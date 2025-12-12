Gustavo Petro justificó sus diálogos con bandas criminales: “La mayor parte de los homicidios se cometen en las ciudades grandes”

Gustavo Petro rechazó la postura de que sus diálogos con las bandas criminales son "para salvar la paz total" - crédito Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro contestó una opinión periodística en la que se refirió a los diálogos con bandas criminales como una estrategia para “salvar” la política de la Paz Total.

En su defensa, el jefe de Estado afirmó que la prioridad de su administración es la protección “de vidas” humanas antes que la defensa de políticas particulares.

Así lo manifestó a través de su cuenta en la red social X, en respuesta a interpretaciones periodísticas sobre los esfuerzos del Ejecutivo en el proceso denominado “paz total”.

El mandatario entonces comunicó que “la mayor parte de los homicidios en Colombia se cometen en las ciudades grandes y por las bandas”, poniendo el foco en la necesidad de actuar decididamente para desmantelar estos grupos delincuenciales.

Petro aseguró que su política de Paz Total no es una estrategia política y dijo que se trataba de "salvar vidas" - crédito @petrogustavo/X

Mencionó como ejemplo algunos casos recientes en el país: “Los procesos de Barranquilla, Medellín hasta hace poco, Buenaventura y Quibdó, han sido relativamente exitosos”, escribió Petro en su mensaje, destacando la importancia del trabajo local para reducir la criminalidad en entornos urbanos.

El presidente también explicó que el desmantelamiento de las bandas delictivas demanda diversas estrategias y que estas pueden ser implementadas tanto mediante el diálogo como a través de acciones operativas de las autoridades.

“El desmantelamiento de las bandas es a las buenas o a las malas. Para eso dialogan en todas las ciudades del país. Buscamos que las bandas de Bogotá entren al diálogo para disminuir la violencia en la capital”, precisó.

Petro aclaró que la política de negociación no implica el cese de la persecución legal ni la acción de la fuerza pública: “El diálogo no suspende la acción represiva ni jurídica del Estado”.

Habló de ‘Pipe Tuluá’

Respaldó esta afirmación poniendo como ejemplo su reciente decisión en materia judicial: “Por eso hace días firmé la orden de extradición de Pipe Tulúa, no más asesinatos y muertes de guardianes, a la banda la Inmaculada la invito al sometimiento y la redención de los barrios de Tulúa”.

Alias Pipe Tuluá, líder de la banda criminal La Inmaculada, busca abrir una mesa de diálogo con el Gobierno mientras su extradición a Estados Unidos sigue pendiente de la firma del presidente Gustavo Petro - crédito red social X y Presidencia

El jefe de Estado concluyó su declaración con una apelación al bienestar colectivo, enfatizando la importancia de asegurar la tranquilidad en las áreas urbanas: “Una navidad sin muertes en Colombia. La Paz urbana es esencial”.

Banas como Los Costeños y Los Pepes piden que Salvatore Mnacuso esté en los diálogos

La propuesta de que Salvatore Mancuso actúe como facilitador en los diálogos exploratorios entre el Gobierno y las bandas criminales Los Costeños y Los Pepes en el Atlántico fue dada a conocer en las úlñtimas jronadas.

La solicitud de las organizaciones criminales coincide con la vigencia de una tregua de tres meses, que, según reportes oficiales, ha permitido una reducción de hurtos, homicidios y extorsiones en la región respecto a los niveles de 2024.

En las últimas semanas, las autoridades del Atlántico han documentado una disminución significativa de actividades ilícitas, atribuyéndola al desescalamiento derivado de los acercamientos exploratorios con ambas estructuras.

El Gobierno mantiene como voceros oficiales del proceso al director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus; al funcionario Ricardo Rey; y a Felipe Marín Silva, representante del espacio de diálogo denominado ‘La Inmaculada’, definido mediante resolución presidencial.La controversia por la protección de Mancuso se intensificó tras la revelación de dos cartas enviadas al ministro del Interior, Armando Benedetti, a las que tuvo acceso W Radio.

Salvatore Mancuso, gestor de paz del Gobierno, fue propuesto por Los Costeños y Los Pepes como mediador en los acercamientos para reducir la violencia en el Atlántico - crédito red social X

En estos documentos, los abogados de Jorge Eliecer Díaz —alias Castor, jefe de Los Costeños— y de Digno Palomino —líder de Los Pepes— solicitaron formalmente la incorporación de Mancuso como facilitador en las conversaciones con estas organizaciones.

Según W Radio, en una de las comunicaciones, los abogados expresaron: “Me permito solicitarle, por indicaciones de mi representado, la incorporación del señor Salvatore Mancuso Gómez en su condición de facilitador en el proceso que se adelanta en el departamento del Atlántico y en el Área Metropolitana, a fin de avanzar en el proceso sociojurídico que busca la paz en la región de acuerdo con las políticas del presidente Gustavo Petro”.

De acuerdo con los remitentes, ya se habrían realizado acercamientos preliminares con el equipo jurídico de Mancuso, que habría manifestado su disposición a participar siempre que exista una invitación formal del Gobierno.