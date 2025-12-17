Colombia

Francia Márquez envió fuerte mensaje al Gobierno Petro para afrontar los estragos de los grupos armados en Cauca: “Imponen terror”

La alta funcionaria afirmó que se debe reforzar la seguridad en el departamento para garantizar el bienestar de la población

Guardar
Francia Márquez envió fuerte mensaje
Francia Márquez envió fuerte mensaje al Gobierno Petro para afrontar los estragos de los grupos armados en Cauca - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, expresó un enérgico rechazo a los recientes ataques armados y acciones terroristas perpetrados por grupos ilegales en varias localidades del departamento del Cauca y en la ciudad de Cali, subrayando la urgencia de que el Gobierno nacional refuerce la seguridad y evite que organizaciones al margen de la ley continúen sembrando el terror en estos territorios.

A su vez, insistió en la necesidad de anticipar y neutralizar estos hechos violentos mediante estrategias de inteligencia, así como en la captura de los responsables, al tiempo que manifestó su solidaridad con las familias de los subintendentes Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Róber Stiven Melo Londoño, asesinados en Cali, y con las comunidades afectadas en los municipios.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En su declaración, la vicepresidenta Márquez condenó la destrucción y el terror generados en Buenos Aires, Suárez y Santander de Quilichao, así como el atentado con explosivos en el barrio Manuel Beltrán de Cali, atribuyendo estos hechos al ELN y a otros grupos armados ilegales.

Márquez enfatizó: “Rechazo con todas mis fuerzas la destrucción de Buenos Aires, el terror sembrado en Suárez y Santander de Quilichao, y el atentado con explosivos en el barrio Manuel Beltrán de Cali, acciones perpetradas por el ELN y otros grupos armados ilegales”.

La alta funcionaria afirmó que
La alta funcionaria afirmó que se debe reforzar la seguridad en el departamento para garantizar el bienestar de la población - crédito @FranciaMarquezM/X

La funcionaria solicitó a Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, ministro de Defensa, que adopte medidas urgentes para salvaguardar la seguridad de los habitantes de las regiones afectadas. “Estos hechos merecen todo el repudio de la sociedad. Le solicité respetuosamente al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, reforzar la seguridad y retomar el orden público. Como Gobierno nacional no podemos permitir que estos grupos al margen de la ley impongan el terror en los territorios”, expresó Márquez.

Petro habló sobre el paro armado del ELN

El presidente Gustavo Petro lanzó
El presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas al ELN, al que le criticó la falta de una postura clara en favor de la paz - crédito AFP/Juan Diego Cano/Presidencia

En medio de la escalada de violencia por el paro armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el presidente Gustavo Petro anunció durante la ceremonia de ascenso de la Policía Nacional una directriz contundente para las festividades:

“La orden del presidente de la República es que en las Navidades no se mata a nadie en Colombia y se baila y se disfruta de alegría, porque esa alegría es la que nos ha salvado como nación, a pesar de las inclemencias y a pesar del miedo y de la sangre”. Petro subrayó la importancia de preservar la vida y la convivencia pacífica en un contexto marcado por la persistencia del conflicto armado y la ruptura de las negociaciones de paz con el ELN.

El presidente de la República, en el ascenso de oficiales de la Policía, cuestionó el accionar del grupo armado ilegal durante el paro armado - crédito @infopresidencia/X

eEn su intervención, el primer mandatario abordó el impacto del paro armado que, desde el domingo 14 de diciembre de 2025, afecta a diversas regiones del país, como el Magdalena Medio y Chocó, donde la población permanece confinada por temor a la violencia. Petro calificó a los miembros del ELN como “unos traquetos disfrazados de guerrilleros hablando de paro”, y enfatizó la urgencia de transformar la cultura de la violencia que ha caracterizado a Colombia durante generaciones.

“Colombia es el único país de la tierra que por decenios y generaciones, casi siglos, nos matamos y nos seguimos matando entre nosotros. Y eso es lo que nos impide ser libres de verdad y construir una nación grande”, según el jefe de Estado colombiano.

A la par, reconoció el sacrificio de la fuerza pública en la búsqueda de la seguridad nacional. Petro afirmó: “Que en la fuerza pública todos los días tenemos bajas. Y entre más nos esmeramos en cuidar la seguridad, más bajas hay y habrá”. Estas declaraciones generaron reacciones en redes sociales, especialmente entre colectivos de oposición, que criticaron la efectividad de la política de Paz Total impulsada por el gobierno.

Temas Relacionados

Francia MárquezGobierno PetroCaucaELNParo armadoAtentadosMinisterio de DefensaInseguridadPedro SanchezColombia-Noticias

Más Noticias

“Me parece muy delicado”: Luz Adriana Camargo se pronunció sobre parranda vallenata en la que pillaron a Carlos Ramón González

La fiscal General de la Nación aseguró que evaluará cuáles son las consecuencias de esos hechos, teniendo en cuenta que el exfuncionario está siendo buscado por la justicia

“Me parece muy delicado”: Luz

Junior de Barranquilla es el nuevo campeón de la Liga BetPlay: volvió a vencer al Tolima y por la mínima diferencia en Ibagué

Con gol de José Enamorado, que hizo tres tantos en los dos juegos, el Tiburón venció con un marcador global de 4-0 y logró su undécima estrella, mientras que los pijaos perdieron su cuarta final desde 2021

Junior de Barranquilla es el

Estas personas recibirán las últimas transferencias del Gobierno nacional en 2025 a través del Banco Agrario: hay giros de hasta $500.000

La administración central, a través de Prosperidad Social, ha iniciado la entrega anticipada de incentivos económicos a más de un millón de familias, priorizando la cobertura y el acceso oportuno a recursos para sectores vulnerables

Estas personas recibirán las últimas

José Enamorado brilló con tres goles de los cuatro que llevaron a Junior a coronarse campeón de la Liga Betplay

El deportista recorrió distintos equipos antes de llegar al Tuburón, pero fue en este club donde realmente se estableció y con sus destacadas actuaciones en la final frente al Tolima, logró darle al conjunto su undécima estrella

José Enamorado brilló con tres

María Fernanda Cabal denunció presuntas anomalías en las encuestas que dieron por candidata del Centro Democrático a Paloma Valencia

La senadora cuestionó la rapidez y la falta de coordinación en el proceso, señalando que muchas personas no pudieron votar

María Fernanda Cabal denunció presuntas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ocho policías heridos, dos disidentes

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

Alcalde de Buenos Aires y el pedido desesperado por los civiles en la región: “Por favor, no dejen morir la gente”

ENTRETENIMIENTO

“No fui capaz de verlo

“No fui capaz de verlo muerto”: Rigoberto Urán reveló cómo la muerte de su padre lo marcó para siempre

Alina Lozano y Jim Velásquez se lanzan al reto de convivir 24/7 en nuevo ‘reality show’: “No tenemos que demostrarle nada a nadie”

Issa Vásquez y su esposo Juan Javier se refirieron al partido de Tolima vs. Junior: “Es un tema delicado”

J Balvin reflexionó sobre sus polémicas con Residente y Bad Bunny: “De pronto tenía que pasar eso para poder valorar muchas cosas”

Ibai Llanos reveló el lado más íntimo y sereno de J Balvin en Medellín: “Esto es un templo de paz”

Deportes

Teófilo Gutiérrez se acercó a

Teófilo Gutiérrez se acercó a récord con Junior de Barranquilla tras consagrarse campeón de la Liga BetPlay

Los mejores memes que dejó la final de la Liga BetPlay, Junior y Enamorado las tendencias en el país

Junior de Barranquilla es el nuevo campeón de la Liga BetPlay: volvió a vencer al Tolima y por la mínima diferencia en Ibagué

Estos son los clubes colombianos clasificados a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana: hubo sorpresa

Así quedó el listado de campeones en la Liga BetPlay: Junior de Barranquilla dio un salto con su estrella