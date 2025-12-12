Universidad española lanzó programa de becas completas para colombianos que quieran estudiar maestrías: cómo aplicar

La Universidad de Jaén lanza el Programa de Becas de Atracción del Talento para másteres presenciales en español e inglés - crédito Universidad de Jaén

El Programa de Becas de Atracción del Talento – Máster 2026/2027 de la Universidad de Jaén en España ofrece 30 becas completas para estudiantes colombianos interesados en cursar una maestría presencial y en español, con inicio previsto entre junio y julio de 2026.

Esta convocatoria, que permanecerá abierta hasta el 15 de febrero de 2026, busca atraer a candidatos con alto rendimiento académico y facilitar su acceso a estudios de posgrado en áreas como Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, Humanidades e Ingenierías, incluyendo programas impartidos en inglés.

En el desglose de las becas, la modalidad A contempla 20 plazas que cubren el 100% de la matrícula y de las tasas administrativas, además de un apoyo económico anual de 3.190 euros y cursos gratuitos de español para quienes no sean hispanohablantes.

Esta modalidad también prevé la posibilidad de cubrir gastos excepcionales, como traslados entre campus o créditos adicionales. Por su parte, la modalidad B ofrece diez becas que incluyen el cien por ciento de la matrícula, el reconocimiento total de créditos, créditos formativos complementarios y cursos de español gratuitos.

30 becas completas cubren matrícula, tasas administrativas y apoyo económico para estudiantes internacionales de alto rendimiento - crédito Universidad de Jaén

Para postularse, los aspirantes deben cumplir con varios requisitos: poseer un título universitario o estar en condiciones de finalizarlo antes del 31 de julio de 2026, acreditar una nota media mínima de 8 sobre 10, ser mayores de 18 años al 1 de mayo de 2026, presentar certificación de idioma (español o inglés, según el máster elegido) y no haber sido beneficiarios previos de esta misma beca.

La Universidad de Jaén subraya que los cursos serán presenciales y se impartirán en español, aunque algunos programas de ingeniería se ofrecen en inglés.

Además, los beneficiarios que no sean hispanohablantes podrán acceder a cursos gratuitos de español, lo que facilita la integración académica y social en el entorno universitario español.

Universidad Antonio de Nebrija ofrece becas virtuales del 50% para maestrías a profesionales colombianos

La Universidad Antonio de Nebrija ofrece becas virtuales del 50% para maestrías dirigidas a profesionales colombianos con inicio en marzo de 2026 - crédito Visuales IA/Imagen Ilustrativa Infobae

La Universidad Antonio de Nebrija lanzó una convocatoria de becas virtuales del 50% para programas de maestría dirigidos a profesionales colombianos, con inicio previsto el 9 de marzo de 2026 y una duración de 12 meses. El proceso de postulación, gestionado a través de la plataforma de Icetex, estará abierto hasta las 5:00 p. m. del 2 de febrero de 2026.

La selección priorizará a quienes acrediten experiencia profesional afín al programa elegido o estén vinculados a entidades públicas o privadas. Los resultados serán publicados a partir del 12 de febrero de 2026, y los seleccionados recibirán notificación por correo electrónico, según confirmaron fuentes de la Universidad Antonio de Nebrija.

Para participar, los aspirantes deben tener entre 21 y 65 años al cierre de la convocatoria, haber finalizado estudios de pregrado en una institución reconocida y contar con un promedio mínimo de 3,7/5,0.

Es obligatorio presentar al menos 12 meses de experiencia laboral posterior al título universitario y disponer de la carta de admisión definitiva para alguno de los programas de maestría ofrecidos en el periodo 2025-2026.

Entre las opciones académicas destacan maestrías en español como lengua extranjera, comunicación política y gestión de crisis, marketing y publicidad digital, dirección estratégica de destinos turísticos inteligentes, administración de empresas, finanzas avanzadas, dirección y organización de proyectos, liderazgo y dirección estratégica de personas, análisis de negocios, dirección comercial y marketing digital, derecho internacional humanitario, neuropsicología y psicopedagogía.

El proceso de postulación a las becas de maestría de la Universidad Antonio de Nebrija se realiza a través de la plataforma de Icetex hasta el 2 de febrero de 2026 - crédito Visuales IA/Imagen Ilustrativa Infobae

La documentación debe cargarse en formato PDF e incluye copia de la cédula de ciudadanía colombiana, carta de admisión definitiva, título de pregrado, certificado oficial de notas, certificado de experiencia laboral y certificado de residencia. Para quienes residen en España, se acepta la presentación de NIE o DNI.

El proceso de admisión es gestionado exclusivamente por la Universidad Antonio de Nebrija, mientras que Icetex verifica la situación financiera de los candidatos. Aquellos con mora en créditos previos serán excluidos automáticamente. Las candidaturas sin carta de admisión definitiva quedarán descartadas.

Los interesados pueden solicitar orientación sobre documentos y trámites a través del correo internacional@nebrija.es o llamando al +57 601 508 76 29.