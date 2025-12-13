Colombia

Ecopetrol redefine la estructura de su junta directiva tras renuncias y ajustes en comités estratégicos

Ecopetrol informó cambios en la conformación de los comités de su junta directiva luego de la renuncia de dos integrantes, en un contexto institucional marcado por movimientos internos y decisiones adoptadas en sesiones realizadas en diciembre de 2025

Guardar
Sede de Ecopetrol en Bogotá
Sede de Ecopetrol en Bogotá |Foto: Colprensa

Ecopetrol comunicó la reorganización de los comités de apoyo de su junta directiva, una decisión adoptada tras la salida de Mónica de Greiff Lindo y Guillermo García Realpe como miembros del máximo órgano de dirección de la compañía.

La determinación fue tomada durante las sesiones celebradas los días 10 y 11 de diciembre de 2025, según lo informado por la petrolera estatal.

De acuerdo con la información divulgada por la empresa, la junta directiva aprobó la nueva conformación de seis comités estratégicos, instancias encargadas de acompañar los procesos de análisis y decisión en áreas consideradas clave para la operación y el gobierno corporativo.

- crédito Cristian Bayona/Colprensa
- crédito Cristian Bayona/Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estos comités abarcan asuntos relacionados con auditoría, riesgos, negocios, sostenibilidad, tecnología, innovación y transformación territorial.

La compañía explicó que los ajustes buscan garantizar la continuidad de las funciones de control, orientación estratégica y seguimiento, en medio de un escenario institucional que incluye cambios recientes en la composición de la junta. En ese sentido, Ecopetrol precisó que las modificaciones permiten mantener en funcionamiento los espacios de apoyo técnico y especializado que respaldan las decisiones del órgano directivo.

En cuanto al Comité de Auditoría y Riesgos, la petrolera informó que será presidido por Álvaro Torres Macías y contará con la participación de Ángela María Robledo Gómez, Ricardo Rodríguez Yee y Luis Felipe Henao Cardona. Este comité tiene entre sus responsabilidades el seguimiento a los sistemas de control interno, la gestión de riesgos y la supervisión de los procesos financieros de la empresa.

Sede de Ecopetrol en Bogotá
Sede de Ecopetrol en Bogotá - crédito Colprensa

Por su parte, el Comité de Negocios quedó bajo la presidencia de Ricardo Rodríguez Yee y estará integrado por Álvaro Torres Macías, Alberto José Merlano Alcocer, Luis Felipe Henao Cardona e Hildebrando Vélez Galeano. Este grupo se encarga de analizar asuntos relacionados con la estrategia comercial, los proyectos de inversión y las decisiones vinculadas al portafolio de negocios de la compañía.

En materia de gobierno corporativo y sostenibilidad, Ecopetrol indicó que el comité correspondiente será presidido por Luis Felipe Henao Cardona. Lo acompañarán Tatiana Roa Avendaño, Ángela María Robledo Gómez, Alberto José Merlano Alcocer y Álvaro Torres Macías. Este comité tiene funciones asociadas a las prácticas de buen gobierno, la ética empresarial y los lineamientos en sostenibilidad ambiental y social.

- crédito Colprensa.
- crédito Colprensa.

El Comité de Compensación, Nominación y Cultura será liderado por Ángela María Robledo Gómez y estará conformado por Tatiana Roa Avendaño, Alberto José Merlano Alcocer, Luis Felipe Henao Cardona y Ricardo Rodríguez Yee. Entre sus tareas se encuentran la definición de políticas de remuneración, los procesos de nominación y la supervisión de aspectos relacionados con la cultura organizacional.

Adicionalmente, la junta directiva definió la integración del Comité de Transformación Territorial y HSE, que será presidido por Robledo Gómez, así como la composición del Comité de Tecnología e Innovación, encabezado por Ricardo Rodríguez Yee. Estos espacios están orientados al seguimiento de iniciativas relacionadas con seguridad, salud, medio ambiente, innovación tecnológica y transformación en los territorios donde opera la empresa.

En el comunicado oficial, Ecopetrol expresó un reconocimiento institucional a Mónica de Greiff Lindo y Guillermo García Realpe por su gestión durante el tiempo en que formaron parte de la junta directiva. La empresa destacó sus aportes estratégicos e institucionales y señaló que su labor contribuyó al desarrollo de las funciones del órgano directivo. En particular, resaltó el papel de De Greiff como la primera mujer en presidir la junta directiva de Ecopetrol.

La compañía recordó que Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia y una de las principales compañías integradas de energía en el continente americano, con operaciones en los sectores de hidrocarburos, transmisión de energía, infraestructura vial y telecomunicaciones, tanto en el ámbito nacional como internacional, según reseñó SEMANA.

Estos cambios en la junta directiva se conocen en una semana marcada por la atención pública sobre la situación judicial de Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol. La empresa confirmó que Roa fue citado por la Fiscalía General de la Nación para rendir interrogatorio dentro de una investigación relacionada con presuntas irregularidades en la adquisición de un inmueble.

La diligencia, que inicialmente estaba programada para el 10 de diciembre, fue aplazada y quedó fijada para el 15 de diciembre a las 8:00 de la mañana. En ese espacio, Roa Barragán deberá explicar las circunstancias de la compra de un apartamento ubicado en el nororiente de Bogotá, adquirido en 2022 junto con su pareja. La investigación se encuentra en un despacho de la Dirección Contra la Corrupción y examina una transacción por 1.800 millones de pesos, cifra que será analizada frente a los avalúos de la zona.

Temas Relacionados

EcopetrolJunta directivaPetrolera de ColombiaColombia-noticias

Más Noticias

Operativo en El Pedregal permitió incautar 85 celulares usados para extorsión desde prisión de Medellín

Un procedimiento conjunto de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía permitió intervenir un patio de la cárcel El Pedregal, donde fueron hallados celulares, drogas y armas cortopunzantes usados para extorsiones que se ejecutaban desde el interior del penal

Operativo en El Pedregal permitió

Informe de la Procuraduría advierte “deterioro progresivo” del sistema de salud y las EPS durante el gobierno Petro

Un informe divulgado por la Procuraduría expone un “deterioro progresivo” del sistema de salud, tras revisar 18 EPS, varias intervenidas, y advierte riesgos en acceso, sostenibilidad financiera y aumento de tutelas durante el actual gobierno

Informe de la Procuraduría advierte

Cómo calcular la prima de Navidad si se trabajó menos de un año: fórmula, plazos y sanciones vigentes

Miles de trabajadores en Colombia recibirán en diciembre la prima de servicios. Quienes no completaron el año deben calcularla de forma proporcional, según salario y días laborados, con una fórmula definida por la ley laboral vigente

Cómo calcular la prima de

Paro armado del ELN anunciado para diciembre: alertas, rutas clave y regiones que podrían verse afectados

El ELN anunció un paro armado de 72 horas entre el 14 y el 17 de diciembre, con advertencias sobre movilidad en carreteras y ríos

Paro armado del ELN anunciado

Resultados Lotería de Santander viernes 12 de diciembre de 2025: números ganadores del último sorteo

Como cada sábado, aquí están los ganadores del últimos sorteo de esta lotería colombiana

Resultados Lotería de Santander viernes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los macabros detalles en torno

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

ENTRETENIMIENTO

Enrique Peñalosa reveló cómo le

Enrique Peñalosa reveló cómo le pidió matrimonio a su esposa, Denisse Ruiz: “Me gusta gritarle al mundo que la amo”

Shakira habló del polémico “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” y aclaró si hoy se arrepiente

Ricky Montaner rompió el silencio tras polémicas declaraciones sobre su supuesta relacion con Sebastián Yatra: “Bullshit”

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Deportes

Junior de Barranquilla dio un

Junior de Barranquilla dio un paso enorme al título de Liga BetPlay: goleó al Tolima por 3-0 en la ida de la final

Cuándo se jugará la vuelta de la final de la Liga BetPlay: Junior y Tolima definirán al campeón

Millonarios prepara sorpresivo fichaje para 2026: se quedaría con joven promesa y figura de la Liga BetPlay

La selección Colombia se roba la atención en el mundial de 2026: tiene el partido con más solicitud de boletería

Atlético Huila sería “secuestrado” por su antiguo presidente: Alcaldía de Garzón mostró su rechazo