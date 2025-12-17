Jota Pe Hernández confrontó a Angie Rodríguez por condecoración que recibió en el Senado: “Ojalá recuerde que asesinaron a un senador mientras ella se burlaba”

Controversia por la condecoración de Angie Rodríguez en el Senado tras críticas de Jota Pe Hernández - crédito Montaje Infobae

El Congreso de la República de Colombia se convirtió en escenario de un fuerte debate político después de que la legisladora Clara López, representante del Pacto Histórico, impulsó un acto oficial para reconocer a Angie Rodríguez, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

El motivo fue la entrega de la Orden a la Mujer y a la Democracia ‘Policarpa Salavarrieta’, distinción dedicada a mujeres destacadas en la vida pública nacional.

La noticia principal consistió en que Jota Pe Hernández, senador, rechazó públicamente la distinción otorgada a Rodríguez y la relacionó directamente con un episodio trágico reciente en el Congreso.

En un publicación en la red social X, Jota Pe Hernández expresó: “NO PUEDO SER HIPÓCRITA!! Ojalá este fin de año recuerde que un senador fue asesinado mientras ella se burlaba”, dejando clara su oposición hacia el homenaje promovido por López.

Según el senador, la directora del Dapre “era la encargada de levantar la sucia bandera de guerra a muerte” mientras el presidente Gustavo Petro lanzaba advertencias dirigidas a parlamentarios opositores, tal como detalló el propio Hernández en su perfil oficial.

Sobre los hechos, la controversia escaló cuando Hernández relacionó estos gestos simbólicos con el asesinato de un colega suyo, ocurrido tras declaraciones hechas en un acto público por el presidente.

Durante un video difundido en X, el congresista amplió su posición: “Allá detrás de donde usted está parada hay una silla vacía. Yo creo que usted la vio. Tiene una bandera de Colombia y es la de un compañero de nosotros, Miguel Uribe, que fue asesinado”.

El senador sostuvo que el homicidio sucedió poco después de que, en una tarima, el presidente Gustavo Petro manifestó que existía “una guerra a muerte”, y Angie Rodríguez ondeó la bandera con el mensaje “libertad o muerte”.

En otro momento del video, Hernández recalcó: “El 24 de diciembre, seguramente usted se sentará en una mesa y disfrutará de una cena con su familia, pero en la mesa de la casa de Miguel hay un niño que ya no tiene a su papá”.

Para el legislador, la condecoración resulta un acto insensible frente a la situación de las víctimas, apuntando que “Le entró aquí con votos y lo sacaron con balas. Él salió del Congreso, literal, en un cajón de madera”.