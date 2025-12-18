Colombia

Drogas con el rostro de Pablo Escobar: desmantelan en Chile una estructura criminal que usaba la imagen del capo

Un dispositivo del OS7 de Carabineros realizó cinco allanamientos en Santiago y encontró narcóticos en envases con el rostro del narco colombiano

Guardar
Todos los narcóticos estaban en
Todos los narcóticos estaban en bolsas con el rostro del capo colombiano - crédito Policía de Chile

Aunque han pasado más de tres décadas desde que fue abatido en un barrio de estrato medio en Medellín, diferentes estructuras criminales siguen rindiendo homenajes de algún modo a Pablo Escobar, uno de los capos más peligrosos de la historia.

Precisamente, en Chile, un operativo de la policía terminó con la desarticulación de una estructura ligada a la venta de narcóticos en Santiago, más específicamente en el sector de Cerro Navia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el informe oficial sobre el operativo, las autoridades informaron que este fue adelantado por personal especializado del OS7 de Carabineros, que ingresaron a cinco domicilios en los que guardaban diferentes tipos de drogas los criminales.

Además, un aspecto que llamó la atención de los uniformados es que todas las bolsas y elementos utilizados para guardar los narcóticos tenían el rostro del criminal colombiano.

11 individuos fueron capturados en
11 individuos fueron capturados en el operativo - crédito Policía de Chile

En el operativo se registró la detención de 11 integrantes de la red criminal, todos con antecedentes criminales; entre los más destacados, la policía mencionó que dos de ellos tenían órdenes de arresto vigentes por microtráfico y robo.

En todas las viviendas los uniformados encontraron sustancias ilícitas como pasta de base de cocaína, marihuana y ketamina, que eran comercializadas en la zona por los detenidos.

La capitán Belén Galaz, que encabezó el operativo, informó que en lo corrido de 2025 se han realizado 50 intervenciones en la comuna de Cerro Navia, en donde se concentra la mayoría de casos de microtráfico de drogas en Santiago.

De la misma forma, indicó que se adelantarán controles de prevención, investigación y operativos para identificar a más integrantes de la estructura criminal.

Diferentes estructuras criminales siguen utilizando
Diferentes estructuras criminales siguen utilizando referencias sobre el colombiano - crédito Reuters

Lo registrado en Santiago no es poco habitual, puesto que en todo el continente se han registrado operativos en los que se encuentran homenajes, o hasta sitios de oración con imágenes de Pablo Escobar.

Esto se debe a que, al ser uno de los primeros capos con reconocimiento mundial de la región, la figura del colombiano es tomada por los capos de la actualidad como si se tratara de un referente del negocio ilícito.

De la misma forma, las producciones audiovisuales que han contado la vida del antioqueño también han permitido que nuevas generaciones conozcan su historia, aunque algunos toman este conocimiento de manera negativa e intentan replicar sus actos.

En Colombia se busca dejar
En Colombia se busca dejar a un lado la imagen del capo antioqueño - crédito EFE

De hecho, en Colombia esta tendencia ha generado que se registren varios debates, principalmente por los proyectos de ley que se han adelantado con el objetivo de que se prohíba la venta de productos alusivos a Escobar.

Para argumentar por qué es necesario que sea un delito comercializar elementos con el rostro de Escobar, los diferentes políticos han mencionado que se trata de un aspecto que no representa a Colombia y sus tradiciones; además, que seguir con ese tipo de comercios no deja un mensaje positivo sobre el país, principalmente para los turistas internacionales.

Por su parte, comerciantes de zonas que se han popularizado por ser cruciales durante el auge del narcotráfico, han pedido que no se aprueben estos proyectos porque de esa forma se verán perjudicados junto con sus familias.

Entre los espacios en los que más se observan productos de esa índole se encuentra la Comuna 13, en Medellín, el cementerio Montesacro, en el que fue enterrado el criminal antioqueño, y la Hacienda Nápoles, en donde el capo construyó una de sus propiedades más lujosas y conformó un zoológico privado con diferentes especies, entre ellas, tres hipopótamos que se han reproducido desde los 80 y actualmente representan una de las herencias más negativas que dejó Escobar.

Temas Relacionados

Pablo EscobarNarcotráficoMicrotráficoSantiagoChileOperativoColombia-Noticias

Más Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 18 de diciembre en Colombia

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Valor de cierre del dólar en Colombia este 18 de diciembre de USD a COP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Resultados Sinuano Día 18 de diciembre: todos los números ganadores de HOY

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Resultados Sinuano Día 18 de

Shakira celebró ‘sold out’ para sus conciertos de 2026 en Centroamérica: “Ya estoy contando los días”

La barranquillera continúa arrasando en boletería con ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ y lo celebró en sus redes sociales

Shakira celebró ‘sold out’ para

Salario mínimo de 2026: los pensionados dicen que “no son justos” los descuentos que les hacen y expusieron su propuesta

El gremio de adultos mayores exige que se reconozcan sus derechos en la negociación y que se eliminen cargas que afectan el bienestar

Salario mínimo de 2026: los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

Shakira celebró ‘sold out’ para

Shakira celebró ‘sold out’ para sus conciertos de 2026 en Centroamérica: “Ya estoy contando los días”

Esta es la historia de uno de los villancicos más sonados en Colombia: fue creado por un músico que nunca fue reconocido

Pablo Alborán se prepara para visitar Colombia en 2026: “Me vi con ganas de hablar sobre esta obsesión por la fama”

J Bavin criticó el resultado del ‘Mundial de desayunos de Ibai Llanos’ y lo invitó a comer el que piensa es el mejor plato

Beéle y Elvis Crespo rindieron homenaje a Jorge Barón con nueva canción de Navidad: “La patadita de la buena suerte”

Deportes

Con video en blanco y

Con video en blanco y negro, Dimayor rechazó actos vandálicos en la final de la Copa Colombia entre Medellín y Nacional: “No dejemos que los colores se apaguen”

El Junior tendrá cuatro refuerzos para la temporada 2026, confirmó Fuad Char: “Estamos apuntando a uno muy bueno”

Boca Juniors le ofrecería un contrato a Miguel Ángel Borja después de finalizar su vínculo con River Plate

Así quedó la lista de campeones en el fútbol colombiano tras la final de Copa Colombia: Atlético Nacional, el más veces campeón

Figura de Santa Fe llegaría al Cerro Porteño del Paraguay: dura baja en la Copa Libertadores para el cuadro Cardenal