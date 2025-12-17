Colombia

Polo Polo respondió a los ‘dardos’ de María Fernanda Cabal, que lo acusó de haberle “puesto los cachos” con De la Espriella: “No es un tema de sentimientos”

El representante a la Cámara sucreño que apoya la aspiración presidencial del denominado ‘Tigre’, le restó importancia a los señalamientos de la ex precandidata presidencial, que además insinuó que el joven le debe a ella su carrera política

Guardar
María Fernanda Cabal, Abelardo de
María Fernanda Cabal, Abelardo de la Espriella y Miguel Polo Polo protagonizan la 'novela' política del momento en Colombia - crédito X

El respaldo de Miguel Polo Polo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella causó una visible fractura en su relación política con la senadora María Fernanda Cabal, al punto que la ex precandidata del Centro Democrático calificó la decisión como un acto de deslealtad y lamentó su impacto personal y político. Frente a esto, el joven congresista, que quiere repetir curul para el periodo que se avecina, dejó en claro su postura y minimizó cualquier afrenta entre ambos.

En diálogo con Semana, Cabal fue contundente y expresó, en relación con Polo Polo, que la lealtad es una virtud escasa en la política. Y atribuyó la distancia con el político sucreño a la volatilidad de las alianzas en el escenario electoral, pues pese a la amistad entre ambos y la confluencia de posiciones de derecha, el congresista decidió irse a la campaña del ‘Tigre’ y respaldar su aspiración, que de acuerdo con la encuesta de Invamer tiene el 18,2% de respaldo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

María Fernanda Cabal le sacó
María Fernanda Cabal le sacó en cara a Miguel Polo Polo su apoyo a la campaña a la Cámara de Representantes - crédito @MariaFdaCabal/X

Durante la entrevista, la senadora explicó que la expresión “le puso los cachos” fue utilizada en tono de broma, aunque reconoció su molestia frente al caso Polo Polo; y así detalló que fue una de las que participó de manera activa en la campaña que llevó al joven al Congreso, al articular equipos y estrategias para asegurar su curul. “Prefirió irse”, afirmó la congresista, quien recalcó que, por lo general, no suele reclamar de forma pública los apoyos que brinda.

“#Se fue. Le resultó más atractiva la campaña de Abelardo cuando su curul me la debe a mí. Yo nunca hago estas aclaraciones y reclamos porque yo ayudo mucha gente en este país, muchísima y afuera también. Y nunca digo, ‘te ayudé, te di esto, te di lo otro, te ayudé a graduar, te gradué, te pagué’. Pero lo de Polo sí conmovió porque hice todo para lograr movilizar un equipo gigante, no solo propio sino externo, para pelear voto a voto. Hicimos todo", agregó.

En su momento, María Fernanda
En su momento, María Fernanda Cabal expresó su apoyo al movimiento "Defensores de la patria, sobre el cual cimentó su campaña Abelardo de la Espriella - crédito @miguelpolopolo/Instagram

Así respondió Miguel Polo Polo a los ‘dardos’ de Cabal

Frente a los señalamientos de la senadora, el representante optó por restarles importancia y evitar la confrontación pública. “Los que esperan verme atacando a Cabal se van a quedar con las ganas. El país no está para que sus líderes anden sacándose los trapitos al sol, ni mucho menos para dividirnos entre la misma derecha. No caeré en la trampa de la izquierda”, destacó el parlamentario, que se negó a referirse en extenso a esta situación, que causó controversia.

Además, enfatizó que su decisión no responde a cuestiones personales, sino a una visión de país. “Esto no es un tema de sentimientos; es un tema de PATRIA. Llegaremos TODOS unidos y ganaremos la Presidencia de la mano de Dios, con Abelardo de la Espriella”, destacó en su pronunciamiento el congresista, que ocupa una de las curules de las negritudes en el Congreso, y ya avisó que quiere repetir periodo para hacerle contrapeso a la corriente progresista.

El representante Miguel Polo Polo
El representante Miguel Polo Polo se refirió sobre las acusaciones de María Fernanda Cabal y su campaña presidencial - crédito @MiguelPoloP/X

Cabe destacar que el distanciamiento entre Cabal y Polo Polo se hizo público a comienzos de septiembre de 2025, cuando el segundo anunció que abandonaba su propio proyecto presidencial para respaldar a De la Espriella. Así pues, sostuvo que el aspirante representa de manera más integral sus convicciones políticas y posee el carácter necesario para enfrentar desafíos como la criminalidad y el narcotráfico; dos de los males que afectan al país.

Y es que la controversia sin duda ha dejado al descubierto las tensiones internas del Centro Democrático y la fragmentación de apoyos en la derecha, en un momento en que las alianzas resultan determinante para el panorama electoral. Mientras el partido opositor ya se decantó por Paloma Valencia, la determinación del ‘Tigre’ fue la de irse en solitario hasta la primera vuelta; lo que no cayó bien en el expresidente Álvaro Uribe.

Temas Relacionados

Miguel Polo PoloMaría Fernanda CabalCentro DemocráticoElecciones presidencialesElecciones Colombia 2026Elecciones presidenciales ColombiaPrecandidatos presidencialesCabal y Polo PoloColombia-Noticias

Más Noticias

Valentina Gómez, candidata colombiana al Congreso de EE. UU., envió temerario mensaje para que voten por ella: “Esto es su vida”

Un conjunto de declaraciones de la contendiente por el distrito 31 ha provocado debate, al centrarse en políticas de seguridad, control migratorio y acciones dirigidas a comunidades específicas

Valentina Gómez, candidata colombiana al

Conozca a la novia de José Enamorado, la figura del Junior de Barranquilla campeón de la Liga BetPlay

El extremo del conjunto Tiburón fue la gran figura en los dos partidos de la final ante Deportes Tolima

Conozca a la novia de

Revelaron principal hipótesis del accidente de bus que cayó a un abismo en la vía Bucaramanga–Arauca y dejó a una persona muerta

Copetrán aseguró que colabora activamente con las autoridades para esclarecer las circunstancias del caso

Revelaron principal hipótesis del accidente

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: hora y dónde ver el clásico paisa que define el campeón de la Copa Colombia

El partido de ida de la final del campeonato, terminó en empate sin goles, así que será una dura batalla entre el Verdolaga y el Poderoso para quedarse con el trofeo

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

El llamado de Teófilo Gutiérrez a los grandes en Argentina por figura del campeón en Colombia: “Mírenlo”

Junior de Barranquilla se consagró en la Liga BetPlay tras derrota 4-0 en el global a Deportes Tolima

El llamado de Teófilo Gutiérrez
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

Conozca a la novia de

Conozca a la novia de José Enamorado, la figura del Junior de Barranquilla campeón de la Liga BetPlay

Lokillo es tendencia en Latinoamérica por sus batallas de rap: el antioqueño es el más visto de la FMS

Video: así celebró Shakira el título de Junior en la Liga BetPlay, junto a su familia

Ranking Netflix: estas son las películas más populares entre el público colombiano

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Deportes

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: hora y dónde ver el clásico paisa que define el campeón de la Copa Colombia

El llamado de Teófilo Gutiérrez a los grandes en Argentina por figura del campeón en Colombia: “Mírenlo”

Deportivo Cali dio un golpe en el mercado de fichajes: tiene acuerdo con una estrella que disputó el mundial

Vientos de crisis de técnicos colombianos: desde finales de 2023 un entrenador local no gana la liga; éxito de Junior revalidó la estadística

Así será el sorteo de los equipos colombianos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: posibles rivales