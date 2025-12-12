Colombia

René Higuita se encontró son su doble, un trabajador de una plaza de mercado: “Un sueño hecho realidad”

Tras una publicación que se hizo viral, la vida de Jairo Durán cambió por completo, ahora es conocido como el ‘René bumangués’

El antioqueño viajó hasta Bucaramanga para encontrarse con el trabajador santandereano - crédito Redes Sociales

En la actualidad, hay una gran cantidad de personas que viven de las redes sociales por crear diferentes tipos de contenido para entretener a sus seguidores.

Además, hay ciudadanos que se hacen virales por videos, en algunos casos en los que no tienen conocimiento de que están siendo grabados por terceros, y eso les permite volverse tendencia a nivel nacional o mundial.

Un caso de esa índole se registró en Bucaramanga, en donde en septiembre de 2025 se hizo viral un video en una plaza de mercado de la capital santandereana por la aparición de un hombre que tiene un gran parecido con la leyenda de la selección Colombia René Higuita.

También a través de redes sociales, se conoció que el nombre del sujeto es Jairo Durán y que trabaja desde hace más de una década en una plaza de mercado de Bucaramanga, en la que tiene un puesto en el que comercializa diferentes productos.

El santandereano se hizo conocido en Bucaramanga por su parecido con el histórico guardameta - crédito Redes Sociales

La tendencia aumentó luego de que Andrés Higuita publicó la reacción de su padre al observar que tiene un doble en Bucaramanga. “Horacio, le voy a mostrar una persona. Usted qué está haciendo por allá, con la del Bucaramanga buscando problemas”, son las palabras del hijo de René Higuita en el momento que reproduce la grabación.

Sorprendido con el parecido que tiene el individuo que protagoniza el video mencionado, Higuita afirmó, de manera jocosa, que la única diferencia es que en su hogar no es agredido por su pareja.

“Parecido, lo única diferencia es el golpe, que Magnolia no hace eso. Ahí fue donde yo me reconocí”, puntualizó René Higuita

En diálogo con Noticias Caracol, Durán agradeció por los mensajes positivos que había recibido en redes sociales y aprovechó el espacio para invitar a René Higuita a Bucaramanga.

Después de dos meses, René Higuita conoció a su doble

Durán compartió un video en
Durán compartió un video en el que mostró cómo fue su encuentro con el exguardameta - crédito @Renebumangues

En la noche del 11 de diciembre, después de dos meses de que se publicó el primer video de Durán, en redes sociales el santandereano compartió un fragmento de lo que fue su primer encuentro con René Higuita en Bucaramanga.

En el video solo se observa el abrazo que se dieron los dos hombres; sin embargo, otros usuarios compartieron nuevos detalles de lo que se registró en la capitan de Santander.

“Un sueño hecho realidad”, fue la descripción con la que Durán, que aparece en Instagram y TikTok como @Renebumangues, acompañó el corto video. En los comentarios, usuarios celebraron el gesto de René Higuita de viajar desde Medellín hasta Bucaramanga para conocer al trabajador de la plaza de mercado.

“Se parece más a René que el mismo René, increíble”, “Así era René Higuita antes de ir a Cambio Extremo, solo que el de Temu es hincha del Bucaramanga” o “Eso es ser un ídolo de la gente, tomarse el tiempo de viajar solo para hacer feliz a una persona”, fueron algunos de los comentarios.

Solo se han conocido fragmentos
Solo se han conocido fragmentos de video del momento en el que Higuita conoció a Durán - crédito Redes sociales

En la entrevista mencionada, Durán reconoció que se corta el cabello de esa forma en honor a los jugadores de la selección Colombia que participó en los mundiales de 1990 y 1994.

“Yo siempre fui aficionado al fútbol y siempre los admiré en los 90. Todos salieron con ese estilo, pero nunca pensé en parecerme a René Higuita. Siempre atrae a la gente, luego compran”.

De la misma forma, indicó que las redes sociales le han permitido aumentar sus ventas, puesto que cada día son más las personas que se acercan a su puesto para conocer al René Higuita de Bucaramanga.

Para mí es una bendición tener un parecido con una gran celebridad, a la que siempre he admirado. Estos días más de uno quiere tomarse la foto conmigo, las señoras y todo, además de que mis clientas y clientes llevan años ya diciéndome René, más de una dijo yo no le vuelvo a decir Jairo, usted es René”.

