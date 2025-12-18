Ministro de Defensa anticipó ofensiva contra las disidencias y el ELN: “La paz, al igual que el amor, no se mendiga”

Pedro Sánchez pidió la ayuda de la población civil para enfrentar a los grupos armados - crédito Reuters

Tras las acciones terroristas registradas por parte de las disidencias de “Iván Mordisco” contra la fuerza pública y la población civil de Buenos Aires, Cauca, se llevó a cabo un consejo de seguridad encabezado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Tras el encuentro, en el que participaron los altos mandos de la fuerza pública en el país, Sánchez protagonizó una rueda de prensa en Popayán, en donde entregó un balance a los medios de comunicación.

En primer lugar, Sánchez indicó que la decisión principal incluye reforzar las zonas más vulnerables de la región, anticipando que en épocas de elecciones los grupos armados buscan deslegitimar al Estado.

“Aumentar en profundidad la ofensiva contra los grupos criminales y fortalecer la seguridad en las estaciones de policía más vulnerables. La historia nos ha dicho que buscan incrementar las acciones terroristas para ser caballos de batalla y ganar votos según las intenciones de cada una de las personas que tienen la libertad democrática que defendemos”.

Sánchez afirmó que antes de las elecciones de 2026 los grupos armados buscarán atacar a las poblaciones en todo el país - crédito Ministerio de Defensa

Sánchez invitó a las comunidades para suministrar información que permita la captura de los disidentes en la zona, recordando que es una región clave para “Iván Mordisco”.

“Fortalecemos temas de inteligencia, invito a la comunidad en Buenos Aires, Suárez, de Miranda, de Caloto, que han recibido ataques criminales, que nos unamos y llamemos las cosas por su nombre. Terroristas, eso es lo que son. Recuerdo que por alias Mordisco la recompensa es de hasta 5.000 millones de pesos”.

El ministro de Defensa reveló que las autoridades han identificado a los criminales que lideran los crímenes en la región, mencionó sus alias y confirmó que se ofrecen hasta 300 millones de pesos por información que permita su captura.

“Por los terroristas subordinados y que son de las comisiones, por”Jimmy Saavedra", alias Botas, alias Cabeza, hasta 300 millones. Estos integrantes son declarados objetivo de alto valor, el Estado y el Ministerio de Defensa, pondremos todo para neutralizarlos, si se oponen, seguramente enfrentarán la fuerza legítima del Estado”.

El ministro de Defensa informó que ha comenzado el proceso para reparar los daños generados por los ataques - crédito Ejército Nacional | @StephBatesPress/X | Joaquín Sarmiento/AFP

A nivel local, Sánchez reveló que en Cauca se han recuperado a 30 menores que habían sido reclutados por los grupos armados y anunció que se han registrado más de 3.000 capturas, por lo que se mostró decepcionado de la actualidad que se vive en la región.

“Si la sociedad no promueve una cultura de legalidad, esa cultura traqueta es una vergüenza, si no cambiamos esa cultura va a ser difícil avanzar. Hemos neutralizado a seis de los principales cabecillas. Si en el Cauca se sigue cultivando coca, seguiremos viendo los atentados terroristas, tenemos que tener conciencia de eso”, declaró Pedro Sánchez.

Sobre los daños registrados a la infraestructura del centro histórico de Buenos Aires, anunció que el Ministerio del Interior ya trabaja en la financiación de las reconstrucciones y recordó que el presidente Gustavo Petro ya habló de retomar el uso del glifosato si la situación no mejora.

“Es clave brindar otras oportunidades, avanzamos en Argelia en sustituir hectáreas, si no se une la comunidad y no permite esa mano de sustitución. El presidente ya habló del uso de glifosato, es una decisión emplear drones con glifosato en las zonas en las que personas insistan en seguir con acciones a favor de estas estructuras ilegales”.

El ministro afirmó que el Estado no “mendigará” más por tener una paz con los grupos armados - crédito Ovidio González/Presidencia

Por último, Pedro Sánchez terminó la rueda de prensa anunciando que las intenciones de tener una “paz total” han terminado y la decisión en estos momentos es combatir a las estructuras criminales.

“Se ha apoyado la Paz Total, así lo hizo en el inicio del Gobierno, suspendió el desarrollo de acciones ofensivas. La respuesta fue atacar a la población civil y traicionar al pueblo colombiano. A ellos lo único que les interesa es vivir de lo ilegal, es reclutar a niños, niñas y adolescentes. La paz, al igual que el amor, no se mendiga”, puntualizó el ministro de Defensa.