Colombia

“Me dolió más la deslealtad de Polo Polo”: Cabal relata su ruptura política tras el respaldo a De la Espriella

La senadora María Fernanda Cabal habló sobre la decisión de Miguel Polo Polo de apoyar a Abelardo de la Espriella, explicó el trasfondo político y personal de su molestia y se refirió al proceso interno del Centro Democrático tras la elección de su candidata presidencial

Guardar
- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

La senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal se refirió públicamente a la decisión del representante a la Cámara Miguel Polo Polo de respaldar la aspiración presidencial del abogado Abelardo de la Espriella, un movimiento que, según explicó, le generó una afectación personal y política.

En diálogo con Revista Semana, la congresista describió ese distanciamiento con una expresión coloquial al señalar que le “puso los cachos”.

Durante la conversación, Cabal manifestó que la situación tuvo un impacto mayor del que esperaba, debido al trabajo previo que realizó para respaldar la llegada de Polo Polo al Congreso.

Miguel Polo Polo, María Fernanda
Miguel Polo Polo, María Fernanda Cabal y Abelardo de la Espriella, mostraron su apoyo al movimiento "Defensores de la patria" - crédito @miguelpolopolo/Instagram

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Indicó que participó activamente en la construcción de su campaña, articulando equipos propios y externos, así como en la estrategia electoral que permitió obtener los votos necesarios para alcanzar la curul.

En ese contexto, afirmó que el respaldo del representante a otra candidatura presidencial fue interpretado como una ruptura inesperada. “Me dolió más la deslealtad”, dijo, al explicar que no suele reclamar públicamente los apoyos que brinda dentro de la actividad política, pero que en este caso el cambio de postura resultó significativo por el vínculo previo entre ambos.

La senadora también precisó que la decisión fue tomada de manera autónoma por el congresista. Según sus palabras, Miguel Polo Polo “prefirió irse”, y dejó claro que se trató de una determinación personal del representante, sin que mediara una imposición externa por parte de ella o de su equipo político.

Al referirse al uso de la expresión “cachos”, Cabal explicó que fue empleada “en chiste”, aunque insistió en que el trasfondo del episodio refleja dinámicas frecuentes dentro del escenario político. En ese sentido, durante la entrevista afirmó que “la lealtad es la virtud más escasa”, aludiendo a la volatilidad de las alianzas y respaldos en los procesos electorales.

El respaldo de Miguel Polo Polo a Abelardo de la Espriella se hizo público a comienzos de septiembre de 2025, cuando el representante anunció que no continuaría con su propio proyecto presidencial y optaría por apoyar al abogado. En ese momento, el congresista explicó que tomó la decisión tras analizar su experiencia en las elecciones de 2022, en las que, según dijo, se vio obligado a votar por el “mal menor”.

Polo Polo señaló entonces que considera que Abelardo de la Espriella representa de manera más integral sus convicciones políticas y que, a su juicio, cuenta con el carácter necesario para enfrentar problemáticas como la criminalidad y el narcotráfico. Estas declaraciones marcaron públicamente su distanciamiento de Cabal y de otros sectores con los que había tenido cercanía política.

María Fernanda Cabal, Abelardo de
María Fernanda Cabal, Abelardo de la Espriella y Miguel Polo Polo se encontraron en un restaurante en Bogotá - crédito red social X

En la misma entrevista con la Revista Semana, María Fernanda Cabal abordó también el proceso interno del Centro Democrático para la escogencia de su candidata presidencial. Reconoció que asume el escenario de no haber sido seleccionada y señaló que ha mantenido una postura exigente frente a la organización del partido.

La senadora indicó que durante el proceso interno se presentaron situaciones que, a su juicio, deben ser revisadas. Mencionó supuestos inconvenientes técnicos en las encuestas internas, que habrían impedido la participación de algunos militantes, así como posibles fallas en la muestra de la primera medición realizada por la firma Cadem.

Según relató, solicitó en varias oportunidades los enlaces de votación correspondientes, pero afirmó que en algunos casos estos no funcionaron. Estas observaciones fueron expuestas por Cabal como parte de su interés en que los mecanismos internos del partido cuenten con mayores garantías de transparencia.

Pese a estas críticas, la senadora manifestó que acompañará la campaña de Paloma Valencia, quien fue elegida como candidata presidencial del Centro Democrático. Subrayó que su intención es contribuir a la claridad y transparencia del proceso, sin promover divisiones internas dentro de la colectividad.

Las declaraciones de Cabal se producen en un momento en el que varios sectores del partido revisan el impacto de las decisiones individuales de sus congresistas y precandidatos, así como las dinámicas de respaldo de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que el Centro Democrático busca consolidar una estrategia unificada.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalMiguel Polo PoloAbelardo de la EspriellaColombia-noticias

Más Noticias

Gobernador de Antioquia cuestiona gestión en la UdeA y exige respuesta del rector por presencia de Wilmar Mejía en Consejo Superior

El gobernador de Antioquia criticó la administración de la Universidad de Antioquia y pidió al rector pronunciarse por la designación de Wilmar Mejía en el Consejo Superior, en medio de una crisis financiera y tensiones políticas en la institución pública

Gobernador de Antioquia cuestiona gestión

Nuevo ataque del ELN en Puerto Santander reaviva tensión tras homicidio de conductor de ambulancia

Un nuevo hecho armado fue reportado en Puerto Santander, Norte de Santander, donde el ELN volvió a atacar una subestación policial días después del asesinato de un conductor de ambulancia ocurrido durante hostigamientos armados registrados el domingo en esta zona fronteriza

Nuevo ataque del ELN en

AMI advierte “deterioro de la libertad de prensa en Colombia” tras informe de la CIDH y pide acciones estatales

La Asociación Colombiana de Medios de Información manifestó preocupación por hallazgos de la CIDH sobre riesgos al periodismo, señalando violencia, estigmatización y uso de medios públicos, y solicitó al Estado colombiano medidas estructurales para proteger la libertad de prensa

AMI advierte “deterioro de la

Consejo de Estado falla a favor del dueño de Sanitas y ordena a Petro rectificar declaraciones sobre la EPS

La decisión se originó por una tutela en la que se concluyó que expresiones hechas en una alocución presidencial vulneraron derechos fundamentales como el buen nombre y la presunción de inocencia, al atribuir conductas delictivas sin respaldo judicial

Consejo de Estado falla a

Precoltur reitera solidaridad con las familias tras tragedia en Antioquia: “Nada reemplaza la ausencia”

La empresa pidió cautela en la difusión de información y afirmó que colaboran con las autoridades mientras avanza la investigación sobre el accidente

Precoltur reitera solidaridad con las
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ocho policías heridos, dos disidentes

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

Alcalde de Buenos Aires y el pedido desesperado por los civiles en la región: “Por favor, no dejen morir la gente”

ENTRETENIMIENTO

“No fui capaz de verlo

“No fui capaz de verlo muerto”: Rigoberto Urán reveló cómo la muerte de su padre lo marcó para siempre

Alina Lozano y Jim Velásquez se lanzan al reto de convivir 24/7 en nuevo ‘reality show’: “No tenemos que demostrarle nada a nadie”

Issa Vásquez y su esposo Juan Javier se refirieron al partido de Tolima vs. Junior: “Es un tema delicado”

J Balvin reflexionó sobre sus polémicas con Residente y Bad Bunny: “De pronto tenía que pasar eso para poder valorar muchas cosas”

Ibai Llanos reveló el lado más íntimo y sereno de J Balvin en Medellín: “Esto es un templo de paz”

Deportes

En video: Gustavo Petro felicita

En video: Gustavo Petro felicita al Junior campeón y destaca su calidad tras la final de la Liga BetPlay

Hinchas del Tolima protagonizan disturbios en las graderías de la final de la Liga BetPlay ante Junior

Junior de Barranquilla es el nuevo campeón de la Liga BetPlay: logró la estrella 11 ante Tolima y por la mínima diferencia en Ibagué

Edwuin Cetré fue reconocido como el mejor jugador de la liga argentina: estos fueron sus números

José Enamorado brilló con tres goles de los cuatro que llevaron a Junior a coronarse campeón de la Liga Betplay