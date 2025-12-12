Kevyn y Sofía arrasan en el ‘Desafío 2025’: la fortuna ganada en la prueba de capitanes dejó a todos con los bolsillos vacíos

La dinámica por duplas permitió que los representantes de Neos ganaran ambas rondas y aseguraran una ventaja económica y estratégica inédita sobre los demás equipos en plena recta definitiva - crédito @kevynrua75/ Instagram

Kevyn y Sofía, del equipo Neos, obtuvieron la mayor recompensa económica de la temporada en la prueba de capitanes de Desafío 2025.

La competencia, que corresponde a una etapa clave del formato, cambió las reglas del juego para todos los participantes cuando el reglamento determinó que, si la misma pareja ganaba ambas rondas, podría quedarse con todo el dinero acumulado por los equipos en juego.

La dupla logró adjudicarse una suma de $477.220.000 y sus rivales debieron arrancar el nuevo ciclo sin capital, un hecho poco frecuente en la historia del programa.

La ronda se desarrolló en formato de duplas, por lo que cada grupo eligió a dos de sus miembros para representarlos en una serie de pruebas físicas y estratégicas. Primero compitieron los hombres y, posteriormente, fue el turno de las mujeres.

El resultado dependió de que la dupla mantuviera el buen desempeño en ambas rondas.

Kevyn y Sofía alcanzaron este objetivo y se aseguraron la totalidad del dinero acumulado.

La redistribución de las cifras alteró el panorama de la competencia al aproximarse la recta final de la temporada.

Tras esta prueba, Kevyn y Sofía accedieron a nuevas ventajas en la dinámica del reality. La eliminación del equipo Alpha les permitió elegir el equipo que bajaba la bandera y, en consecuencia, seleccionar de primeros a los nuevos integrantes para la siguiente fase. La conformación de los equipos reconfiguró las alianzas estratégicas y marcó un nuevo comienzo antes de la gran final.

En el proceso de elección, Neos, capitaneado por Kevyn, incorporó a Rata y Valentina. Gamma, bajo el liderazgo de Zambrano, seleccionó a Rosa y Gero. Por su parte, Sofía eligió a Potro y Desisy para su equipo, mientras que Miryan integró a Valkirya y Gio, aunque esta última decisión generó reacciones entre los miembros. En la ronda final de selecciones, Neos sumó a Leo e Isa, con lo que Tina y Julio quedaron asignados a la casa naranja.

La competencia reinició con equipos modificados y estrategias nuevas, mientras los participantes se preparan para las etapas que definirán a los finalistas. Según la organización, el premio mayor del Desafío 2025 asciende este año a 1.200 millones de pesos, lo que incrementa las expectativas y la presión sobre los concursantes que aspiran a llegar al último capítulo del reality. La distribución de los equipos y la situación financiera reconfigurada podrían influir en el desenlace de la temporada.