La dura respuesta de María Fernanda Cabal a mensaje de Francia Márquez: “Solo la vemos pasear por África”

En medio de la escalada de hechos violentos en el suroccidente del país, la senadora expresó dudas sobre el compromiso de la funcionaria con las problemáticas locales y su presencia en la región - crédito Camila Díaz/Colprensa y Mariano Vimos/Colprensa

La vicepresidenta Francia Márquez recientemente en un mensaje en su cuenta de la red social X manifestó su desaprobación ante los hechos violentos y ataques cometidos por organizaciones ilegales en distintas zonas del Cauca y en Cali.

Destacó la necesidad de que el Gobierno nacional adopte medidas para fortalecer la seguridad y frenar las acciones de estos grupos en las regiones afectadas.

Pese a las declaraciones de la vicepresidenta sobre la violencia de grupos armados en el Cauca, la senadora María Fernanda Cabal reaccionó con una crítica directa. Cabal cuestionó el papel de la segunda mandataria y afirmó: “Solo la vemos pasear por África”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Márquez en su publicación enfatizó: “Rechazo con todas mis fuerzas la destrucción de Buenos Aires, el terror sembrado en Suárez y Santander de Quilichao, y el atentado con explosivos en el barrio Manuel Beltrán de Cali, acciones perpetradas por el ELN y otros grupos armados ilegales”.

En respuesta al mensaje de Francia Márquez sobre la situación de seguridad en el Cauca y Cali, la senadora María Fernanda Cabal lanzó una crítica directa desde sus redes sociales.

Cabal cuestionó el papel de la vicepresidenta en relación con su departamento de origen y puso en duda su gestión frente a la escalada de violencia.

María Fernanda Cabal cuestionó la labor de Francia Márquez en su departamento natal - crédito @MariaFdaCabal

En su comentario, la senadora interpeló públicamente a Márquez con la frase: “Francia, usted es vicepresidente de Colombia y Caucana ¿qué ha hecho por su departamento?”

También profundizó en su reproche al destacar su percepción sobre la distancia de Márquez respecto a las problemáticas locales, sugiriendo que la vicepresidenta priorizaba otras actividades mientras el Cauca sufría los efectos del accionar armado ilegal.

“Solo la vemos pasear por África con la plata de los colombianos no ir a visitar el Cauca hoy en manos del terrorismo”, aseveró la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

En cuanto al mensaje de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez instó al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, a que implemente acciones inmediatas dirigidas a proteger la seguridad de las comunidades impactadas por los recientes hechos violentos.

La alta funcionaria afirmó que se debe reforzar la seguridad en el departamento para garantizar el bienestar de la población - crédito @FranciaMarquezM/X

“Estos hechos merecen todo el repudio de la sociedad. Le solicité respetuosamente al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, reforzar la seguridad y retomar el orden público. Como Gobierno nacional no podemos permitir que estos grupos al margen de la ley impongan el terror en los territorios”, escribió en su mensaje la funcionaria de la administración liderada por Gustavo Petro.

Dentro de su publicación destacó la necesidad de fortalecer las capacidades de inteligencia del Estado para prevenir ataques y llevar ante la justicia a los responsables de la violencia en el Cauca y Cali. Además, expresó su apoyo a las familias de los integrantes de la Policía asesinados, así como a las comunidades afectadas por los recientes hechos.

“Hay que reforzar la inteligencia para anticipar estos hechos y capturar a estos criminales para que respondan ante la justicia.Toda mi solidaridad con las familias de los subintendentes Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Róber Stiven Melo Londoño asesinados en Cali y con las comunidades afectadas en los municipios @PoliciaColombia”, concluyó Márquez en su publicación.

Por su parte, María Fernanda Cabal ha realizado varias publicaciones en redes sociales en las que cuestiona al Gobierno nacional por la situación de seguridad en el Cauca. En una de estas intervenciones, la senadora enfatizó la gravedad de los hechos ocurridos en el municipio de Buenos Aires, detallando los ataques perpetrados por integrantes de las Farc contra varias instituciones locales y lanzando una crítica a la gestión del ministro de Defensa.

María Fernanda Cabal cuestionó al ministro de Defensa del Gobierno Petro - crédito @MariaFdaCabal

“Grave situación de orden público en el municipio de Buenos Aires, Cauca. Terroristas de las FARC atacaron la estación de Policía y causaron daños a la Alcaldía y la Casa de Justicia del municipio. Además se reporta que lanzaron un cilindro bomba contra la sede del Banco Agrario. ¿Dónde está el Ministro de la Defensa, experto en ofrecer recompensas?“, cuestionó la senadora Cabal.