Petro mostró cómo es ‘La Galletería’: “Una tiendita de Navidad en la Casa de Nariño”

Un espacio navideño en la Casa de Nariño ofrece repostería típica, bebidas calientes y ambiente festivo como parte de las celebraciones de fin de año impulsadas por la presidencia - crédito @PetroGustavo / X

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, recorrió un espacio conocido como La Galletería en la Casa de Nariño, una instalación con temática navideña que ofrece repostería y productos tradicionales durante diciembre.

En su visita, el mandatario fue recibido por integrantes de la Policía Nacional, chefs, personas caracterizadas como duendes y meseros, en un ambiente decorado para las festividades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Galletería, presentada en el video publicado por Gustavo Petro, opera como una tienda temporal instalada en la sede presidencial durante las celebraciones de fin de año.

Desde este espacio, el presidente sostiene una bebida caliente, saluda a los asistentes, se fotografía con quienes lo acompañan y sonríe mientras recorre la instalación.

En el lugar se ofrecen galletas decoradas, casas de jengibre, brownies, natilla, buñuelos, arroz con leche, chocolates y otros dulces artesanales con motivos navideños.

Los fondos recaudados por la venta de estos productos se destinan a programas sociales y fundaciones en el país, con la organización a cargo de entidades asociadas a la Casa de Nariño y en ocasiones por la primera dama.

La tienda busca acercar el ambiente navideño a quienes visitan la Casa de Nariño y promover la solidaridad a través del apoyo a diferentes causas.

El evento es reconocido cada año por su ambiente festivo y su propósito benéfico, atrayendo a funcionarios, visitantes y familias en la capital, e integrando a la comunidad en torno a las tradiciones colombianas de la temporada.