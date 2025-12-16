En hermosa escultura enviada desde Pasto fueron hallados 3 kilos de cocaína en terminal terrestre de Bogotá: tenía como destino España

Cocaína oculta en escultura en la terminal de Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Durante un operativo rutinario en bodegas de mensajería terrestre, dos perros del Grupo de Guías Caninos, Rocco y Lastra, detectaron una inusual carga escondida dentro de una escultura multicolor de madera.

El hallazgo permitió a uniformados identificar y confiscar más de 3.200 gramos de cocaína. El envío provenía de la ciudad de Pasto y tenía como destino final Valladolid, España.

El capitán Frank Rodríguez, comandante de la unidad canina de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue el encargado de entregar la vocería oficial sobre esta incautación en la terminal.

Según su pronunciamiento, la intervención se inscribe en el contexto de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, bajo la cual la Policía Metropolitana de Bogotá intensifica controles para frenar el tráfico de estupefacientes a través de servicios de encomienda.

Al revisar la escultura señalada por los perros adiestrados, los agentes constataron que el interior ocultaba la sustancia ilícita, camuflada cuidadosamente para evadir los sistemas de inspección convencionales.

De acuerdo con cifras reportadas por la autoridad policial, las acciones desarrolladas en lo que va de 2025 han permitido incautar cerca de 265.927 gramos de cocaína en diferentes procedimientos.

Para la Policía Metropolitana de Bogotá, la efectividad de estos controles se atribuye a la labor conjunta de equipos especializados y a la participación clave de la unidad canina, que ha contribuido a frenar circuitos de tráfico internacional.

Declaraciones sobre la incautación de cocaína en el terminal de Bogotá - crédito - Mebog

Capturado en flagrancia ingresando 35 kilos de marihuana a un pagadiario en Bogotá

En el transcurso de los operativos de control recientes llevados a cabo por la Policía Metropolitana de Bogotá, agentes detuvieron a un joven de veinte años de nacionalidad extranjera que intentaba ingresar 35 kilos de marihuana en bolsas de basura a un pagadiario del sector de Las Cruces.

Según la información entregada por la estación de policía Santa Fe, los uniformados patrullaban la intersección de la carrera 5 con calle 2 cuando, tras recibir una alerta desde la central de radio sobre un individuo sospechoso, procedieron a interceptarlo. El hallazgo se produjo al verificar el interior de varias bolsas, donde aparecieron sustancias con aspecto y olor característicos de marihuana.

Capturado con 35 kilos de marihuana en un pagadiario de Bogotá -crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Sobre este operativo, el teniente coronel Luis Carlos Torres, comandante de la estación de Policía en la localidad de Santa Fe, precisó que los agentes incautaron cerca de 35.000 dosis de marihuana que presuntamente estaban destinadas para su distribución en ese sector. La autoridad agregó que el capturado es conocido en la zona por su presunta relación con el tráfico local de estupefacientes.

Esta diligencia forma parte de un esquema de acciones preventivas y operativas que ha resultado, según reportan las autoridades, en el decomiso de más de 8 toneladas de marihuana en la capital desde el inicio de estos operativos. El despliegue policial en sectores como Las Cruces responde a esfuerzos por contener las redes de microtráfico que afectan a distintas zonas de la ciudad.

Joven extranjero fue capturado en el centro de Bogotá mientras intentaba ingresar a un pagadiario 35 kilos de marihuana - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Tras su detención, el sospechoso fue entregado a la Fiscalía General de la Nación, instancia a la que corresponde adelantar el proceso judicial en su contra. El caso quedó finalmente bajo la órbita de un juez de la República, quien determinó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario para el aprehendido.

Este tipo de operativos tiene como objetivo la disminución de delitos de alto impacto en los ciudadanos, que, principalmente, se ven afectados por los delitos, de hurto, tráfico y porte de estupefacientes, la extorsión, entre otros. De acuerdo con algunas encuestas realizadas por el Distrito, la percepción de la inseguridad en la ciudad, ha aumentado considerablemente, con respecto a las últimas dos décadas, siendo este, uno de los momentos más álgido con respecto al tema.