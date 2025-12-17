Polo Polo respondió a los ‘dardos’ de María Fernanda Cabal, que lo acusó de haberle “puesto los cachos” con De la Espriella: “No es un tema de sentimientos”

María Fernanda Cabal, Abelardo de la Espriella y Miguel Polo Polo protagonizan la 'novela' política del momento en Colombia - crédito X

El respaldo de Miguel Polo Polo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella causó una visible fractura en su relación política con la senadora María Fernanda Cabal, al punto que la ex precandidata del Centro Democrático calificó la decisión como un acto de deslealtad y lamentó su impacto personal y político. Frente a esto, el joven congresista, que quiere repetir curul para el periodo que se avecina, dejó en claro su postura y minimizó cualquier afrenta entre ambos.

En diálogo con Semana, Cabal fue contundente y expresó, en relación con Polo Polo, que la lealtad es una virtud escasa en la política. Y atribuyó la distancia con el político sucreño a la volatilidad de las alianzas en el escenario electoral, pues pese a la amistad entre ambos y la confluencia de posiciones de derecha, el congresista decidió irse a la campaña del ‘Tigre’ y respaldar su aspiración, que de acuerdo con la encuesta de Invamer tiene el 18,2% de respaldo.

María Fernanda Cabal le sacó en cara a Miguel Polo Polo su apoyo a la campaña a la Cámara de Representantes - crédito @MariaFdaCabal/X

Durante la entrevista, la senadora explicó que la expresión “le puso los cachos” fue utilizada en tono de broma, aunque reconoció su molestia frente al caso Polo Polo; y así detalló que fue una de las que participó de manera activa en la campaña que llevó al joven al Congreso, al articular equipos y estrategias para asegurar su curul. “Prefirió irse”, afirmó la congresista, quien recalcó que, por lo general, no suele reclamar de forma pública los apoyos que brinda.

“#Se fue. Le resultó más atractiva la campaña de Abelardo cuando su curul me la debe a mí. Yo nunca hago estas aclaraciones y reclamos porque yo ayudo mucha gente en este país, muchísima y afuera también. Y nunca digo, ‘te ayudé, te di esto, te di lo otro, te ayudé a graduar, te gradué, te pagué’. Pero lo de Polo sí conmovió porque hice todo para lograr movilizar un equipo gigante, no solo propio sino externo, para pelear voto a voto. Hicimos todo", agregó.

En su momento, María Fernanda Cabal expresó su apoyo al movimiento "Defensores de la patria, sobre el cual cimentó su campaña Abelardo de la Espriella - crédito @miguelpolopolo/Instagram

Así respondió Miguel Polo Polo a los ‘dardos’ de Cabal

Frente a los señalamientos de la senadora, el representante optó por restarles importancia y evitar la confrontación pública. “Los que esperan verme atacando a Cabal se van a quedar con las ganas. El país no está para que sus líderes anden sacándose los trapitos al sol, ni mucho menos para dividirnos entre la misma derecha. No caeré en la trampa de la izquierda”, destacó el parlamentario, que se negó a referirse en extenso a esta situación, que causó controversia.

Además, enfatizó que su decisión no responde a cuestiones personales, sino a una visión de país. “Esto no es un tema de sentimientos; es un tema de PATRIA. Llegaremos TODOS unidos y ganaremos la Presidencia de la mano de Dios, con Abelardo de la Espriella”, destacó en su pronunciamiento el congresista, que ocupa una de las curules de las negritudes en el Congreso, y ya avisó que quiere repetir periodo para hacerle contrapeso a la corriente progresista.

El representante Miguel Polo Polo se refirió sobre las acusaciones de María Fernanda Cabal y su campaña presidencial - crédito @MiguelPoloP/X

Cabe destacar que el distanciamiento entre Cabal y Polo Polo se hizo público a comienzos de septiembre de 2025, cuando el segundo anunció que abandonaba su propio proyecto presidencial para respaldar a De la Espriella. Así pues, sostuvo que el aspirante representa de manera más integral sus convicciones políticas y posee el carácter necesario para enfrentar desafíos como la criminalidad y el narcotráfico; dos de los males que afectan al país.

Y es que la controversia sin duda ha dejado al descubierto las tensiones internas del Centro Democrático y la fragmentación de apoyos en la derecha, en un momento en que las alianzas resultan determinante para el panorama electoral. Mientras el partido opositor ya se decantó por Paloma Valencia, la determinación del ‘Tigre’ fue la de irse en solitario hasta la primera vuelta; lo que no cayó bien en el expresidente Álvaro Uribe.