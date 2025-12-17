Francia Márquez envió fuerte mensaje al Gobierno Petro para afrontar los estragos de los grupos armados en Cauca: “Imponen terror”

Francia Márquez envió fuerte mensaje al Gobierno Petro para afrontar los estragos de los grupos armados en Cauca - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, expresó un enérgico rechazo a los recientes ataques armados y acciones terroristas perpetrados por grupos ilegales en varias localidades del departamento del Cauca y en la ciudad de Cali, subrayando la urgencia de que el Gobierno nacional refuerce la seguridad y evite que organizaciones al margen de la ley continúen sembrando el terror en estos territorios.

A su vez, insistió en la necesidad de anticipar y neutralizar estos hechos violentos mediante estrategias de inteligencia, así como en la captura de los responsables, al tiempo que manifestó su solidaridad con las familias de los subintendentes Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Róber Stiven Melo Londoño, asesinados en Cali, y con las comunidades afectadas en los municipios.

En su declaración, la vicepresidenta Márquez condenó la destrucción y el terror generados en Buenos Aires, Suárez y Santander de Quilichao, así como el atentado con explosivos en el barrio Manuel Beltrán de Cali, atribuyendo estos hechos al ELN y a otros grupos armados ilegales.

Márquez enfatizó: “Rechazo con todas mis fuerzas la destrucción de Buenos Aires, el terror sembrado en Suárez y Santander de Quilichao, y el atentado con explosivos en el barrio Manuel Beltrán de Cali, acciones perpetradas por el ELN y otros grupos armados ilegales”.

La alta funcionaria afirmó que se debe reforzar la seguridad en el departamento para garantizar el bienestar de la población - crédito @FranciaMarquezM/X

La funcionaria solicitó a Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, ministro de Defensa, que adopte medidas urgentes para salvaguardar la seguridad de los habitantes de las regiones afectadas. “Estos hechos merecen todo el repudio de la sociedad. Le solicité respetuosamente al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, reforzar la seguridad y retomar el orden público. Como Gobierno nacional no podemos permitir que estos grupos al margen de la ley impongan el terror en los territorios”, expresó Márquez.

Petro habló sobre el paro armado del ELN

El presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas al ELN, al que le criticó la falta de una postura clara en favor de la paz - crédito AFP/Juan Diego Cano/Presidencia

En medio de la escalada de violencia por el paro armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el presidente Gustavo Petro anunció durante la ceremonia de ascenso de la Policía Nacional una directriz contundente para las festividades:

“La orden del presidente de la República es que en las Navidades no se mata a nadie en Colombia y se baila y se disfruta de alegría, porque esa alegría es la que nos ha salvado como nación, a pesar de las inclemencias y a pesar del miedo y de la sangre”. Petro subrayó la importancia de preservar la vida y la convivencia pacífica en un contexto marcado por la persistencia del conflicto armado y la ruptura de las negociaciones de paz con el ELN.

El presidente de la República, en el ascenso de oficiales de la Policía, cuestionó el accionar del grupo armado ilegal durante el paro armado - crédito @infopresidencia/X

eEn su intervención, el primer mandatario abordó el impacto del paro armado que, desde el domingo 14 de diciembre de 2025, afecta a diversas regiones del país, como el Magdalena Medio y Chocó, donde la población permanece confinada por temor a la violencia. Petro calificó a los miembros del ELN como “unos traquetos disfrazados de guerrilleros hablando de paro”, y enfatizó la urgencia de transformar la cultura de la violencia que ha caracterizado a Colombia durante generaciones.

“Colombia es el único país de la tierra que por decenios y generaciones, casi siglos, nos matamos y nos seguimos matando entre nosotros. Y eso es lo que nos impide ser libres de verdad y construir una nación grande”, según el jefe de Estado colombiano.

A la par, reconoció el sacrificio de la fuerza pública en la búsqueda de la seguridad nacional. Petro afirmó: “Que en la fuerza pública todos los días tenemos bajas. Y entre más nos esmeramos en cuidar la seguridad, más bajas hay y habrá”. Estas declaraciones generaron reacciones en redes sociales, especialmente entre colectivos de oposición, que criticaron la efectividad de la política de Paz Total impulsada por el gobierno.