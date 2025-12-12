Mafe Carrascal acusa a la oposición de defender a los ‘ultrarricos’: “No tocaba a los colombianos de a pie”

Según Mafe Carrascal, el sistema tributario colombiano favorece a los más ricos - crédito @MafeCarrascal/X

El martes 9 de diciembre, la reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro fue rechazada en el Senado por la Comisión IV, que votó en contra de la ponencia positiva con nueve votos en contra y solo cuatro a favor.

Esta iniciativa, que pretendía recaudar 16 billones de pesos para el presupuesto de 2026, buscaba aumentar la carga fiscal sobre los sectores más ricos del país, pero fue derrotada tras varios intentos del Ejecutivo para conseguir su aprobación.

Dos días después, la representante a la Cámara Mafe Carrascal, por el Pacto Histórico, criticó duramente la postura de la oposición en un video publicado en su cuenta de X. Para ella, el rechazo a la reforma tributaria evidenció que la oposición está más interesada en defender a los sectores más poderosos que en atender las necesidades de las mayorías colombianas.

“Hundieron una Ley de Financiamiento que no tocaba a los colombianos de a pie”, afirmó Carrascal. La congresista explicó que el proyecto no afectaba a los sectores vulnerables, como lo había presentado la oposición, y que las medidas iban dirigidas principalmente a aumentar los impuestos a las grandes fortunas.

“No tocaba la canasta básica familiar, ni los servicios públicos, ni el transporte masivo, ni la gasolina”, añadió Carrascal. Según la congresista, la reforma solo proponía medidas como gravar con IVA a las plataformas digitales de apuestas y aumentar modestamente el impuesto al patrimonio de las grandes fortunas desde los 2.100 millones de pesos.

Mafe Carrascal acusó a la oposición de defender a los ricos

Frente al rechazo de la reforma, Carrascal acusó a la oposición de defender a los “ultrarricos” y de sabotear el bienestar social de la mayoría de los colombianos.

La congresista también reflexionó sobre la desigualdad estructural de Colombia, citando un informe de la Ocde de 2018, que concluyó que una familia del 10% más pobre del país necesitaría al menos once generaciones para alcanzar el ingreso promedio.

En este sentido, Carrascal argumentó que la reforma tributaria iba en la dirección correcta para abordar la desigualdad económica. Según su análisis, el 1% más rico concentra el 40% de la riqueza del país, mientras que el 50% más pobre apenas tiene el 2%. La congresista también mencionó la concentración de la propiedad rural, donde el 1% de los propietarios controla casi la mitad de la tierra.

“Una persona del 1% más rico paga, en promedio, diecisiete centavos de dólar por cada dólar que le ingresa, mientras que una persona del 50% más pobre paga veintiuno punto un centavo de dólar por cada dólar que le ingresa”, explicó Carrascal, destacando la regresividad del sistema tributario colombiano. De acuerdo con Carrascal, la reforma tributaria era una medida para equilibrar esta desigualdad y permitir un reparto más justo de la carga fiscal.

El sistema tributario es regresivo, dice Carrascal

La legisladora rechazó los argumentos de la oposición, que alegaba que los colombianos no soportarían más impuestos: “No es lo mismo aumentar los impuestos a la canasta básica familiar, como querían Carrasquilla, el exministro de Hacienda, y el expresidente Duque, que recién salían de una pandemia que disparó el hambre y la pobreza, a aumentar los impuestos de renta y del patrimonio a quienes más tienen y pueden contribuir”.

En su intervención, Carrascal también abordó el futuro político del país, por lo que resaltó que el rechazo de la reforma demuestra la necesidad de una “mejor correlación de fuerzas” en el Congreso para 2026, y destacó la importancia de ganar las siguientes elecciones presidenciales, de la mano con el candidato de su partido.

“Hay que volver a ganar las elecciones presidenciales con Iván Cepeda en 2026 para seguir avanzando en las transformaciones que ya hemos iniciado”, dijo Carrascal, al tiempo que expresó su preocupación por la posibilidad de que figuras de la derecha, a quienes calificó de “trumpistas”, llegaran al poder para beneficiar a los sectores más ricos.

Para la representante, la democracia no solo se define por la división de poderes y las elecciones, sino por poner las instituciones públicas y la política pública al servicio de las mayorías populares: “Es un asunto de redistribución y de democracia”.