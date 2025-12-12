Colombia

Predios de la Posada Alemana de Carlos Lehder fueron entregados a firmantes del Acuerdo de Paz

La noticia fue confirmada por Amelia Pérez, directora de la Sociedad de Activos Especiales

La Sociedad de Activos Especiales entregó el inmueble a Fedecomun - crédito SAE

Desde que llegó a Colombia, luego de pagar una condena de más de 30 años de prisión en Estados Unidos, Carlos Lehder ha recorrido varias zonas del país, aludiendo que busca recuperar el tiempo que perdió como consecuencia de los crímenes que cometió.

Sobre sus propiedades en Colombia, ha indicado que la gran mayoría fueron tomadas por el Estado colombiano; sin embargo, visitó la Posada Alemana, que es la finca más conocida que se conoce del exnarco.

La poca información que se conoce sobre los inmuebles de Lehder ha sido expuesta por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Precisamente, en la tarde del 12 de diciembre, la directora de la entidad, Amelía Pérez, reveló que fue entregada una parte de los predios de la Posada Alemana a firmantes del acuerdo de paz.

En específico, la propiedad ubicada en Circasia, Quindío, fue entregada a la Federación de Organizaciones Sociales y Solidarias de Suroccidente colombiano (Fedecomun), dedicada a la implementación de lo firmado por el Estado y las Farc-EP.

La finca que era del
La finca que era del exnarco le fue entregada a una organización de firmantes del acuerdo de paz - crédito Colprensa/SAE

En un video expuesto por la SAE, Amelia Pérez entregó detalles de la entrega, que no afectará la construcción realizada por el narco en los 80.

“El día de hoy nos encontramos en el Quindío, haciendo entrega a Fedecomun de un predio de 98 hectáreas, que hacía parte de los predios que tenía Carlos Lehder en esta región”.

En ese sentido, Pérez reveló que la SAE ha entregado más de 1.600 hectáreas para contribuir al cumplimiento de los acuerdos de La Habana, sin contar futuras entregas que se llevaran a cabo antes de que termine el 2025.

“Tenemos al frente la gran Posada Alemana. Desde la Sociedad de Activos Especiales hemos buscado colaborar con el proceso de paz y lo seguimos haciendo, vamos más de 1.600 hectáreas entregadas a nivel nacional y tenemos pendiente la entrega de otros predios para ayudar a la paz total”.

Amelia Pérez reveló que fueron
Amelia Pérez reveló que fueron entregadas 98 hectáreas de la Posada Alemana a firmantes en el Quindío - crédito SAE

Siguen los planes para que la Posada Alemana sea un parque temático

Desde la SAE confirmaron que la entrega no afecta los planes que hay sobre la Posada Alemana, puesto que el hotel de 24 cabañas, restaurante, un bar y una discoteca con varios homenajes a John Lennon, que fue intervenido por el Estado, ya terminó el proceso de extinción de dominio y es propiedad de la Gobernación del Quindío.

En la actualidad el terreno no tiene ninguna deuda tributaria y seguirá siendo custodiada por seguridad privada debido a que en más de una ocasión se han registrado intentos de invasión.

Allí se espera construir un sistema de transporte de cable aéreo que conecte con el municipio de Salento, Esta iniciativa ya superó la fase de prefactibilidad y se espera que se defina la viabilidad técnica y financiera del proyecto, que será impulsado por el sector privado e incluirá una inversión de aproximadamente 70 millones de dólares

La Posada Alemana tiene varios
La Posada Alemana tiene varios homenajes de Carlos Lehder a sus artistas favoritos - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Desde la Secretaría de Turismo del Quindío informaron que esperan que el cable pueda movilizar a más de 1.500 pasajeros por hora, en un recorrido que durará alrededor de 10 minutos.

El proyecto ya fue inscrito en el registro único del Departamento Nacional de Planeación y se espera que la primera fase sea terminada en mínimo un año de plazo; sin embargo, hasta el momento no se conocen detalles sobre el inicio de la transformación.

Se desconoce qué pasará con lo construido en el lugar que tiene tres predios y en total suma 64.000 metros cuadrados, puesto que en otros casos, en los que se intervinieron inmuebles de capos, el Estado decidió demoler todo para que no exista ningún tipo de apología a los narcos de la época.

