‘Mr. Taxes’ aceptó la invitación de un usuario en redes sociales y terminó oficiando un matrimonio: “Fue perfecto”

El recuerdo de una boda suele estar marcado por anécdotas personales, pero la unión celebrada recientemente por el usuario de Instagram y TikTok @soyelnovio_ cobró un giro inesperado tras la participación de Luis Carlos Reyes, reconocido exdirector de la Dian, exministro de Comercio y ahora precandidato presidencial.

El propio novio relató en sus redes sociales la curiosa secuencia de hechos: después de invitar al funcionario por internet y recibir una respuesta afirmativa —“Bueno, muy amable, muy formal. Muchas gracias. Felicitaciones a los novios. Invitación aceptada”—, la presencia de Reyes transformó el evento en una auténtica historia para contar.

El protagonista relató que Luis Carlos Reyes no solo acudió a la cita, sino que estableció lazos con invitados, compartió mesa y posó en fotografías grupales.

“Lo más surreal es que se hizo amigo de mis amigos, se tomaron fotos e incluso cenaron en la misma mesa”, describió el novio en su publicación.

El momento central de la ceremonia quedó en manos de quien en redes es apodado “Mr. Taxes”, por su famosa manera de explicar todo los relacionado con impuestos a usuarios curiosos en redes sociales y, en el matrimonio su conducción resaltó desde el inicio con envolventes palabras sobre la trascendencia del unión martial:

“Las culturas y tradiciones reconocen el vínculo y pacto matrimonial, como lo hace también la constitución política de nuestro país, para lo cual el matrimonio es mucho más que la formalización”, manifestó Reyes en su discurso de apertura.

No faltaron reflexiones personales sobre el amor, recordando a los presentes que “tener amor es no enojarse ni guardar rencor. Tener amor es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad”.

Demostrando compromiso con el papel asumido, Reyes subrayó el propósito de la ceremonia: “Este es el objetivo de esta ceremonia, que el compromiso se adquiera con plena conciencia. Por lo tanto, a continuación, escucharemos los votos de los novios”.

La sorpresa no se limitó al acto protocolario; el testimonio relata que el funcionario permaneció durante la fiesta posterior, generando simpatía entre los asistentes.

El propio novio calificó el gesto de Reyes como memorable: “Me atrevo a decir que Mr. Taxes fue demasiado ambiente para mi fiesta de matrimonio”. Al concluir la celebración, el homenajeado agradeció su presencia y dejó como saldo un recuerdo imborrable para los nuevos esposos.

El relato ya circula entre internautas, que aportan sus comentarios y calificaciones al “servicio” ofrecido por quien, hasta ahora, era conocido principalmente por su trayectoria en temas fiscales, en la gestión pública y ahora como candidato presidencial.

‘Mr. Taxes’ espera otro hijo

La llegada del tercer hijo de Luis Carlos Reyes provocó distintas reacciones en redes sociales. La familia se encuentra a la espera de un nuevo integrante, hecho que generó entusiasmo entre los hijos mayores.

La comunidad digital que sigue a ‘Mr. Taxes’ participó de inmediato con sugerencias de nombres y propuestas sobre la organización del baby shower. Los comentarios evidenciaron la interacción constante entre el creador de contenido y su audiencia.

El anuncio fue confirmado por El Tiempo, medio que publicó imágenes de la familia y reflejó el ambiente de celebración que atraviesan Reyes y su esposa. Las fotografías muestran a los hijos mayores tras conocer la noticia.

La elección del nombre del bebé se convirtió en uno de los focos de interés en las plataformas sociales, donde la comunidad de seguidores compartió diversas alternativas.

“Vamos a tener un hermanito. Si es niña, se va a llamar Ruth, y si es niño, Iván“, dijo el hijo mayor del precandidato presidencial. Su siguiente hijo contestó: ”Isaac o Pedro".

El anuncio se suma a la tendencia de figuras públicas que comparten aspectos de su vida personal en redes, impulsando la participación digital, según recogió