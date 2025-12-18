Militar desaparecido desde hace dos meses fue hallado muerto en una finca de la vía Boconó, Cúcuta

El sargento Anthony Santiago Peñaloza Ramírez permaneció dos meses desaparecido antes de ser identificado por sus familiares. - crédito Redes sociales

Luego de permanecer dos meses en condición de desaparecido, el militar Anthony Santiago Peñaloza Ramírez, de 24 años, fue hallado sin vida en una finca ubicada sobre la vía Boconó, en el área metropolitana de Cúcuta, Norte de Santander. El hallazgo se registró el domingo 14 de diciembre, según confirmaron fuentes cercanas al caso.

El cuerpo fue encontrado en un lote rural a la altura del barrio Heliópolis, y posteriormente trasladado a la morgue de la Fiscalía General de la Nación, donde se adelantan los procedimientos forenses correspondientes para determinar las causas exactas de su muerte.

Anthony Santiago Peñaloza Ramírez se desempeñaba como sargento del Ejército Nacional de Colombia y se encontraba adscrito al Batallón de Operaciones Terrestres No. 19, perteneciente a la Brigada Contra el Narcotráfico No. 3, con sede en el departamento del Cauca.

De acuerdo con información suministrada por el Ejército, el militar salió de permiso en el mes de octubre, periodo durante el cual decidió trasladarse a Ureña, Venezuela, para visitar a un familiar cercano, específicamente a su abuelo. Este tipo de desplazamientos, según allegados, eran habituales dentro de su dinámica familiar.

Peñaloza Ramírez residía en la ciudad de Cúcuta junto a su madre, quien esperaba su regreso una vez finalizado el permiso otorgado por la institución.

Desaparición tras su viaje a Venezuela

Según información conocida de manera extraoficial conocida por La Opinión, el joven militar se disponía a regresar a Colombia vestido de civil, portando una bermuda gris y una camiseta verde, cuando habría sido interceptado por varios sujetos en territorio venezolano.

Al parecer, fue llevado contra su voluntad, sin que se tenga conocimiento de testigos o registros oficiales que permitan establecer con claridad lo ocurrido posteriormente. Desde ese momento, no se registraron comunicaciones, exigencias o información verificable sobre su paradero.

Ante la ausencia de noticias, los familiares interpusieron la denuncia formal por desaparición ante la Fiscalía General de la Nación y el Gaula de la Policía Metropolitana de Cúcuta el pasado 8 de noviembre, activando los protocolos de búsqueda establecidos para este tipo de casos.

Hallazgo del cuerpo en la vía Boconó

El domingo 14 de diciembre, habitantes del sector reportaron la presencia de un cuerpo sin vida en una finca ubicada sobre la vía Boconó, en jurisdicción del área metropolitana de Cúcuta. Posteriormente se confirmó que se trataba de Anthony Santiago Peñaloza Ramírez.

El cadáver se encontraba en estado avanzado de descomposición y permaneció en el lugar durante varias horas sin que se realizara de inmediato el levantamiento judicial. Esta situación motivó a residentes del sector a bloquear la vía principal el lunes siguiente, con el fin de solicitar la presencia de las autoridades competentes.

Dificultades para el levantamiento del cuerpo

De acuerdo con información conocida, la Fuerza Pública no pudo ingresar de manera inmediata al sitio debido a condiciones de seguridad en la zona. Ante esta situación, una funeraria local asumió el traslado del cuerpo hacia la morgue de la Fiscalía.

Se informó que en un primer intento, el personal funerario habría sido retirado del lugar por hombres armados, lo que generó retrasos adicionales en el procedimiento. Finalmente, el cuerpo pudo ser evacuado y entregado a las autoridades judiciales para los trámites correspondientes.

Avance de las investigaciones

El cadáver permaneció bajo custodia del Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se practicó la necropsia que permitirá establecer las causas y circunstancias de la muerte. Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del Ejército Nacional ni de las autoridades judiciales sobre los resultados preliminares.

Desde Chile, donde reside su padre, Henry Peñaloza, se pronunció a través de redes sociales solicitando claridad en las investigaciones y responsabilidades frente al caso. En sus publicaciones, el familiar hizo referencia al tiempo que el militar permaneció en condición de desaparecido antes de ser identificado oficialmente.

“Ahora mi hijo tiene nombre: Anthony Santiago Peñaloza Ramírez, después dedos meses, un sargento Colombia noy lo mataron sin más, nadie responde”, escribió en Facebook.

La madre del joven, por su parte, indicó que su hijo no presentaba conflictos personales ni amenazas conocidas, y reiteró que el viaje a Venezuela obedecía únicamente a una visita familiar durante su periodo de descanso.

Según La Opinión dijo “Mi hijo no tenía nada que deberle a nadie, sencillamente pasó a Ureña a tener unas vacaciones y le ocurrió esto”.

Contexto regional y hechos coincidentes

Este hecho se presentó el mismo día en que otros dos cuerpos sin vida fueron hallados en el área metropolitana de Cúcuta, una fecha que coincidió con el inicio de un paro armado atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), situación que es objeto de análisis por parte de las autoridades.

Las investigaciones continúan en curso, mientras los familiares esperan que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Exequias del militar

Las honras fúnebres de Anthony Santiago Peñaloza Ramírez se realizaron este martes 16 de diciembre en el Parque Cementerio Organización La Esperanza, en la ciudad de Cúcuta, donde familiares y allegados le dieron el último adiós.

Hasta el momento, las autoridades mantienen reserva sobre el caso, a la espera de los resultados oficiales que permitan avanzar en la investigación.