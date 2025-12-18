Colombia

La dura respuesta de María Fernanda Cabal a mensaje de Francia Márquez: “Solo la vemos pasear por África”

En una publicación en redes sociales, la senadora criticó a la vicepresidenta por su indiferencia ante la crisis de seguridad en su departamento, mientras está enfocada en asuntos internacionales

Guardar
En medio de la escalada
En medio de la escalada de hechos violentos en el suroccidente del país, la senadora expresó dudas sobre el compromiso de la funcionaria con las problemáticas locales y su presencia en la región - crédito Camila Díaz/Colprensa y Mariano Vimos/Colprensa

La vicepresidenta Francia Márquez recientemente en un mensaje en su cuenta de la red social X manifestó su desaprobación ante los hechos violentos y ataques cometidos por organizaciones ilegales en distintas zonas del Cauca y en Cali.

Destacó la necesidad de que el Gobierno nacional adopte medidas para fortalecer la seguridad y frenar las acciones de estos grupos en las regiones afectadas.

Pese a las declaraciones de la vicepresidenta sobre la violencia de grupos armados en el Cauca, la senadora María Fernanda Cabal reaccionó con una crítica directa. Cabal cuestionó el papel de la segunda mandataria y afirmó: “Solo la vemos pasear por África”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Márquez en su publicación enfatizó: “Rechazo con todas mis fuerzas la destrucción de Buenos Aires, el terror sembrado en Suárez y Santander de Quilichao, y el atentado con explosivos en el barrio Manuel Beltrán de Cali, acciones perpetradas por el ELN y otros grupos armados ilegales”.

En respuesta al mensaje de Francia Márquez sobre la situación de seguridad en el Cauca y Cali, la senadora María Fernanda Cabal lanzó una crítica directa desde sus redes sociales.

Cabal cuestionó el papel de la vicepresidenta en relación con su departamento de origen y puso en duda su gestión frente a la escalada de violencia.

María Fernanda Cabal cuestionó
María Fernanda Cabal cuestionó la labor de Francia Márquez en su departamento natal - crédito @MariaFdaCabal

En su comentario, la senadora interpeló públicamente a Márquez con la frase: “Francia, usted es vicepresidente de Colombia y Caucana ¿qué ha hecho por su departamento?”

También profundizó en su reproche al destacar su percepción sobre la distancia de Márquez respecto a las problemáticas locales, sugiriendo que la vicepresidenta priorizaba otras actividades mientras el Cauca sufría los efectos del accionar armado ilegal.

“Solo la vemos pasear por África con la plata de los colombianos no ir a visitar el Cauca hoy en manos del terrorismo”, aseveró la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

En cuanto al mensaje de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez instó al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, a que implemente acciones inmediatas dirigidas a proteger la seguridad de las comunidades impactadas por los recientes hechos violentos.

La alta funcionaria afirmó que
La alta funcionaria afirmó que se debe reforzar la seguridad en el departamento para garantizar el bienestar de la población - crédito @FranciaMarquezM/X

“Estos hechos merecen todo el repudio de la sociedad. Le solicité respetuosamente al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, reforzar la seguridad y retomar el orden público. Como Gobierno nacional no podemos permitir que estos grupos al margen de la ley impongan el terror en los territorios”, escribió en su mensaje la funcionaria de la administración liderada por Gustavo Petro.

Dentro de su publicación destacó la necesidad de fortalecer las capacidades de inteligencia del Estado para prevenir ataques y llevar ante la justicia a los responsables de la violencia en el Cauca y Cali. Además, expresó su apoyo a las familias de los integrantes de la Policía asesinados, así como a las comunidades afectadas por los recientes hechos.

“Hay que reforzar la inteligencia para anticipar estos hechos y capturar a estos criminales para que respondan ante la justicia.Toda mi solidaridad con las familias de los subintendentes Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Róber Stiven Melo Londoño asesinados en Cali y con las comunidades afectadas en los municipios @PoliciaColombia”, concluyó Márquez en su publicación.

Por su parte, María Fernanda Cabal ha realizado varias publicaciones en redes sociales en las que cuestiona al Gobierno nacional por la situación de seguridad en el Cauca. En una de estas intervenciones, la senadora enfatizó la gravedad de los hechos ocurridos en el municipio de Buenos Aires, detallando los ataques perpetrados por integrantes de las Farc contra varias instituciones locales y lanzando una crítica a la gestión del ministro de Defensa.

María Fernanda Cabal cuestionó al
María Fernanda Cabal cuestionó al ministro de Defensa del Gobierno Petro - crédito @MariaFdaCabal

“Grave situación de orden público en el municipio de Buenos Aires, Cauca. Terroristas de las FARC atacaron la estación de Policía y causaron daños a la Alcaldía y la Casa de Justicia del municipio. Además se reporta que lanzaron un cilindro bomba contra la sede del Banco Agrario. ¿Dónde está el Ministro de la Defensa, experto en ofrecer recompensas?“, cuestionó la senadora Cabal.

Temas Relacionados

Francia MárquezMaría Fernanda CabalCaucaGrupos armados ilegalesColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro se pronunció tras decisión de enviar a la cárcel a exministros de su gabinete por escándalo de la Ungrd: “Ojalá tuviera un detector”

El presidente de la República recordó al exdirector de la Unidad Nacional del Gestión del Riesgo de Desastres Olmedo López, como el eslabón principal del megacaso de corrupción al interior del Gobierno

Gustavo Petro se pronunció tras

Petro lanzó sablazo a Maduro tras pedir ayuda de las Fuerzas Armadas colombianas: “Él no tiene que dar órdenes a los militares”

El dictador de Venezuela hizo un llamado de “unión” para enfrentar a uniformados de Estados Unidos que podrían llegar a su territorio

Petro lanzó sablazo a Maduro

Esta es la historia de uno de los villancicos más sonados en Colombia: fue creado por un músico que nunca fue reconocido

Una vida marcada por la música, la familia y un legado inesperado que sigue emocionando a generaciones es el camino del inolvidable solista de ‘La rondallita’

Esta es la historia de

Invima envió una alerta a los ‘rumberos’ que toman sueros para aliviar el guayabo: “No se deben mezclar con alcohol”

La normativa impide que estos productos se ofrezcan en espacios de ocio para evitar confusiones y proteger a quienes asisten a eventos masivos

Invima envió una alerta a

Medellín es la segunda ciudad más feliz del planeta, según revista Time Out: cuál es la razón

La publicación destacó la calidad de vida, la oferta gastronómica y los espacios públicos valorados por sus ciudadanos

Medellín es la segunda ciudad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

Esta es la historia de

Esta es la historia de uno de los villancicos más sonados en Colombia: fue creado por un músico que nunca fue reconocido

Pablo Alborán se prepara para visitar Colombia en 2026: “Me vi con ganas de hablar sobre esta obsesión por la fama”

J Bavin criticó el resultado del ‘Mundial de desayunos de Ibai Llanos’ y lo invitó a comer el que piensa es el mejor plato

Beéle y Elvis Crespo rindieron homenaje a Jorge Barón con nueva canción de Navidad: “La patadita de la buena suerte”

Blessd se quedó con una de las medallas de campeón en la premiación privada de Atlético Nacional: así lo presumió

Deportes

Con video en blanco y

Con video en blanco y negro, Dimayor rechazó actos vandálicos en la final de la Copa Colombia entre Medellín y Nacional: “No dejemos que los colores se apaguen”

El Junior tendrá cuatro refuerzos para la temporada 2026, confirmó Fuad Char: “Estamos apuntando a uno muy bueno”

Boca Juniors le ofrecería un contrato a Miguel Ángel Borja después de finalizar su vínculo con River Plate

Así quedó la lista de campeones en el fútbol colombiano tras la final de Copa Colombia: Atlético Nacional, el más veces campeón

Figura de Santa Fe llegaría al Cerro Porteño del Paraguay: dura baja en la Copa Libertadores para el cuadro Cardenal