Colombia

Estas son las canciones que están de moda hoy en Spotify Colombia

Estos son los artistas en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos hits

Estos son los títulos más
Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público colombiano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. La Plena

W Sound

El tema de W Sound es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 243.106 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. quédate

Beéle

Tras acumular 232.271 reproducciones, «quédate» de Beéle se mantiene en segundo lugar.

3. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd

«YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)» de Blessd sigue abriéndose camino en las listas. Con 172.455 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de la audiencia, en la posición tercera.

4. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» se ubica en la cuarta posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 171.245, lo que marca un hito en la carrera musical de Ovy On The Drums.

5. COMO OREO (w Fuerza Regida, Ovy On The Drums)

Blessd

Un número tan favorable como 165.493 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Blessd va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el quinto lugar.

6. LA VILLA (w Kapo, Gangsta)

Ryan Castro

«LA VILLA (w Kapo, Gangsta)» de Ryan Castro se vende como pan caliente. Ya lleva 158.009 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 6.

7. no tiene sentido

Beéle

Tras haberse reproducido 155.353 veces, «no tiene sentido» de Beéle se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 7.

8. AMISTA (w Ovy On The Drums)

Blessd

«AMISTA (w Ovy On The Drums)» de Blessd sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 8, ya que ha conseguido un total de 154.778 reproducciones.

9. El Beneficio De La Duda

Grupo Firme

«El Beneficio De La Duda» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el noveno lugar, con 151.765 reproducciones.

10. top diesel

Beéle

Tras haberse reproducido 151.691 veces, «top diesel» de Beéle se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 10.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más reproducidas en Colombia durante el 2024

Spotify se ha convertido en
Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Feidse ha consolidado como una figura prominente en la escena musical de Colombia durante 2024, liderando las listas de Spotify tanto en la categoría de artistas como en la de canciones más escuchadas. Sus temas ‘Sorry 4 That Much’y ‘Luna’ han capturado la atención de los oyentes, reflejando su creciente influencia en el género urbano. Además, su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’incluyó exitosas presentaciones en Bogotá y Medellín, destacando su impacto más allá de las plataformas digitales.

El reguetón ha dominado las preferencias musicales en Colombia, según las listas Top Artistas Colombia 2024 y Top Canciones Colombia 2024 de Spotify. Feid encabeza ambas listas, con ‘Luna’, en colaboración con ATL Jacob y ‘Sorry 4 That Much’ como las canciones más populares. Otros artistas destacados incluyen a Karol G, Blessd, y Bad Bunny, quienes también han dejado su huella en las listas con temas como ‘Perro Negro’ y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’.

La lista Top Canciones Colombia 2024 presenta una variedad de colaboraciones que han resonado con el público. Entre ellas se encuentran ‘Mírame’ de Blessd y Ovy On The Drums y ‘Según Quién’de Malumay Carin León. Estas colaboraciones reflejan la diversidad y la riqueza del género urbano en el país.

En cuanto a la lista Top Artistas, además de Feid, se destacan canciones como ‘La Falda’ de Myke Towers y ‘Monastery’de Ryan Castrojunto a Feid. La presencia de artistas como Anuel AA con ‘Shampoo de Coco’ y Rauw Alejandro con ‘Khé?’ también subraya la popularidad de estos géneros en Colombia.

El fenómeno de Feid no se limita a su éxito en las listas de reproducción. Su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’ ha sido un éxito rotundo, con conciertos consecutivos en el Coliseo MedPlus de Bogotá y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, atrayendo a miles de fanáticos. Esta combinación de éxito en streaming y en vivo subraya su prominencia en el panorama musical colombiano.

La influencia de Feid y el auge del reguetón en Colombia durante 2024 reflejan una tendencia más amplia en la música latina, donde la colaboración y la innovación continúan impulsando el género hacia nuevas alturas.

