Colombia

Petro regañó a Armando Benedetti por “fallarle” en importante tarea para el Gobierno: esta fue la sorpresiva reacción del ministro del Interior

El mandatario colombiano sostuvo que la Imprenta Nacional perdió protagonismo y capacidad operativa, limitando su potencial para la impresión de pasaportes y libros educativos

El regaño de Petro a Armando Benedetti - crédito Presidencia

Durante la última sesión del Consejo de Ministros celebrada el miércoles 10 de diciembre de 2025, en la Casa de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro, dirigió un fuerte llamado de atención a uno de sus colaboradores más cercanos, el ministro del Interior, Armando Benedetti.

La reprimenda, inesperada para los ministros, giró en torno al estado actual de la Imprenta Nacional, institución que, según el mandatario, perdió protagonismo y capacidad operativa, lo que limita su potencial para proyectos estratégicos como la impresión de pasaportes y libros educativos.

“Meto la cucharada, porque ahí nos falló Benedetti y los anteriores ministros del Interior, porque por normas no pertenece al Ministerio de Cultura, sino al Ministerio del Interior, la Imprenta”, expuso.

Frente a esto, Benedetti, que supo disimular su malestar, prefirió guardar silencio. Cabe anotar que el titular de la cartera de Interior continúa siendo uno de los principales defensores de la gestión de Gustavo Petro, respaldando públicamente las políticas del Gobierno, especialmente en materia económica y de reformas sociales, a través de sus redes sociales. Estas iniciativas han enfrentado dificultades en su trámite legislativo en el Congreso de la República.

El presidente Petro siguió su intervención, destacando el reconocimiento internacional del documento colombiano: “Hoy por hoy ya lo vi, no sé si lo van a presentar públicamente ahora. Tenemos el cuarto mejor pasaporte del mundo. Es hermosísimo. Da orgullo tenerlo”. Esta valoración positiva contrastó con su crítica a la gestión de la Imprenta Nacional, a la que responsabilizó de no estar a la altura de empresas privadas como El Tiempo y Carvajal en el sector de impresión.

El mandatario colombiano sostuvo que
El mandatario colombiano sostuvo que la Imprenta Nacional perdió protagonismo y capacidad operativa, limitando su potencial para la impresión de pasaportes y libros educativos - crédito Presidencia

El presidente subrayó: “La Imprenta no saca ya ni fotocopias, la dejaron caer privatizando porque el negocio de la impresión es de El Tiempo y de Carvajal y no sé qué más”.

Petro insistió en que, si la Imprenta Nacional alcanzara o superara la capacidad técnica de estas compañías, podría asumir la producción de pasaportes, contando con el apoyo tecnológico y de conocimiento de Francia y Portugal. Además, planteó la posibilidad de que la entidad estatal se convierta en un motor para la impresión de libros gratuitos destinados a colegios, bibliotecas y hogares de autores colombianos y latinoamericanos, ampliando así su impacto social y cultural.

El jefe de Estado colombiano mencionó una iniciativa internacional: “Ahora México quiere que hagamos, eso no sé si me lo cuadraron, 17 de diciembre, un lanzamiento latinoamericano de libros con voluntarios. Nosotros teniendo una Imprenta deberíamos tener eso”. En este contexto, cuestionó la actitud del sindicato de la Imprenta Nacional, sugiriendo que existen obstáculos internos que frenan el crecimiento y la modernización de la empresa.

El jalón de orejas de Petro a sus funcionarios en pleno Consejo de Ministros por exportación de cocaína

Petro sobre exportación de cocaína - crédito presidencia

Durante su intervención, el presidente Petro señaló que la mayoría de cocaína que sale del país lo hace por los puertos, por lo que instó a los funcionarios de su gabinete ministerial a mejorar los controles en las zonas portuarias como estrategia para evitar la fuga de estupefacientes a aguas internacionales.

“La cocaína sale más por el Pacífico que por el Caribe. Sale más en flota mercante que en lancha. Las lanchas son solo transportadores a los barcos. El control de puertos es fundamental y se necesita coordinación policial mundial y estadounidense”, expuso.

Además de referirse a una posible intervención militar de estados Unidos en territorio colombiano por la alta producción de cocaína. Para el mandatario colombiano, su homólogo Donald Trump no tiene conocimiento de las acciones que ejecuta su administración en la lucha contra las drogas.

El presidente de la República, en la reunión de su gabinete, aseguró que logró detener el crecimiento de los cultivos de uso ilícito - crédito Presidencia

“Trump es un hombre muy desinformado Colombia. Es una lástima porque deshecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo”, precisó Petro.

