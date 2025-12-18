Colombia

Resultados de la Lotería de La Caribeña noche del 17 de diciembre

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Guardar
La Caribeña Noche es una
La Caribeña Noche es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar (Jovani Pérez/Infobae)

Considerada una de las apuestas nocturnas más preferidas en Colombia, la Lotería Caribeña brinda cada noche distintas oportunidades de ganar premios.

Los resultados se dan a conocer diariamente a las 22:00 horas, un momento esperado por miles de apostadores en todo el país. El mecanismo es sencillo: se elige un número de cuatro dígitos comprendido entre 0000 y 9999 y se define el valor de la apuesta a realizar.

Los boletos están disponibles en diversos puntos de venta, que pueden consultarse en la web oficial de la lotería.

Aquí se revelan los números premiados en el sorteo realizado el 17 de diciembre. En caso de ser uno de los ganadores, no olvide conservar su boleto, pues representa su respaldo para reclamar el premio.

Los números sorteados de este miércoles 17 de diciembre de 2025

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de La Caribeña Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Números sorteados: 9842

Quinta: 4

¿Cómo jugar la Lotería Caribeña?

La Lotería Caribeña es un popular juego de azar colombiano que se caracteriza por ofrecer sorteos diarios en dos horarios: en la tarde a las 14:30 horas y en la noche a las 22:00, con un horario especial los domingos y festivos. Este juego permite a los participantes probar suerte seleccionando un número de cuatro dígitos, lo que genera múltiples oportunidades para ganar premios importantes en cada sorteo.

Para jugar, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999 y decidir cuánto dinero desea apostar por ese número. La compra del boleto puede realizarse en puntos autorizados o mediante aplicaciones móviles. El objetivo es que el número seleccionado coincida exactamente con el número ganador que se extrae en el sorteo oficial, lo que otorga el premio mayor.

Además del premio mayor, la Caribeña ofrece premios menores para quienes acierten parte de las cifras, según las reglas específicas de cada sorteo. Esto hace que el juego sea accesible y atractivo para una amplia variedad de jugadores, quienes pueden participar diariamente y aumentar sus posibilidades de ganar. Los resultados pueden consultarse en diversas plataformas en línea especializadas.

Conoce cuál es la historia
Conoce cuál es la historia de las loterías en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se empezó a jugar la lotería en el país

Las loterías en Colombia tienen una historia que se remonta a varios siglos atrás. Sus primeros indicios se sitúan en la época del virreinato en América Latina. En ese periodo, comenzó a gestarse el primer juego de lotería reconocido oficialmente en el país, aunque no existen registros precisos que permitan identificar cuál fue la primera lotería jugada en territorio colombiano. Los juegos de azar estaban mal vistos por las autoridades y la iglesia de la época, motivo por el cual las primeras experiencias de este tipo se realizaban al margen de la ley, protegidas del escrutinio oficial.

Fue en 1792 cuando se instauró la primera lotería oficial en Colombia. Este juego, de bajo costo, buscaba ser accesible para la mayor parte de la población. La idea se expandió con rapidez y diversas regiones del país comenzaron a adoptar este formato recreativo. Ciudades como Medellín, Santa Fe, Cartagena y Mompós fueron pioneras en la creación y difusión de loterías regionales. De esta forma, la práctica de participar en sorteos se fue incorporando lentamente a la vida cotidiana.

A lo largo de los años, la lotería se consolidó como una tradición dentro de la cultura popular colombiana. Más localidades y apostadores se sumaron, lo cual favoreció la oficialización y el fortalecimiento de este sistema de juego en todo el país. En la actualidad, la lotería continúa vigente y mantiene un estrecho lazo con el pasado, reflejando la evolución histórica que permitió su arraigo e institucionalización en diversas comunidades de Colombia.

Temas Relacionados

Lotería Caribeña NocheColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Resultados de la Lotería del Valle 17 de diciembre: números ganadores del premio mayor y los 30 secos millonarios

Lotería del Valle realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados de la Lotería del

Lotería de Manizales resultados miércoles 17 de diciembre de 2025: quién ganó el premio mayor de $2.600 millones

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería de Manizales

Lotería de Manizales resultados miércoles

Ganadores del Sinuano Noche: revise los resultados del 17 del diciembre

Esta lotería nocturna ha cambiado la vida y la suerte de sus ganadores

Ganadores del Sinuano Noche: revise

Caos en el Atanasio Girardot: Hinchas del DIM invaden la cancha tras la final de Nacional en la Copa BetPlay 2025

La invasión de hinchas, los enfrentamientos y la suspensión de la premiación marcaron una noche que debía ser histórica para el fútbol antioqueño

Caos en el Atanasio Girardot:

Explosión en fábrica de tanques plásticos en Jamundí dejó dos trabajadores heridos y provocó incendio

Los empleados fueron trasladados a centros médicos tras sufrir quemaduras durante el accidente en la planta, mientras bomberos y la comunidad controlaron las llamas y las autoridades investigan las causas

Explosión en fábrica de tanques
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

Blessd desató furor entre sus

Blessd desató furor entre sus seguidores tras compartir su impresionante transformación física: así luce

Una cábala que terminó en la estrella 11: así acompañó la reina del Carnaval, Michell Char, al Junior campeón

Hicieron un muñeco de Año Viejo con el rostro de Yina Calderón y no le gustó: “Todos los años es lo mismo”

Conozca a la novia de José Enamorado, la figura del Junior de Barranquilla campeón de la Liga BetPlay

Lokillo es tendencia en Latinoamérica por sus batallas de rap: el antioqueño es el más visto de la FMS

Deportes

Caos en el Atanasio Girardot:

Caos en el Atanasio Girardot: Hinchas del DIM invaden la cancha tras la final de Nacional en la Copa BetPlay 2025

Atlético Nacional, tricampeón de la Copa Colombia: superó a Medellín por 1-0 en el Atanasio Girardot

Estos son los campeones de la Copa Colombia en toda la historia: Atlético Nacional le sacó ventaja al Medellín

Harold Santiago Mosquera se despidió de Santa Fe con emotivo video: “Me voy tranquilo porque lo di todo”

Fútbol colombiano tuvo récord de expulsiones en el segundo semestre de 2025 con más de 100 tarjetas