Salario mínimo en Colombia: las veces en las que el monto subió por decreto presidencial

La puja por el salario mínimo en Colombia para el 2026 sigue generando expectativa en la ciudadanía, pese a que el lunes 15 de diciembre de 2025, se conoció que en la mesa de concertación no se logró un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y los empresarios.

El calendario establece que hasta el 30 de diciembre es la fecha límite para definir el ajuste salarial para los colombianos en el año entrante.

Aunque no se ha descartado la posibilidad de que el monto sea concertado entre ambos sectores, existe la preocupación de que el salario sea emitido por decreto de la Presidencia de la República.

Y es que esta no sería la primera vez que la subida del salario mínimo se desarrolle de esta forma. Desde la creación de la mesa tripartita, establecida bajo la Ley 278 de 1996, este escenario se ha instalado en 29 oportunidades, de los cuales, solo en diez se ha logrado un consenso entre las partes.

Sin embargo, el ajuste salarial ha sido fijado por decreto presidencial en 18 ocasiones, debido a la falta de acuerdo entre las partes involucradas.

Entre los años en los que esto ocurrió se encuentran 2005, 2007, 2008, 2009 (Gobierno de Álvaro Uribe), 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017 (Gobierno de Juan Manuel Santos), 2020, 2021 (Gobierno de Iván Duque), 2024 y eventualmente 2025 (Gobierno de Gustavo Petro), respectivamente.

Esta será la segunda vez que en el gobierno de Gustavo Petro se defina por decreto el monto salarial de los trabajadores colombianos, ya que en 2022 y 2023 sí se habían concretado un acuerdo entre los sectores.