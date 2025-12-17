“La destrucción económica es significativa”: qué necesitará Colombia ante triste escenario económico que deja Gustavo Petro

Entre las medidas económicas que tomó el presidente Gustavo Petro durante su mandato fue modificar la regla fiscal, sin importar la opinión del Congreso ni de expertos - crédito composición fotográfica Infobae

Colombia enfrenta un escenario económico complejo tras la rebaja de su calificación crediticia de las principales agencias internacionales: Fitch Ratings, el 16 de diciembre, informó que redujo la nota de ‘BB+’ a ‘BB’ y mantuvo una perspectiva estable. La decisión responde a la persistencia de déficits fiscales elevados, el aumento sostenido de la deuda pública y la ausencia de un ancla fiscal creíble, factores que han deteriorado la percepción internacional sobre la economía colombiana y encarecido el acceso a financiamiento externo.

La agencia fundamentó la decisión con cifras preocupantes. Proyecta que el déficit fiscal del Gobierno Central alcanzará el 6,5% del PIB en 2025, apenas por debajo del 6,7% estimado para 2024, pero aún considerablemente alto. El gasto primario aumentará un 13% en 2025, lo que llevará el déficit primario al 2,9% del PIB, por encima del 2,4% observado en 2024 y lejos del -0,1% esperado para la mediana de países con calificación ‘BB’.

Además, se prevé que el déficit del Gobierno Central podría elevarse hasta el 7,5% del PIB en 2026, lo que incrementa la preocupación sobre la sostenibilidad fiscal del país. Advirtió que el deterioro fiscal estructural, sumado a un contexto de bajo crecimiento y limitada capacidad de ajuste presupuestario, amenaza con volverse permanente.

Fitch Ratings es una de las principales agencias globales de calificación crediticia y una firma de análisis de datos financieros que evalúa el riesgo de deuda de gobiernos, empresas e instituciones - crédito Dado Ruvic/Reuters

La destrucción de la economía

Al respecto, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, expresó su preocupación por la situación económica del país. “Se va a requerir un equipo técnico del más alto nivel para corregir el rumbo, que incorpore caminos para crecer más, atraer inversión, generar confianza, revisar exenciones y evasión, que modifique la estructura tributaria para crecer y que avance en una estrategia audaz de desregulación”, afirmó.

De igual manera, resaltó la gravedad del momento: “La destrucción económica es significativa y necesita una estrategia audaz y comprehensiva y un equipo técnico muy potente para solucionarla”.

Además, el exfuncionario y académico insistió en la necesidad de una respuesta integral y coordinada para enfrentar los retos fiscales y restaurar la confianza de los inversionistas.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, aseguró que necesita una estrategia audaz - crédito @jrestrp/X

Las reacciones de otros actores del ámbito económico y social reflejan la preocupación generalizada. La diseñadora Natalia García, calificó la rebaja como “otro logro del desgobierno Petro” y criticó el deterioro fiscal y el aumento de la deuda pública. Señaló que la ausencia de un ancla fiscal creíble y las limitaciones políticas para aprobar medidas de aumento de ingresos dificultarán la consolidación fiscal después de las elecciones de 2026, independientemente del resultado.

Colombia no está en quiebra

Por su parte, la abogada Carolina Restrepo Cañavera matizó que “Colombia no se ‘quiebra’ porque Fitch baje de BB+ a BB. Lo que dice es otra cosa: cayó la confianza en el ancla fiscal. El outlook estable no es pánico; es advertencia. Lo que aún sostiene a Colombia es su historial de estabilidad macrofinanciera y un Banco de la República independiente”.

Mientras que el exsenador y dirigente gremial Juan Carlos Vélez Uribe afirmó que “si la economía colombiana estuviera viento en popa como lo pregona el gobierno Petro, Fitch Ratings no le hubiera bajado la calificación al país. El hueco fiscal es inmenso y en el 2026 le va a explotar la crisis económica en las manos al próximo gobierno”.

Lisandro Junco, exdirector de la Dian, dice que Fitch Ratings ve que Colombia no podría pagar la deuda - crédito @LisandroJuncoR/X

Entretanto, el exdirector de la Dian Lisandro Junco interpretó la rebaja como un reflejo del aumento del riesgo de impago de la deuda colombiana. Y el fundador de Arena Alfa, Sebastián Toro, atribuyó la decisión de Fitch Ratings al “perverso manejo fiscal y económico” y consideró que la rebaja es consecuencia directa del deterioro y déficit fiscal.

Qué dicen las otras agencias

Otras agencias calificadoras ya advirtieron, en junio de 2025, sobre los riesgos futuros si no se implementan medidas correctivas. S&P Global Ratings señaló que “podríamos rebajar nuestras calificaciones de Colombia en los próximos 12 a 18 meses si el gobierno no toma medidas efectivas y oportunas para estabilizar las cuentas fiscales y los niveles de deuda, a la vez que sostiene el crecimiento del PIB del país”.

La agencia también alertó que la persistencia de grandes déficits fiscales podría mermar la confianza de los inversores y reducir las perspectivas de crecimiento económico.

Moody´s funciona como un "buró de crédito" para entidades mayores, calificando su capacidad para pagar deudas, y también ofrece servicios de análisis de riesgo (Moody's Analytics) y soluciones de gestión de riesgos - crédito Mike Segar/Reuters

Moody’s, por su parte, reconoció la resiliencia de algunos indicadores macroeconómicos, pero advirtió que las finanzas públicas enfrentan presiones crecientes que amenazan con volverse permanentes.

Grado de inversión de Colombia

Ante las rebajas, Colombia mantiene su grado de inversión, según Moody’s, aunque en una posición más vulnerable. Fitch Ratings y S&P Global Ratings sitúan la calificación en ‘BB’, lo que implica un mayor riesgo percibido por los mercados y condiciones más costosas para acceder a financiamiento externo. Las agencias coinciden en que la falta de consenso político para implementar reformas fiscales y la rigidez del gasto público dificultan la corrección de la trayectoria fiscal, incluso después de las elecciones de 2026.

El historial de estabilidad macrofinanciera y la independencia del Banco de la República han sido factores que, según algunos expertos, aún sostienen la confianza en la economía colombiana. Sin embargo, la advertencia de las agencias es clara: si no se toman medidas efectivas, el deterioro de los indicadores fiscales podría persistir y agravar la situación en los próximos años.