esto quiere decir que el cuerpo celeste más cercano al planeta no será visible, ya que se encontrará situada exactamente entre la tierra y el sol, siendo iluminada únicamente su cara oculta.

Si de por sí durante esta fase la observación es más difícil, la luna nueva sale y se pone con el sol y sólo sale durante el día. Esta fase es un momento excelente para observar el cielo oscuro.

Será el próximo sábado 27 de diciembre que la luna estará en cuarto creciente. Aquí el astro se encontrará en un cuarto de su recorrido mensual, por lo que podemos ver la mitad de su cara iluminada.

Al inicio de esta semana, la luna estará a 405214 kilómetros de la tierra, para el final de la semana la distancia cambiará a 388999 kilómetros, esto porque su órbita no es un círculo perfecto.

La luna muestra una parte
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ver la luna

Sin importar donde estés, si es de día o de noche e incluso el estado del tiempo, hay diferentes formas de ver la luna, sobre todo cuando interpretamos el concepto de “observar” de una manera más amplia.

Aquí hay algunas formas para mirar la luna recomendadas por la NASA:

Mirar hacía arriba: La forma más sencilla de observar la luna es voltear hacia arriba, es el objeto más brillante del cielo nocturno y el segundo de nuestro cielo diurno, por lo que puede verse desde todo el planeta.

Con telescopio o binoculares: Con un poco de ayuda, se podrán ver más detalles de la luna, sobre todo si se hace en la línea entre la noche y el día, en ese punto se podrán ver cráteres y montañas lunares.

Fotografías: El archivo de la Nasa cuenta con más de 20 millones de imágenes de la luna disponibles para verla a detalle.. y, por supuesto, puedes tomar tus propias fotografías desde la tierra.

Desde tu sofá: Si el estado del tiempo no ayuda a ver la luna a simple vista, la Nasa cuenta con una página de transmisiones en vivo para verla. Si prefieres escuchar música, haz una lista de reproducción de canciones con temas de la luna.

Excursión virtual: La NASA también cuenta con el proyecto “Moon Trek”, un mapa lunar interactivo en el que se puede viajar a cualquier lugar de la luna.

Temas Relacionados

Calendario lunarLunacolombia-noticiasnoticias

Más Noticias

Fiscalía confirmó tres capturas en Colombia y once en el extranjero en ofensiva global contra la pornografía infantil

La investigación internacional permitió identificar a una organización que utilizaba plataformas digitales para intercambiar archivos prohibidos entre varios continentes

Fiscalía confirmó tres capturas en

En 2025 el Ejército neutralizó casi nueve mil ataques con drones en diferentes departamentos del país

Infobae Colombia conoció que de los 8.872 ataques frustrados, 982 fueron detenidos mediante tecnología capaz de interceptar la señal de los drones, bloquearla y devolver el dispositivo a su punto de origen

En 2025 el Ejército neutralizó

‘Influencer’ francesa generó polémica al hablar sobre los aguacates colombianos enviados a Europa: “Saben horrible”

Fenart mostró que los aguacates de exportación llegan duros y sin madurar a Europa, por lo que no tienen un sabor agradable

‘Influencer’ francesa generó polémica al

Millonarios oficializa a su nuevo lateral izquierdo: refuerzo por tres años para la defensa de cara a la Liga Betplay 2026

El club embajador refuerza su plantilla con Sebastián Valencia, lateral izquierdo que llega desde Fortaleza para aportar dinamismo y solidez en la banda izquierda de cara a la temporada 2026

Millonarios oficializa a su nuevo

Frente a ataques con drones, el Ejército redefine su estrategia y advierte sobre carencias presupuestarias

La priorización de recursos ha llevado al Ejército a concentrar sus esfuerzos en las bases donde operan aeronaves, pero deja a otras unidades más expuestas

Frente a ataques con drones,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Natalia Castillo confiesa que pasó

Natalia Castillo confiesa que pasó mal momento con una creadora de contenido conocida: esta es la historia

La Liendra desata controversia al mostrar los costosos tenis verdes para estrenar en Navidad por la particular apariencia: “Los de Peter Pan”

Emprendedora colombiana explica cómo funciona la pauta con los ‘influencers’ y por qué se les pagan tantos millones de pesos

Valentina Ferrer sorprende al aparecer junto a Emiro Navarro en transmisión navideña de Tiktok

Yina Calderón cuestionó el luto de Lina Tejeiro por su mascota, y su hermana salió en defensa de la actriz

Deportes

Millonarios oficializa a su nuevo

Millonarios oficializa a su nuevo lateral izquierdo: refuerzo por tres años para la defensa de cara a la Liga Betplay 2026

Leyenda del Bayern Múnich aconseja a Luis Díaz: “A veces abusamos”

Luis Díaz ya palpita lo que será el duelo entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y Colombia en el Mundial de 2026: “Será increíble”

Teófilo Gutiérrez reveló detalles de la provocación a Sebastián Guzmán en la final de la Liga BetPlay entre Junior y Tolima: “No oculto nada”

Estos son los partidos del primer semestre del 2026 en la Liga Betplay: Dimayor dio a conocer los cruces