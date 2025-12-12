Gustavo Petro le exigió explicaciones a Juan Carlos Reyes, ‘Mr. Taxes’, por su gestión en la Dian: “Debe aclarar por qué lo saqué”

Gustavo Petro exige explicaciones a Luis Carlos Reyes sobre nombramientos y decisiones en la Dian, en medio de cuestionamientos - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro exigió públicamente explicaciones al exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, por la incorporación de una funcionaria llamada Alexandra Rizo a la entidad y las razones de su posterior salida.

La solicitud del mandatario se produce en medio de una investigación interna sobre lo que el Gobierno denomina una “Dian paralela”, presuntamente dedicada a la evasión de impuestos y al contrabando técnico.

A través de su cuenta en X, Petro señaló que Reyes debe aclarar públicamente los motivos detrás de ciertas decisiones al frente de la Dian, incluyendo nombramientos que habrían generado riesgo de irregularidades.

“Debe explicar por qué lo saqué de la Dian y las razones por las que algunas incorporaciones se realizaron durante su gestión”, señaló el presidente, en un mensaje que encendió la polémica sobre la transparencia en la administración tributaria.

La exigencia de Petro se produce en un contexto de declaraciones previas de Reyes.

En una entrevista con el periodista Daniel Samper Ospina, el exdirector de la Dian aseguró que miembros del alto Gobierno, incluidos ministros y familiares del presidente, habrían intentado realizar “torcidos” con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

Además, señaló que Nicolás Petro era responsable de ciertas acusaciones y mencionó la posibilidad de que la campaña presidencial del mandatario hubiera recibido dineros de origen ilícito.

Durante su gestión en la Dian, Reyes aseguró que siempre actuó con transparencia. En todas las respuestas dadas bajo monitoreo, salvo una, indicó que decía la verdad.

Asimismo, negó haber otorgado cuotas políticas o haber realizado nombramientos como favores y reiteró que aplicó pruebas de polígrafo a sus empleados, siempre con consentimiento, como medida de control interno.

Tras la publicación del mensaje del presidente en X, Luis Carlos Reyes respondió directamente al mandatario. En su cuenta, recordó que fue retirado de la Dian para asumir el cargo de ministro de Comercio, Industria y Turismo.

Además, pidió mesura al jefe de Estado por exponer públicamente a una testigo involucrada en el escándalo de la Unidad Nacional Para la Gestión de Riesgo (Ungrd), caso por el cual su exministro Ricardo Bonilla ha sido imputado por corrupción, pese a las advertencias que él mismo había hecho a Petro en diciembre de 2023.

“Usted es el presidente de la República y sus palabras ponen en riesgo la seguridad de testigos valientes como la persona que menciona”, escribió Reyes, en un mensaje que generó preocupación sobre la exposición de fuentes y la seguridad de quienes colaboran con la justicia en casos de corrupción.

El intercambio entre Petro y Reyes evidencia la tensión en torno a la administración de la Dian y la gestión de nombramientos clave, en un contexto donde la transparencia y la integridad de las decisiones del Gobierno se encuentran bajo intenso escrutinio.

La controversia también plantea cuestionamientos sobre la comunicación pública del presidente y los efectos que sus declaraciones pueden tener en investigaciones judiciales y en la protección de testigos.

Con esta interacción, el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios en la Dian y la exposición pública de decisiones internas del Gobierno cobra mayor relevancia, mientras el país sigue atento a las explicaciones que el exministro de Comercio deberá entregar.

¿Y entonces quién es Alexandra Rizo?

Alexandra Rizo Arango es especialista en Economía y Magister en Economía Aplicada. Actualmente, se desempeña como profesora de cátedra en la Pontificia Universidad Javeriana, donde imparte cátedra en temas relacionados con economía y gestión.

Ha desarrollado su carrera en el sector público colombiano, ocupando diferentes cargos de responsabilidad. Entre julio de 2024 y mayo de 2025 fue Directora de Mipymes en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, según el perfil en LinkedIn.

En la Dian trabajó más de dos años como Asesora del Despacho del Director General y de manera temporal asumió la Subdirección Logística. Previamente, fue asesora en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2018–2021) y tuvo una breve vinculación con Colciencias en 2017.

Rizo Arango ha acumulado experiencia en áreas como relaciones gubernamentales, asuntos públicos, administración logística y gestión de proyectos. Además, participa en actividades de difusión académica y profesional, incluyendo conferencias regionales, y promueve buenas prácticas en asuntos públicos y lobby en Colombia y América Latina.