Resultados Lotería de Bogotá jueves 11 de diciembre de 2025: quién ganó el premio mayor de $10.000 millones

Lotería de Bogotá realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

El precio de la Lotería
El precio de la Lotería de Bogotá es de 15.000 pesos el billete y 5.000 pesos la fracción (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería de Bogotá dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo realizado este jueves 11 de diciembre de 2025.

Este popular sorteo entrega un premio mayor de $10.000 millones y más de 50 secos millonarios. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Bogotá

Fecha: jueves 11 de diciembre de 2025.

Premio Mayor $10.000 millones

  • 6761 Serie: 344

Premio Trébol Mágico – $1.000 millones

  • 0467 Serie: 308

Premios Duendes de los Deseos – $500 millones

  • 2094 Serie: 096
  • 4054 Serie: 215

Premios Gatos de la Fortuna – $200 millones

  • 3379 Serie: 404
  • 6529 Serie: 345
  • 7446 Serie: 180

Premios Alcancías de los Sueños – $50 millones

  • 2836 Serie: 386
  • 5129 Serie: 173
  • 6042 Serie: 037
  • 3798 Serie: 198
  • 5415 Serie: 229
  • 8071 Serie: 117

Premios Herraduras Suertudas – $20 millones

  • 4010 Serie: 066
  • 4082 Serie: 191
  • 5295 Serie: 297
  • 5352 Serie: 264
  • 5489 Serie: 218
  • 7386 Serie: 226
  • 7505 Serie: 157
  • 7910 Serie: 093
  • 8491 Serie: 211
  • 9475 Serie: 193

Premios Estrellas Fugaces – $10 millones

  • 0070 Serie: 346
  • 9134 Serie: 381
  • 7609 Serie: 154
  • 6047 Serie: 384
  • 4919 Serie: 005
  • 3426 Serie: 300
  • 1377 Serie: 419
  • 0075 Serie: 080
  • 9318 Serie: 422
  • 8110 Serie: 089
  • 6208 Serie: 357
  • 4924 Serie: 285
  • 4089 Serie: 084
  • 1669 Serie: 178
  • 0325 Serie: 435
  • 9333 Serie: 147
  • 8697 Serie: 146
  • 6758 Serie: 332
  • 5036 Serie: 312
  • 4196 Serie: 391
  • 2451 Serie: 257
  • 0587 Serie: 344
  • 9669 Serie: 170
  • 8855 Serie: 112
  • 7332 Serie: 242
  • 5921 Serie: 025
  • 4719 Serie: 298
  • 2770 Serie: 166
  • 0677 Serie: 269
  • 9700 Serie: 449

A qué hora se juega la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá realiza un sorteo a la semana, cada jueves, después de las 22:30 horas, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

Plan de premios de la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales que suman 34.000 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

Un seco de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 500 millones de pesos.

Tres secos de 200 millones de pesos.

Seis secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

30 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle los otros premios que la Lotería de Medellín entrega por diferentes combinaciones y aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Cuide bien su billete, es muy importante porque es la prueba oficial para cobrar el premio en caso de convertirse en ganador, guárdelo en un lugar seguro y asegúrate de que no esté dañado.

Cuando se gana un premio de la Lotería de Bogotá, hay dos opciones para reclamarlos.

La primera se puede hacer en su lotero favorito o a través de cualquier tienda de los distribuidores oficiales, siempre y cuando la recompensa no supere los seis salarios mínimos mensuales.

La segunda aplica si el premio es mayor a seis salarios mínimos mensuales, entonces se debe dirigir a las oficinas de la Lotería de Bogotá con el billete ganador, una copia de la cédula de ciudadanía, una carta de autorización dirigida a la Lotería de Bogotá donde solicite que el premio sea consignado en una cuenta bancaria determinada o en cheque y diligenciar el formulario SIPLAFT en la página de Lotería de Bogotá.

¿Cómo se gana en la Lotería de Bogotá?

Para jugar la Lotería de Bogotá tienedistintas opciones, se puede hacer de un boleto de manera física con los distribuidores oficiales en los puntos “Paga Todo” o en “LotiColombia”, también se tiene la opción de adquirirlo en línea.

Si se quiere comprar en línea primero hay que ingresar a su página web oficiale ingresar al perfil de usuario dando clic en el botón de “Perfil” e ingresando usuario y contraseña, si no se tiene uno, se puede crear en la opción de “regístrate”, luego se llena el formulario y se da clic en el botón de “registrarme”.

Cuando ya se acceda en el perfil, se selecciona la fecha del sorteo en el que se quiera participar, cabe mencionar que Loterías de Bogotá hace sorteos todos los jueves, en caso de que caiga en un día festivo, se cambia para cualquier otro día de la misma semana.

Conociendo la fecha del próximo sorteo se escoge la combinación ganadora, un número de cuatro cifras. Posteriormente, se elige la serie dentro de las opciones existentes, que es un número de tres cifras.

Después, se escoge la cantidad de fracciones por las que se quiere jugar, se compra el boleto y se finaliza el pedido. El costo de la Lotería de Bogotá es de 15.000 pesos el billete y 5.000 pesos la fracción.

Creada desde 1967, las ganancias de la Lotería de Bogotá son destinadas para la Asistencia Pública, 75% para los programas de la Secretaría de Salud Pública y del Departamento de Protección y Asistencia Social, así como el 25% para el Instituto Distrital para la Protección y la Niñez y de la Juventud.

