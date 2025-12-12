María Fernanda Cabal se fue contra Petro por permisividad con la dictadura de Nicolás Maduro: “Siempre defendiéndolo”

María Fernanda Cabal se fue contra Petro por permisividad con la dictadura de Nicolás Maduro - crédito redes sociales/X

El 11 de diciembre de 2025, en la II Cumbre de los Pueblos del Caribe Occidental, celebrada en la isla de San Andrés, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió con firmeza la soberanía regional y rechazó las acusaciones de respaldo al régimen venezolano de Nicolás Maduro.

Desde este escenario internacional, Petro subrayó que su prioridad es la protección de la vida de los habitantes del Caribe, en un contexto marcado por crecientes tensiones geopolíticas y la presión de actores externos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Durante su discurso, Petro respondió a las recientes declaraciones de Nicolás Maduro, que había llamado a la integración latinoamericana bajo la idea de una “nueva Gran Colombia” y una “gran unión bolivariana”. Aunque no descartó la importancia de la unidad regional, el mandatario colombiano marcó distancia de cualquier integración forzada y enfatizó que su enfoque es la defensa activa de los derechos y la vida de los pueblos caribeños, sin injerencias externas. En sus palabras: “Me dicen que estoy defendiendo una dictadura. Yo quiero defender el Caribe y la vida”.

Petro advirtió sobre los peligros de la intervención militar extranjera en el Caribe, acusando a Estados Unidos de utilizar el narcotráfico como excusa para realizar bombardeos en aguas internacionales - crédito @infopresidencia/X

En efecto, el presidente Petro abordó los desafíos que enfrenta la región, haciendo hincapié en las consecuencias del narcotráfico y la presencia militar extranjera. Propuso un cambio de paradigma en el desarrollo latinoamericano, alejándose de los modelos tradicionales de poder militar y económico. “No podemos tener el mismo poder militar, no podemos tener el mismo poder de dinero, pero podemos tener otros poderes. Esto comienza a ser uno. Juntarnos”. De acuerdo con su visión, las alianzas entre países pueden convertirse en una nueva forma de poder regional, superando la lógica de las intervenciones militares o la disputa por los recursos naturales.

En otro pasaje de su intervención, Petro subrayó la importancia de que los propios pueblos del Caribe sean quienes enfrenten los desafíos comunes, sin depender de actores externos. Afirmó: “No hay aguas internacionales en el Caribe. El Caribe está lleno de los pueblos del Caribe y de sus formas políticas, de organización y económicas”. De hecho, lamentó que ningún otro mandatario latinoamericano haya impulsado un debate sobre las amenazas que afrontan los países caribeños debido a las intervenciones extranjeras, y reiteró que la unidad regional es esencial para proteger la soberanía y la vida de sus ciudadanos.

La crítica de María Fernanda Cabal al discurso de Petro

La crítica de María Fernanda Cabal al discurso de Petro - crédito La sala de Laura Acuña/YouTube

El discurso que pronunció el gobernante de los colombianos fue cuestionado por la senadora de la República por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, que, en sus redes sociales, señaló a Petro de ser cómplice de la dictadura venezolana.

“Petro como siempre defendiendo la criminalidad de Maduro y el cártel de los soles”, escribió Cabal en su cuenta de X.

A juicio de la precandidata a la Presidencia de la República, la oratoria de Petro tiene doble moral, puesto a que critica los bombardeos en el Caribe y los ataques en la Franja de Gaza, pero no denuncia la violencia dentro de Venezuela, ni las acciones terroristas de grupos como Hezbolá.

La aspirante a la Casa de Nariño señaló que el discurso del mandatario colombiano tiene doble moral, critica los bombardeos en el Caribe, pero no denuncia la violencia en Venezuela - crédito @MariaFdaCabal/X

“Le preocupa mucho que los EEUU esté ejerciendo la legítima defensa ante el narcotráfico, pero no dice nada del terrorismo de Hezbolá y Hamás en Venezuela (sic)”, escribió la legisladora.

En paralelo, criticó un posible asilo político a Maduro, señalando que es otra muestra de que el presidente Petro mantiene vínculos con el líder del régimen venezolano y el cartel de los Soles.

Además, dijo que si llega a ganar las elecciones de 2026 quitaría la protección que la Cancillería de Colombia otorgue al sucesor de Hugo Chávez. Igualmente, señaló que el dictador Maduro debe pagar por los crímenes que ha cometido contra el pueblo venezolano.

“Si al criminal socio de Petro, Nicolás Maduro le dan asilo en Colombia, el 7 de agosto de 2026 cuando llegue a la presidencia lo primero que haré será retirarle esa condición y entregarlo a los EE.UU. Ese jefe del narcotráfico debe responder por el genocidio contra su pueblo (sic)”, escribió la precandidata presidencial en su cuenta de X.