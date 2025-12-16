Colombia

Salario mínimo en Colombia: las veces en las que el monto subió por decreto presidencial

Tras la primera negativa en la mesa de concertación, el gobierno de Gustavo Petro evalúa que el reajuste al monto salarial de los trabajadores sea expedido antes del 30 de diciembre

Guardar
El aumento del salario mínimo
El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 impactará directamente el valor de la prima de servicios de millones de trabajadores - crédito Adobe Stock

La puja por el salario mínimo en Colombia para el 2026 sigue generando expectativa en la ciudadanía, pese a que el lunes 15 de diciembre de 2025, se conoció que en la mesa de concertación no se logró un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y los empresarios.

El calendario establece que hasta el 30 de diciembre es la fecha límite para definir el ajuste salarial para los colombianos en el año entrante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque no se ha descartado la posibilidad de que el monto sea concertado entre ambos sectores, existe la preocupación de que el salario sea emitido por decreto de la Presidencia de la República.

Y es que esta no sería la primera vez que la subida del salario mínimo se desarrolle de esta forma. Desde la creación de la mesa tripartita, establecida bajo la Ley 278 de 1996, este escenario se ha instalado en 29 oportunidades, de los cuales, solo en diez se ha logrado un consenso entre las partes.

Sin embargo, el ajuste salarial ha sido fijado por decreto presidencial en 18 ocasiones, debido a la falta de acuerdo entre las partes involucradas.

Entre los años en los que esto ocurrió se encuentran 2005, 2007, 2008, 2009 (Gobierno de Álvaro Uribe), 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017 (Gobierno de Juan Manuel Santos), 2020, 2021 (Gobierno de Iván Duque), 2024 y eventualmente 2025 (Gobierno de Gustavo Petro), respectivamente.

Esta será la segunda vez que en el gobierno de Gustavo Petro se defina por decreto el monto salarial de los trabajadores colombianos, ya que en 2022 y 2023 sí se habían concretado un acuerdo entre los sectores.

Temas Relacionados

Decreto Salario MínimoAumento del Salario Mínimo de 2026Aumento del Salario Mínimo de 2026 ColombiaSalario Mínimo de 2026Salario MínimoSalario Mínimo por DecretoPresidenciaGustavo PetroColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

El Clan del Golfo envió mensaje al ELN tras liberar a dos guerrilleros secuestrados: “La negociación es con hechos, no con palabras”

El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), a través de uno de los cabecillas del bloque Manuel Aristides Meza Páez, calificó la acción como “un acto humanitario que es fiel muestra de nuestra buena fe”, en medio de los diálogos que se realizaron en Doha, Catar, en septiembre de 2025

El Clan del Golfo envió

Mafe Carrascal lanzó duras críticas contra Paloma Valencia tras ser elegida como candidata del Centro Democrático: “Ni mandada a hacer”

La legisladora del Pacto Histórico manifestó su desacuerdo con la designación de la senadora del Centro Democrático, recordado que Valencia se opuso a varias iniciativas del Gobierno nacional

Mafe Carrascal lanzó duras críticas

El Partido Conservador eligió a Efraín Cepeda como nuevo presidente

El Directorio Nacional del partido designó a Cepeda para liderar la colectividad, en un movimiento que marca el inicio de una nueva etapa para el partido con miras a las elecciones de 2026

El Partido Conservador eligió a

Desmantelan esquema de lavado del Clan del Golfo, detienen a tres de sus presuntos integrantes

Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los tres capturados los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares

Desmantelan esquema de lavado del

Estados Unidos declaró a la organización criminal colombiana Clan del Golfo como grupo terrorista

Según el comunicado publicado por el Departamento del Tesoro estadounidense, la decisión responde al alcance global y la peligrosidad de la organización criminal de origen colombiano

Estados Unidos declaró a la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Juan Carlos Pinzón arremetió contra

Juan Carlos Pinzón arremetió contra Petro por atentado del ELN Cali: “Puso a criminales y terroristas por encima de la gente”

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón pide que no

Yina Calderón pide que no usen su imagen para muñecos de año viejo en 2025: “Por qué tengo que ser yo”

Rigoberto Urán habló sobre la salud mental de su mamá: “Pensé que la solución era el dinero”

Así reaccionó Valentina Taguado a los comentarios que hizo Hassam por bromas sobre su salud

Karol G sorprendió a sus seguidores en La Guajira: la pusieron a bailar danza típica de la cultura wayúu

Beéle transmitirá en vivo y en directo su séptimo concierto en el Movistar Arena de Bogotá: fecha, hora y dónde verlo

Deportes

Otro equipo importante de Europa

Otro equipo importante de Europa quiere a Daniel Muñoz: se quedaría en Inglaterra

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

Técnico de Atlético Nacional explicó si el título de la Copa Colombia salvaría el 2025 para el Verdolaga: “Depende de quién lo mire”

La Fórmula 1 anunció el país que reemplazará el GP de Zandvoort en 2027: el Gran Premio de Barranquilla deberá esperar

El Indio Pijao mandó fuerte advertencia al Junior: “La hoguera y la caldera para esos tiburones será aterradora”