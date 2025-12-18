Una cábala que terminó en la estrella 11: así acompañó la reina del Carnaval, Michell Char, al Junior campeón

Junior conquista su estrella número 11 tras vencer a Deportes Tolima y desata una fiesta histórica en Barranquilla - crédito Instagram

La estrella número 11 de Junior quedó sellada en Ibagué, pero la celebración se trasladó de inmediato a Barranquilla, donde el título se vivió como un acontecimiento colectivo que desbordó lo deportivo. La consagración del equipo rojiblanco, tras vencer 1-0 a Deportes Tolima en el partido de vuelta de la final, activó una noche larga de festejos en la ciudad y dejó postales que mezclaron fútbol, identidad y símbolos locales.

El gol que aseguró el campeonato llegó temprano. A los 17 minutos del duelo definitivo, José Enamorado marcó el tanto que terminó de inclinar la balanza a favor de Junior, que ya había construido una ventaja sólida con el 3-0 en el estadio Metropolitano. Con ese resultado global, el club barranquillero volvió a lo más alto del fútbol colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El gol de José Enamorado a los 17 minutos en Ibagué asegura el título y consolida al delantero como figura clave del campeonato - crédito @juniorclubsa/Instagram

Enamorado, de 26 años, fue una de las grandes figuras de la final. Además del gol en Ibagué, había firmado un doblete en el partido de ida, consolidándose como el jugador más determinante de la serie. Tras el título, el atacante no ocultó su emoción y señaló el significado personal del logro. “Ganar esta final con el equipo de mis amores. Yo creo que eso no tiene precio. Quiero dedicar este triunfo, esta medalla, a mi familia, a mi esposa y a mi hija”, afirmó.

El sentimiento de grupo también fue resaltado por los referentes del plantel. Didier Moreno, uno de los líderes del mediocampo, destacó el trabajo colectivo detrás de la estrella número once. “Este triunfo hay que dedicárselo a todo el grupo, a todos los que trabajaron este semestre por este gran logro. Hoy tenemos esa gran satisfacción de haber conseguido esa estrella número once”, dijo el volante, visiblemente emocionado.

Michelle Char Fernández, reina del Carnaval 2026, se convirtió en símbolo de cábala y buena suerte para Junior durante el torneo - crédito X

Mientras el equipo celebraba en el campo, en Barranquilla la fiesta ya estaba en marcha. Uno de los rostros más visibles de la celebración fue el de Michelle Char Fernández, reina del Carnaval 2026, que siguió la final desde la ‘K-Z La Noventa’ y luego se sumó a los festejos que acompañaron el regreso del plantel a la ciudad. Su presencia no pasó inadvertida, durante todo el campeonato asistió a los partidos de local y, con el paso de las fechas, se convirtió en una figura cercana para la hinchada, no solo como soberana del Carnaval, sino como símbolo de una cábala que fue tomando fuerza jornada tras jornada.

Entre los aficionados empezó a instalarse la idea de que Michelle era “la reina de la suerte”. Cada vez que estuvo en el estadio, Junior ganó, y esa coincidencia alimentó supersticiones que se multiplicaron en tribunas y redes sociales. A eso se sumó un detalle que no pasó desapercibido el día de la final, Michelle llevó el vestido de su prima Andrea Jaramillo Char, reina de la estrella 7, una prenda cargada de historia para el club. Para muchos hinchas, ese gesto terminó de sellar la creencia de que la suerte estaba echada desde antes del pitazo inicial.

El vestido histórico de Andrea Jaramillo Char, usado por Michelle, reforzó supersticiones y tradiciones entre la hinchada - crédito X

Tras el arribo del equipo en vuelo chárter, Michelle Char apareció junto a los jugadores dentro del bus que trasladó al plantel y, minutos después, encabezó la caravana que recorrió distintos sectores de la capital del Atlántico. La movilización se extendió durante la noche y la madrugada, con miles de personas en las calles, banderas rojiblancas ondeando desde balcones y carros, y un ambiente que muchos compararon con un Carnaval adelantado, donde fútbol y fiesta popular volvieron a mezclarse sin fronteras.

En paralelo, las redes sociales se llenaron de imágenes y recuerdos. Circularon fotografías de la infancia de Michelle usando la camiseta del Junior, imágenes que reforzaron la narrativa de una hincha de toda la vida que hoy, desde el rol de reina, acompañaba uno de los títulos más celebrados del club. En medio de memes, mensajes y publicaciones virales, empezó a repetirse una frase que se volvió tendencia entre los aficionados, cuando la reina lleva el apellido Char, Junior queda campeón.

Miles de aficionados acompañan la caravana de Junior por Barranquilla, comparando la celebración con un Carnaval adelantado - crédito Instagram

Desde sus propias redes sociales, la soberana del Carnaval de Barranquilla celebró la coincidencia entre su reinado y el nuevo título del club. “Celébralo Curramba, la 11 es nuestra. Gracias mi Junior, soy tu reina de la 11. ¡A Junior tienes que matarlo!”, escribió en un mensaje que fue ampliamente compartido por aficionados, barras y cuentas dedicadas al equipo, que lo asumieron casi como un lema de la consagración.

Con esta consagración, Junior no solo amplía su palmarés, también reafirma su peso histórico en el fútbol colombiano. La estrella número 11 quedó asociada a una final sólida, a figuras determinantes como Enamorado y a una celebración que volvió a unir a la ciudad alrededor del equipo.