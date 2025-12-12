Resultados Lotería de Bogotá jueves 11 de diciembre de 2025: quién ganó el premio mayor de $10.000 millones

El precio de la Lotería de Bogotá es de 15.000 pesos el billete y 5.000 pesos la fracción (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería de Bogotá dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo realizado este jueves 11 de diciembre de 2025.

Este popular sorteo entrega un premio mayor de $10.000 millones y más de 50 secos millonarios. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Bogotá

Fecha: jueves 11 de diciembre de 2025.

Premio Mayor $10.000 millones

6761 Serie: 344

Premio Trébol Mágico – $1.000 millones

0467 Serie: 308

Premios Duendes de los Deseos – $500 millones

2094 Serie: 096

4054 Serie: 215

Premios Gatos de la Fortuna – $200 millones

3379 Serie: 404

6529 Serie: 345

7446 Serie: 180

Premios Alcancías de los Sueños – $50 millones

2836 Serie: 386

5129 Serie: 173

6042 Serie: 037

3798 Serie: 198

5415 Serie: 229

8071 Serie: 117

Premios Herraduras Suertudas – $20 millones

4010 Serie: 066

4082 Serie: 191

5295 Serie: 297

5352 Serie: 264

5489 Serie: 218

7386 Serie: 226

7505 Serie: 157

7910 Serie: 093

8491 Serie: 211

9475 Serie: 193

Premios Estrellas Fugaces – $10 millones

0070 Serie: 346

9134 Serie: 381

7609 Serie: 154

6047 Serie: 384

4919 Serie: 005

3426 Serie: 300

1377 Serie: 419

0075 Serie: 080

9318 Serie: 422

8110 Serie: 089

6208 Serie: 357

4924 Serie: 285

4089 Serie: 084

1669 Serie: 178

0325 Serie: 435

9333 Serie: 147

8697 Serie: 146

6758 Serie: 332

5036 Serie: 312

4196 Serie: 391

2451 Serie: 257

0587 Serie: 344

9669 Serie: 170

8855 Serie: 112

7332 Serie: 242

5921 Serie: 025

4719 Serie: 298

2770 Serie: 166

0677 Serie: 269

9700 Serie: 449

A qué hora se juega la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá realiza un sorteo a la semana, cada jueves, después de las 22:30 horas, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

Plan de premios de la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales que suman 34.000 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

Un seco de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 500 millones de pesos.

Tres secos de 200 millones de pesos.

Seis secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

30 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle los otros premios que la Lotería de Medellín entrega por diferentes combinaciones y aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Cuide bien su billete, es muy importante porque es la prueba oficial para cobrar el premio en caso de convertirse en ganador, guárdelo en un lugar seguro y asegúrate de que no esté dañado.

Cuando se gana un premio de la Lotería de Bogotá, hay dos opciones para reclamarlos.

La primera se puede hacer en su lotero favorito o a través de cualquier tienda de los distribuidores oficiales, siempre y cuando la recompensa no supere los seis salarios mínimos mensuales.

La segunda aplica si el premio es mayor a seis salarios mínimos mensuales, entonces se debe dirigir a las oficinas de la Lotería de Bogotá con el billete ganador, una copia de la cédula de ciudadanía, una carta de autorización dirigida a la Lotería de Bogotá donde solicite que el premio sea consignado en una cuenta bancaria determinada o en cheque y diligenciar el formulario SIPLAFT en la página de Lotería de Bogotá.

¿Cómo se gana en la Lotería de Bogotá?

Para jugar la Lotería de Bogotá tienedistintas opciones, se puede hacer de un boleto de manera física con los distribuidores oficiales en los puntos “Paga Todo” o en “LotiColombia”, también se tiene la opción de adquirirlo en línea.

Si se quiere comprar en línea primero hay que ingresar a su página web oficiale ingresar al perfil de usuario dando clic en el botón de “Perfil” e ingresando usuario y contraseña, si no se tiene uno, se puede crear en la opción de “regístrate”, luego se llena el formulario y se da clic en el botón de “registrarme”.

Cuando ya se acceda en el perfil, se selecciona la fecha del sorteo en el que se quiera participar, cabe mencionar que Loterías de Bogotá hace sorteos todos los jueves, en caso de que caiga en un día festivo, se cambia para cualquier otro día de la misma semana.

Conociendo la fecha del próximo sorteo se escoge la combinación ganadora, un número de cuatro cifras. Posteriormente, se elige la serie dentro de las opciones existentes, que es un número de tres cifras.

Después, se escoge la cantidad de fracciones por las que se quiere jugar, se compra el boleto y se finaliza el pedido. El costo de la Lotería de Bogotá es de 15.000 pesos el billete y 5.000 pesos la fracción.

Creada desde 1967, las ganancias de la Lotería de Bogotá son destinadas para la Asistencia Pública, 75% para los programas de la Secretaría de Salud Pública y del Departamento de Protección y Asistencia Social, así como el 25% para el Instituto Distrital para la Protección y la Niñez y de la Juventud.