Colombia

Petro ‘culebreó’ las críticas de un apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro: “Yo quiero defender el Caribe y la vida”

El presidente resaltó la importancia de la unidad regional en la defensa del Caribe frente a las operaciones que adelanta la Fuerza Militar de Estados Unidos en esta zona

Petro advirtió sobre los peligros de la intervención militar extranjera en el Caribe, acusando a Estados Unidos de utilizar el narcotráfico como excusa para realizar bombardeos en aguas internacionales - crédito @infopresidencia/X

Desde la isla de San Andrés, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, intervino en la II Cumbre de los Pueblos del Caribe Occidental y ofreció una respuesta contundente a las críticas que lo vinculaban con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Frente a las permanentes tensiones internacionales, Petro rechazó las acusaciones de apoyar el régimen y reiteró su compromiso con la defensa del Caribe, sobre todo con la soberanía de los pueblos de la región: “Me dicen que estoy defendiendo una dictadura. Yo quiero defender el Caribe y la vida”.

El comentario de Petro fue una respuesta directa al reciente llamado de Maduro a la integración de América Latina, basándose en la idea de una “nueva Gran Colombia”. Maduro, en sus declaraciones, instó a los países de la región a unirse bajo los principios de Simón Bolívar, creando una “gran unión bolivariana”.

En su intervención en la
En su intervención en la II Cumbre de los Pueblos del Caribe Occidental, el presidente Petro, rechazó las críticas que lo vinculaban con el régimen de Nicolás Maduro - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Aunque Petro no rechazó completamente la idea, destacó que su enfoque no es el de una integración forzada, sino una defensa activa de los derechos y la vida de los pueblos caribeños, distanciándose de las intervenciones externas.

Petro habla sobre una soberanía en el Caribe

Durante su discurso en la cumbre, Petro abordó los desafíos geopolíticos que enfrenta la región, centrándose particularmente en las tensiones derivadas del narcotráfico y la intervención militar estadounidense en el Caribe.

“Aquí lo que tenemos que defender es el Caribe. Y en esa medida tenemos que defender su humanidad y en esa medida tenemos que ser palabra y multitud. Y en esa medida creo que podríamos hacer retroceder los misiles y el dinero”, expresó el presidente colombiano.

Nicolás Maduro instó a la
Nicolás Maduro instó a la refundación de la Gran Colombia, proponiendo una nueva alianza con Colombia, Brasil, México y otros países latinoamericanos para fortalecer la "revolución bolivariana"- crédito Rayner Peña/EFE

En su intervención, Petro propuso un cambio en la visión del desarrollo en América Latina, alejándose de los modelos tradicionales de poder militar y económico.

“Nosotros tenemos que plantearnos entonces otro tipo de desarrollo. ¿Qué hacer? No podemos tener el mismo poder militar, no podemos tener el mismo poder de dinero, pero podemos tener otros poderes. Esto comienza a ser uno. Juntarnos”, resaltó el mandatario.

De acuerdo con el presidente, las alianzas entre países podría convertirse en una nueva forma de poder regional, más allá de las intervenciones militares extranjeras o las disputas por los recursos naturales.

Petro respondió directamente al llamado
Petro respondió directamente al llamado de Maduro para una "gran unión bolivariana", destacando que su propuesta es defender los derechos humanos y la soberanía del Caribe - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Petro rechazó las acciones militares que se están llevando a cabo en el mar Caribe

El presidente también se refirió a la reciente incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela, calificando este acto como “piratería”. En su discurso, resaltó la importancia de repensar el modelo económico actual basado en el petróleo, un recurso que, según él, está perdiendo su relevancia en el desarrollo económico de los pueblos.

“Petróleo, petróleo y petróleo. Pero el petróleo está a punto de morir como insumo del desarrollo económico de los pueblos”, indicó Petro. El jefe de Estado cuestionó, además, la intervención militar estadounidense en el Caribe, al destacar que los ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico son una forma de invasión disfrazada.

“Ya estamos siendo invadidos con una excusa que no es cierta”, afirmó, al aludir a los bombardeos recientes de Estados Unidos en aguas del Caribe, los cuales han sido fuertemente criticados por la comunidad internacional.

Desde San Andrés, el presidente dejó en claro la importancia de una unión, pero lamentó que esto no estuviera pasando en América Latina - crédito @infopresidencia/X

En relación con las palabras de Maduro, que propuso una refundación de la Gran Colombia y una unión popular, militar y policial en América Latina, Petro resaltó que la región enfrenta desafíos comunes, pero se enfocó en que estos deben ser abordados por los propios pueblos de la región, no por actores externos.

“No hay aguas internacionales en el Caribe. El Caribe está lleno de los pueblos del Caribe y de sus formas políticas, de organización y económicas”, aseveró el mandatario.

Gustavo Petro también lamentó que ningún mandatario latinoamericano haya planteado una discusión sobre las amenazas que enfrentan los países del Caribe debido a las intervenciones extranjeras. De acuerdo con sus palabras, la unidad de los pueblos de esta región era crucial para defender su soberanía y proteger a los ciudadanos de las políticas externas que ponen en riesgo sus vidas.

