Ricky Montaner rompió el silencio tras polémicas declaraciones sobre su supuesta relacion con Sebastián Yatra: “Bullshit”

Después de que un video descontextualizado causara confusión hasta en su propio círculo cercano, el hijo de Ricardo Montaner salió a explicar el verdadero sentido de su comentario

Ricky Montaner envió contundente mensaje a los que se creyeron sus declaraciones en reconocido pódcast - crédito basicostream/Instagram

El cantante Ricky Montaner, hijo de Ricardo Montaner, se ha convertido en el centro de la conversación en redes sociales tras la circulación de un clip en el que, en tono de broma, aseguró haber tenido una “relación” con el también artista Sebastián Yatra.

El video, difundido ampliamente, forma parte del contenido del pódcast digital Kapra Diner, donde Montaner relató la “mentira piadosa” para entretener a la audiencia. El fragmento, visto fuera de contexto, generó confusión entre los usuarios y desató rumores sobre la vida personal del cantante, que se encuentra casado hace más de tres años con la modelo argentina Stefanía Roitman.

El revuelo digital obligó a Montaner a aclarar públicamente sus declaraciones. En su respuesta al programa Buenos días pecadores, el artista venezolano se dirigió directamente a los que interpretaron literalmente sus palabras.

Sebastián Yatra fue el tema
Sebastián Yatra fue el tema de conversación en una entrevista de los hermanos Montaner - crédito Fotomontaje Infobae (Europa Press-Kapra Diner/Instagram)

“(...) entiendo que hay un gran porcentaje de personas que no tiene sentido del humor... ni fucking cerebro. Que Eva es adoptada, bullshit. Que me cogí a Yatra, bullshit (…)”, expresó Montaner, haciendo referencia tanto al rumor sobre su vínculo con Yatra como al falso comentario de que su hermana, Evaluna Montaner, también figura pública, era adoptada.

Montaner relató además que la situación llegó a tal punto que incluso su suegra le consultó sobre la veracidad de los rumores. “Ojo, mi suegra me preguntó que si era cierto que lo de Evaluna era verdad. Dije que una fan nos la regaló, imagínate tú, bro”, agregó en la declaración citada.

La reacción en redes sociales fue dividida: varios usuarios defendieron el carácter humorístico y sarcástico del cantante, considerándolo parte de su personalidad, mientras que otros criticaron el uso de este tipo de declaraciones para “llamar la atención” en el entorno digital.

Stefi Roitman y Ricky Montaner
Stefi Roitman y Ricky Montaner son esposos desde hace más de tres años - crédito @stefroitman/Instagram

“Humor negro venezolano😂❤️” ; “Como ya nadie sabe de ellos necesitaban desesperadamente llamar la atención” ; “Es un Podcast que siempre hacen eso, graban algo” ; “Yo como no sigo estos 2 no puedo saber que aun no han madurado y no es real” ; “Solo los venezolanos podemos entender ese humor. A los demás les falta calle!” ; “No es gracioso (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

¿Qué dijo Ricky Montaner de Sebastián Yatra?

Durante su intervención en el programa Kapra Diner, Ricky Montaner hizo alusión a la “cercanía” que mantuvo con el intérprete paisa, a raíz de la colaboración musical entre ambos en la canción Ya no tiene novio, lanzada en 2018.

“Sebastián y yo tuvimos una relación amorosa corta, no de mucho tiempo, donde escribíamos canciones casi como hacer el amor. Escribimos una canción que sentimos que era realmente especial, que podía alcanzar el mundo. Terminamos nuestra relación sentimental y hubo un tiempo de separación, pero después volvimos a nuestra amistad”, afirmó el cantante venezolano en el pódcast.

Ricky Montaner encendió las redes con sus polémicas declaraciones, que desataron risas - crédito Kapra Diner/Instagram

Respecto al impacto de esa “relación” musical, Montaner explicó que, aunque su vínculo personal con Yatra no prosperó, la colaboración fue fructífera en términos creativos y resultó en la composición de canciones que lograron repercusión pública.

Si bien Montaner contó la historia a modo de broma, la seriedad del cantante para relatar el episodio fue suficiente para que algunos cibernautas tomaran en serio sus palabras, que finalmente generaron diversas reacciones.

Después de que el fragmento de la entrevista circulara masivamente, Montaner recurrió a sus redes sociales para aclarar que la declaración había sido parte de una broma. El músico relató que sus fans comenzaron a enviar videos sobre el supuesto romance a su padre, Ricardo Montaner, provocando risas tanto en él como en toda su familia.

“La gente no le deja de mandar estos videos a mis papás jajajajajajajajajajajaja (...) Me sorprendo a mi mismo 😂 (sic)“, fueron las declaraciones del artista ante la repercusión que tomaron sus palabras.

