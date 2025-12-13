Ecopetrol redefine la estructura de su junta directiva tras renuncias y ajustes en comités estratégicos

Sede de Ecopetrol en Bogotá |Foto: Colprensa

Ecopetrol comunicó la reorganización de los comités de apoyo de su junta directiva, una decisión adoptada tras la salida de Mónica de Greiff Lindo y Guillermo García Realpe como miembros del máximo órgano de dirección de la compañía.

La determinación fue tomada durante las sesiones celebradas los días 10 y 11 de diciembre de 2025, según lo informado por la petrolera estatal.

De acuerdo con la información divulgada por la empresa, la junta directiva aprobó la nueva conformación de seis comités estratégicos, instancias encargadas de acompañar los procesos de análisis y decisión en áreas consideradas clave para la operación y el gobierno corporativo.

- crédito Cristian Bayona/Colprensa

Estos comités abarcan asuntos relacionados con auditoría, riesgos, negocios, sostenibilidad, tecnología, innovación y transformación territorial.

La compañía explicó que los ajustes buscan garantizar la continuidad de las funciones de control, orientación estratégica y seguimiento, en medio de un escenario institucional que incluye cambios recientes en la composición de la junta. En ese sentido, Ecopetrol precisó que las modificaciones permiten mantener en funcionamiento los espacios de apoyo técnico y especializado que respaldan las decisiones del órgano directivo.

En cuanto al Comité de Auditoría y Riesgos, la petrolera informó que será presidido por Álvaro Torres Macías y contará con la participación de Ángela María Robledo Gómez, Ricardo Rodríguez Yee y Luis Felipe Henao Cardona. Este comité tiene entre sus responsabilidades el seguimiento a los sistemas de control interno, la gestión de riesgos y la supervisión de los procesos financieros de la empresa.

Sede de Ecopetrol en Bogotá - crédito Colprensa

Por su parte, el Comité de Negocios quedó bajo la presidencia de Ricardo Rodríguez Yee y estará integrado por Álvaro Torres Macías, Alberto José Merlano Alcocer, Luis Felipe Henao Cardona e Hildebrando Vélez Galeano. Este grupo se encarga de analizar asuntos relacionados con la estrategia comercial, los proyectos de inversión y las decisiones vinculadas al portafolio de negocios de la compañía.

En materia de gobierno corporativo y sostenibilidad, Ecopetrol indicó que el comité correspondiente será presidido por Luis Felipe Henao Cardona. Lo acompañarán Tatiana Roa Avendaño, Ángela María Robledo Gómez, Alberto José Merlano Alcocer y Álvaro Torres Macías. Este comité tiene funciones asociadas a las prácticas de buen gobierno, la ética empresarial y los lineamientos en sostenibilidad ambiental y social.

- crédito Colprensa.

El Comité de Compensación, Nominación y Cultura será liderado por Ángela María Robledo Gómez y estará conformado por Tatiana Roa Avendaño, Alberto José Merlano Alcocer, Luis Felipe Henao Cardona y Ricardo Rodríguez Yee. Entre sus tareas se encuentran la definición de políticas de remuneración, los procesos de nominación y la supervisión de aspectos relacionados con la cultura organizacional.

Adicionalmente, la junta directiva definió la integración del Comité de Transformación Territorial y HSE, que será presidido por Robledo Gómez, así como la composición del Comité de Tecnología e Innovación, encabezado por Ricardo Rodríguez Yee. Estos espacios están orientados al seguimiento de iniciativas relacionadas con seguridad, salud, medio ambiente, innovación tecnológica y transformación en los territorios donde opera la empresa.

En el comunicado oficial, Ecopetrol expresó un reconocimiento institucional a Mónica de Greiff Lindo y Guillermo García Realpe por su gestión durante el tiempo en que formaron parte de la junta directiva. La empresa destacó sus aportes estratégicos e institucionales y señaló que su labor contribuyó al desarrollo de las funciones del órgano directivo. En particular, resaltó el papel de De Greiff como la primera mujer en presidir la junta directiva de Ecopetrol.

La compañía recordó que Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia y una de las principales compañías integradas de energía en el continente americano, con operaciones en los sectores de hidrocarburos, transmisión de energía, infraestructura vial y telecomunicaciones, tanto en el ámbito nacional como internacional, según reseñó SEMANA.

Estos cambios en la junta directiva se conocen en una semana marcada por la atención pública sobre la situación judicial de Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol. La empresa confirmó que Roa fue citado por la Fiscalía General de la Nación para rendir interrogatorio dentro de una investigación relacionada con presuntas irregularidades en la adquisición de un inmueble.

La diligencia, que inicialmente estaba programada para el 10 de diciembre, fue aplazada y quedó fijada para el 15 de diciembre a las 8:00 de la mañana. En ese espacio, Roa Barragán deberá explicar las circunstancias de la compra de un apartamento ubicado en el nororiente de Bogotá, adquirido en 2022 junto con su pareja. La investigación se encuentra en un despacho de la Dirección Contra la Corrupción y examina una transacción por 1.800 millones de pesos, cifra que será analizada frente a los avalúos de la zona.