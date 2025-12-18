Colombia

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este jueves

A lo largo del día se realizarán trabajos que provocan recortes de agua potable en diferentes zonas de la ciudad

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de obras en el sistema de aguas que afectará el suministro en diferentes barrios de la ciudad.

Estos son los cortes de agua programados para este jueves 18 de diciembre.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Fontibón.Barrios: Villemar.Lugar: De la Calle 17 a la Avenida Centenario o Avenida Calle 13, entre la Carrera 95 a la Carrera 108A.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: Provivienda Oriental.Lugar: De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Barrios Unidos.Barrios: La Paz.Lugar: De la Calle 68 a la Calle 63, entre la Carrera 24 a la Carrera 30.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

