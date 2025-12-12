Colombia

El dólar volvió a ceder en Colombia y cae a mínimos de hace meses: así se movió el mercado el 12 de diciembre

El dólar registró una nueva caída en el mercado colombiano y se movió cerca de sus niveles más bajos de los últimos meses, en una jornada marcada por la presión bajista y mayor cautela entre los inversionistas

El dólar acumula una baja
El dólar acumula una baja semanal del 0,95% y una disminución anual del 11,23% frente al peso colombiano - crédito Dado Ruvic/REUTERS

El precio del dólar estadounidense en Colombia cerró la jornada del 28 de noviembre en un promedio de $3.788,28. Esto significó una caída de $22,71 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.810,99.

La divisa norteamericana tuvo un precio de apertura de $3.790,00, tocó un máximo de $3.810,00 y un mínimo de $3.766,00. Además, durante el día, de acuerdo con la plataforma Set-FX, se negociaron más de USD1.323 millones en 1.639 transacciones.

La volatilidad del dólar en
La volatilidad del dólar en Colombia se ubicó en 8,61% en la última semana, por debajo del promedio anual - crédito iStock

En la última semana, el dólar estadounidense acumula una bajada 0,95%, de manera que desde hace un año aún acumula una disminución del 11,23%.

En cuanto a los cambios de este día con respecto a fechas previas, encadenó tres jornadas sucesivas en cifras negativas. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 8,61%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (10,13%), lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en estos días.

Narrativa de mercado

La dinámica cambiaria de esta semana estuvo marcada por una clara presión a la baja sobre el dólar estadounidense, un comportamiento que tuvo efectos inmediatos sobre la evolución del peso colombiano. El debilitamiento del billete verde, que se mantiene cerca de sus niveles mínimos en dos meses, no obedece a un solo detonante, sino a la acumulación de señales que apuntan a un giro más pronunciado en la postura monetaria futura de la Reserva Federal. Aunque el recorte de 25 puntos básicos no sorprendió a los mercados, el tono más moderado del comunicado, junto con proyecciones que solo contemplan un recorte adicional en 2026, abrió espacio para que los inversionistas anticiparan un ciclo de flexibilización significativamente más profundo del que plantea oficialmente la Fed.

A ello se suma el deterioro reciente en los indicadores laborales. El aumento marcado en las solicitudes de subsidio por desempleo reforzó la percepción de que la economía está perdiendo impulso, lo que usualmente reduce el atractivo relativo del dólar como activo refugio. De manera paralela, el anuncio de compras adicionales de T-bills por parte del banco central estadounidense empujó los rendimientos de corto plazo a niveles aún más bajos, ampliando las divergencias frente a regiones donde persiste la preocupación inflacionaria, especialmente en economías europeas que empiezan a mostrar un tono algo más restrictivo en sus expectativas. El resultado es un DXY con un sesgo bajista claro, vulnerable ante cualquier señal adicional de desaceleración en Estados Unidos.

El aumento en las solicitudes
El aumento en las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos reduce el atractivo del dólar como activo refugio - crédito Jose Luis Gonzalez/REUTERS

En este entorno global, el peso colombiano ha logrado capitalizar la debilidad del dólar. La moneda cierra la semana con una apreciación acumulada cercana al 1%, ubicándose entre los mejores desempeños de la región. El flujo hacia activos emergentes se fortaleció gracias al atractivo de los rendimientos locales y al resurgimiento del apetito por riesgo una vez la Fed confirmó su giro moderado. Con el dólar debilitándose y los mercados internacionales más dispuestos a rotar hacia economías con carry elevado, divisas como el peso colombiano encontraron espacio para extender una recuperación táctica.

Sin embargo, el comportamiento del peso no depende exclusivamente del escenario externo. Las discusiones fiscales en Colombia, el ruido en torno al perfil crediticio del país y las dudas sobre la sostenibilidad de algunas políticas públicas siguen condicionando la profundidad de la apreciación. Pese a estos factores, la combinación de flujos de portafolio relativamente estables y un contexto internacional que favorece a los emergentes mantiene abierta la posibilidad de nuevas valorizaciones en el margen, particularmente cuando el DXY continúa mostrando debilidad estructural.

El peso colombiano se posiciona
El peso colombiano se posiciona entre las monedas más fuertes de la región gracias al flujo hacia activos emergentes - crédito Shutterstock

Hacia el cierre de la semana, no obstante, los operadores parecen inclinarse por tomar utilidades después de varios días favorables para las monedas latinoamericanas. Este ajuste técnico puede trasladarse a la sesión de hoy en forma de una presión moderada sobre el USD/COP, dentro de un rango de negociación más estrecho. Bajo estas condiciones, se prevé que la cotización oscile entre $3.780 y $3.830, con posibles desviaciones puntuales hacia niveles de $3.765 y $3.850 por dólar.

