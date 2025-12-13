De la arepa al Chocoramo: los productos de la ‘nostalgia’ disparan las exportaciones colombianas y ya no solo conquistan a los migrantes

Las exportaciones de productos colombianos de la nostalgia crecieron 10,5% entre enero y septiembre de 2025, alcanzando 555,4 millones de dólares - crédito Colprensa

En los estantes de supermercados de Miami, Madrid o Santiago, cada vez es más común encontrar productos que remiten de inmediato a la mesa colombiana. No se trata de una moda pasajera, sino de una dinámica comercial que sigue ganando peso y que hoy se traduce en cifras al alza para las exportaciones del país.

Entre enero y septiembre de 2025, las ventas externas de los llamados productos de la ‘nostalgia’ alcanzaron los 555,4 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 10,5% frente al mismo periodo de 2024, de acuerdo con cifras oficiales analizadas por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex). En términos de volumen, el incremento también fue significativo, 149.141 toneladas exportadas, un 7,5% más que en los primeros nueve meses del año anterior.

Bajo esta categoría se agrupan bienes que conectan directamente con la identidad y los hábitos de consumo de los colombianos en el exterior y de otras comunidades latinas. Allí entran productos como harina para arepas, Bom Bom Bum, Chocoramo, Pony Malta, aguardientes, arequipe, confitería de azúcar, productos de panadería y molinería, así como bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Su fortaleza radica en una combinación de arraigo cultural y familiaridad, elementos que ampliaron su público más allá de los migrantes colombianos.

Los destinos confirman esa expansión. Estados Unidos se mantiene como el principal mercado, seguido por Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Panamá y España. De estos siete países, seis registraron aumentos en sus compras que oscilaron entre 6,2% y 38,2%, una señal de que la demanda ya no depende únicamente de la nostalgia del migrante, sino de un consumo que se abre paso entre públicos más amplios.

Al revisar el desempeño por tipo de producto, los bombones, caramelos, confites y pastillas encabezaron las exportaciones durante el periodo analizado. Detrás de ellos se ubicaron los artículos de confitería sin cacao, las galletas saladas, otros chocolates y la harina de maíz, una categoría que conserva una alta rotación gracias a las similitudes alimentarias entre distintos países de América Latina.

El mapa exportador también muestra una concentración regional clara. Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Bogotá y Cundinamarca lideraron los envíos al exterior, apoyados en una infraestructura industrial consolidada y en empresas con experiencia en mercados internacionales. Entre las compañías con mayor participación sobresalen Colombina, Super de Alimentos, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Galletas Noel, Comestibles Aldor y Golosinas Trululu, firmas que ajustaron su portafolio a las preferencias del consumidor latino y a los requisitos de los mercados de destino.

Estados Unidos, en particular, continúa siendo el eje de esta categoría. Un informe de ProColombia de 2023 ya advertía que el canal de productos étnicos es uno de los más relevantes para las exportaciones agroindustriales colombianas y uno de los que ofrece mayor potencial de crecimiento. La razón está en la transformación del comercio minorista, cada vez más supermercados incorporan corredores especializados en productos étnicos como estrategia para diferenciarse y atraer nuevos clientes.

De acuerdo con Food Navigator US - Retailers and Ethnic Products USA, esta tendencia se consolida en varias cadenas estadounidenses, donde los productos latinos dejaron de ocupar espacios marginales para convertirse en una sección propia, con identidad y demanda constante. A esto se suma el tamaño del mercado, más de 800.000 colombianos viven actualmente en Estados Unidos, según estadísticas oficiales, y la población hispana en general alcanza los 68,1 millones de personas, cerca de una quinta parte del total del país, de acuerdo con cifras de Nielsen.

Este contexto amplía el margen de crecimiento para los productos tradicionales colombianos, que encuentran un consumidor dispuesto a pagar por marcas conocidas y sabores asociados a la memoria colectiva. La categoría de la ‘nostalgia’, lejos de agotarse, se consolida como uno de los motores más dinámicos de la oferta exportable del país, sostenida en la identidad cultural, la diversificación de mercados y un consumo que sigue cruzando fronteras.