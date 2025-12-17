Colombia

Invima alerta sobre cuenta de Instagram que vende productos fraudulentos: causarían daños “graves, duraderos e irreversibles”

La entidad publicó un listado de 18 productos que recomienda no comprar ni utilizar por los efectos que puede generar en sus consumidores

El consumo de estos suplementos
El consumo de estos suplementos puede desencadenar problemas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, colitis ulcerosa, síntomas de apendicitis, palpitaciones elevadas entre otros - crédito Freepik

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió recientemente una alerta sanitaria en la que advierte sobre los graves riesgos para la salud asociados al consumo de 18 suplementos dietarios que se comercializan a través de la cuenta de Instagram Myfitnesscol.

Según la entidad, estos productos no cuentan con el registro sanitario obligatorio, lo que implica que su venta en Colombia es ilegal y que los consumidores carecen de garantías sobre su seguridad.

En su comunicado, el Invima enfatizó que varios de los suplementos promocionados por Myfitnesscol contienen esteroides anabólicos, sustancias que pueden provocar daños severos y, en ocasiones, irreversibles.

La entidad advirtió: “Pueden causar daños graves, duraderos y, en algunos casos, irreversibles”. Entre las posibles consecuencias, el organismo mencionó ataques cardíacos prematuros, derrames cerebrales, tumores hepáticos, insuficiencia renal y trastornos psiquiátricos.

Además, el cese abrupto del consumo de esteroides puede derivar en depresión, lo que frecuentemente lleva a la reanudación de su uso.

La lista de productos identificados por el Invima incluye:

  • Anatropin
  • Anavar (Oxandrolone) 10 mg
  • Testolone (Rad-140) 5 mg
  • Primobolan 10 mg
  • Creatine
  • Adipodex Get
  • MuscLex Get
  • Pct
  • Oxy-Burn
  • Ananolan
  • Deca-Test Get
  • Dura-Bol Get
  • T-3 (Liothyroninr Sodium B.P 25 mcg)
  • Creavol Kingtech
  • Zero Carb Blocker Get
  • Ostarine (Mk-2866)
  • Cycle Detox Get
  • Dura-Fit

