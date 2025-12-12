Colombia

Petro acusó a senador estadounidense de planear una venganza personal por influir en sus negocios en Colombia: “Fue por mis denuncias”

El jefe de Estado sostuvo que Bernie Moreno tomó acciones por sus reparos sobre la compra de predios en Bogotá

Petro acusó a senador estadounidense
Petro acusó a senador estadounidense planear venganza personal en su contra por influir en sus negocios en Colombia - crédito Reuters

Continúan los ataques del presidente de la República contra el senador de los Estados Unidos de origen colombiano Bernie Moreno. Desde que el congresista norteamericano propuso incluirlo en la Lista Clinton, han protagonizado un debate prolongado vía redes sociales.

En esta ocasión, el primer mandatario sostuvo que Bernie, junto a socios y aliados políticos, creó una estrategia de desprestigio en su contra.

“El senador Bernie Moreno ayuda a sus socios y hermanos, como Roberto (CEO de Amarilo, beneficiado en el posible volteo de tierras en San Simón) y Luis Alberto Moreno (ex BID, implicado en el supuesto robo al Banco Pacífico), impulsando para ello, la llamada “Doctrina Trump” (memo filtrado el 21 de octubre de 2025, presentado a Donald Trump en la Casa Blanca) (sic)”, escribió en su cuenta de X.

Según Petro, el objetivo de Moreno es desestabilizar su administración por medio del odio, caos y el uso de imágenes con inteligencia artificial para influir en los colombianos.

El jefe de Estado colombiano
El jefe de Estado colombiano sostuvo que Bernie Moreno tomó acciones por sus reparos sobre la compra de predios en Bogotá - crédito @petrogustavo/X

Ese plan busca sancionar mi gobierno, investigar las finanzas de mi familia y procesarme, incluso utilizando imágenes generadas por IA de mí en prisión, fruto del odio de un senador que quería verme con uniforme naranja junto a Maduro, sembrando una narrativa abusiva y desoladora sobre su propia patria”, expuso el jefe de Estado colombiano.

De igual manera, aseguró que pretenden adquirir territorios sin importar las personas que los ocupen, dejando de lado la protección de los recursos naturales, porque estan centrados en la explotación de la tierra.

“Es evidente que, si no mostraban interés por los campesinos ni por los recursos naturales afectados, es comprensible que perciban a un país como un posible objetivo de adquisición, un botín, no una nación digna”, indicó Petro.

Con respecto al motivo detrás del presunto plan de Bernie Moreno, el gobernante de los colombianos afirmó que deriva de las denuncias que hizo sobre irregularidades en la compra de tierras de La Hacienda San Simón, en Guaymaral, para desarrollo inmobiliario.

“Ese documento de Bernie, escaló tensiones diplomáticas, pero refleja una vendetta personal por mis denuncias por las presuntas conductas cometidas con la Hacienda San Simón”, señaló.

Petro habló sobre las irregularidades
Petro habló sobre las irregularidades en la compra de hectáreas de la Hacienda San Simón Bogotá - crédito @petrogustavo/X

Petro agregó, citando un informe de la Alcaldía de Bogotá: “La Hacienda San Simón, en Guaymaral, transformó más de 300 hectáreas con humedales y reserva ambiental en un exclusivo desarrollo inmobiliario, aumentando la plusvalía de la tierra de 50.000 pesos a 7 millones de pesos por metro cuadrado. Recuerden que esto empezó bajo el mandato de Pastrana, con el Decreto 834 de 1993 de la Alcaldía de Bogota , que le dio a la Hacienda San Simón un “tratamiento especial” para su desarrollo, incluyendo infraestructura preaprobada, permisos de agua (dos pozos y una planta de tratamiento avalados por la CAR), energía de la EEB y un mecanismo flexible de cesiones de parque a través de fiducias, permitiendo el desarrollo sin ceder áreas del terreno (sic)”.

Así las cosas, señaló que los golpes recibidos desde tierras norteamericanas no están relacionados con sus discrepancias con la política antidrogas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino con negocios turbios.

“Lo que hacen desde Estados Unidos para atacarme no es “defensa de Colombia ni lucha antinarcóticos compartida, como sí lo son mis decomisos récord, extradiciones récord y destrucción de laboratorios récord”, sostuvo.

Petro aseguró que seguirá trabajando
Petro aseguró que seguirá trabajando por el país pese a las presiones - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En la parte final de su mensaje, Gustavo Petro señaló que los efectos del plan del congresista colombo-estadounidense están dan frutos, refiriéndose a su inclusión en la Lista Clinton, mientras que Bernie Moreno continúa su vida tranquila. Sin embargo, aseguró que sin importar las consecuencias iba a seguir trabajando por el país.

“El senador Moreno, desde EE. UU., preserva privilegios privados, mientras yo priorizo la equidad en Colombia”, concluyó.

