Laura Sarabia reveló detalles de lo que sigue tras rescate Zulma Guzmán en Londres: “Se debe esperar a que sea dada de alta”

La embajadora de Colombia en el Reino Unido informó que la mujer, salpicada en la muerte de dos menores envenenadas con talio, será judicializada

Zulma Guzmán Castro asegura que
Zulma Guzmán Castro asegura que es inocente de los señalamientos que hay en su contra - crédito captura de video

La empresaria colombiana Zulma Guzmán, señalada de haber participado en el envenenamiento de dos menores de edad en Bogotá, con frambuesas contaminadas con talio, fue localizada en Londres (Inglaterra) por la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dijín-OCN Interpol, en coordinación con las autoridades de del Reino Unidos. La ciudadana se encontraba en el río Támesis, al oeste de la ciudad, por lo que fue necesario llevar a cabo un operativo de rescate.

La mujer estaba siendo buscada por las autoridades de Colombia, desde donde se emitió una circular roja de Interpol para garantizar su detención en el exterior, luego de que la Fiscalía General de la Nación identificara a Guzmán como la posible persona responsable de coordinar la entrega de frambuesas contaminadas con talio en la vivienda de una de las víctimas. La mujer tuvo una relación extramatrimonial con el padre de la niña tiempo atrás, pero todavía se desconocen los móviles del caso.

Ahora bien, la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, se pronunció sobre los hechos e informó en entrevista con El Tiempo que Guzmán permanece hospitalizada y aún no ha sido judicializada, ya que la legislación británica exige que primero reciba el alta médica antes de ser puesta a disposición de las autoridades.

“La señora se encuentra en un hospital en este momento y no ha sido capturada. Según las leyes británicas, se debe esperar a que sea dada de alta en el hospital donde se encuentra para que la judicialicen. Una vez pase eso, será puesta a disposición de las autoridades”, precisó la excanciller al medio de comunicación citado.

La embajadora Laura Sarabia aclaró
La embajadora Laura Sarabia aclaró el procedimiento que se llevará a cabo para garantizar que Zulma Guzmán sea judicializada - crédito Alex Brandon/AP

Por su parte, la Fiscalía confirmó que, debido a la situación actual de Guzmán, la notificación roja de Interpol no se ha hecho efectiva. Tan pronto como se encuentre mejor de salud y se le dé de alta, las autoridades británicas podrán hacer la respectiva notificación del requerimiento internacional.

Mientras tanto, en Colombia se adelantan todas las diligencias requeridas para garantizar el retorno de la mujer al país, para que responda por los hechos en los que presuntamente estaría involucrada. Así lo explicó el ente investigador: “La Fiscalía General de la Nación formalizará pedido de extradición para que atienda en Colombia la investigación que se sigue en su contra”, detalló la entidad.

Por otro lado, la embajadora Sarabia aclaró al medio citado que fue posible hallar la ubicación de Guzmán gracias al sistema avanzado de cámaras de seguridad de Londres, lo que permitió una respuesta rápida de los equipos de emergencia, que se percataron de que la ciudadana se encontraba en una circunstancia “angustiosa” en el río Támesis. Además, indicó que mantiene una comunicación constante con la Policía británica para seguir de cerca el desarrollo del caso.

Las autoridades señalan a Zulma
Las autoridades señalan a Zulma Guzmán Castro como presunta responsable del envenenamiento de dos menores en Bogotá; habría coordinado la entrega de frambuesas contaminadas con talio - crédito Canva y captura de pantalla/redes sociales

El envenenamiento de las menores con talio: “Supuesto regalo”

El 4 de diciembre de 2025, la Fiscalía General de la Nación informó a la opinión pública sobre la identificación de Zulma Guzmán como la presunta responsable de haber coordinado la entrega de las frutas en la vivienda de Juan de Bedout, padre de Inés de Bedout, una de las adolescentes que murió por el consumo de las frambuesas. La otra víctima mortal fue identificada como Emilia Forero, y junto con ella otra menor de edad y un joven de 21 años resultaron afectados por haber ingerido el metal, que es altamente tóxico.

Según el ente investigador, Guzmán habría enviado las frambuesas por domicilio y habría solicitado al repartidor que indicara que era un obsequio. “Las víctimas consumieron unas frambuesas que estaban contaminadas con el metal. Este alimento fue enviado a través de una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un supuesto regalo, hecho que no era cierto”, detalló.

La mujer conversó con Focus Noticias y aseguró que no está relacionada con el caso; informó que se defenderá a través de su abogado, ratificando su inocencia ante la justicia colombiana.

Zulma Guzmán aseguró que se
Zulma Guzmán aseguró que se defenderá con apoyo de una representación legal - credito captura de video

“Lo primero que tengo que decir es que siento muchísimo el dolor que pueden estar sintiendo las familias por la pérdida de sus niñas. Yo soy madre y eso debe ser dolor infinito y entiendo que por esa razón quieran encontrar el culpable y usar todos los medios posibles para ello, sin embargo, pues ese culpable no soy yo y eso es lo que estoy buscando probar ahora ante la justicia y con el abogado y con las pruebas que tengo”, explicó.

