Colombia

Nuevo sacudón del euro en Colombia: bajó en la jornada del 12 de diciembre, pero mantiene presión sobre el peso

El comportamiento del euro volvió a marcar la pauta del mercado local, con un peso que sigue reaccionando a factores externos e internos

El euro acumula una baja
El euro acumula una baja semanal de 0,06% en Colombia, pero mantiene un incremento anual del 4,57% frente al peso colombiano

El precio del euro en Colombia cerró la jornada del 12 de diciembre de 2025 en un promedio de $4.447,17, lo que representó una caída de 33,41 frente al día anterior, equivalente a una variación diaria de -0,75%. Durante la sesión, la divisa europea alcanzó un máximo de $4.469,14 y un mínimo de $4.443,6, reflejando una volatilidad moderada en el cruce EUR/COP.

Si bien no se registraron máximos históricos, el alza en su valor responde a una combinación de factores internacionales, como las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos y la inestabilidad en los mercados globales, junto con elementos locales que influyen en la oferta y demanda de divisas. En las casas de cambio, el euro se cotizó en un rango de $4.360 para la compra y $4.530 para la venta.

El Banco Central Europeo mantiene
El Banco Central Europeo mantiene tasas cercanas al 2% hasta 2026, a la espera de datos de inflación de Alemania, Francia y España

Teniendo en cuenta la última semana, el euro acumula una bajada 0,06%; por el contrario desde hace un año aún mantiene un incremento del 4,57%.

Con respecto a fechas pasadas, sumó dos sesiones consecutivas en verde. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue manifiestamente superior a la acumulada en el último año, de modo que el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.

Análisis de mercado

La atención de los mercados se concentra esta semana en el comportamiento del euro y del peso colombiano, dos monedas que enfrentan presiones y expectativas distintas en un entorno global marcado por decisiones de política monetaria divergentes. En Europa, los inversionistas aguardan las cifras definitivas de inflación de Alemania, Francia y España correspondientes a noviembre, insumo clave para anticipar la trayectoria del BCE, que por ahora mantiene su postura de mantener las tasas cercanas al 2% hasta 2026. La estabilidad del euro dependerá en buena parte de si estas lecturas confirman la moderación de precios vista en los reportes preliminares, una condición indispensable para evitar nuevas tensiones en el crecimiento, que se mantiene frágil en varias economías del bloque.

En contraste, el peso colombiano navega un escenario donde los determinantes internos se volvieron más relevantes que los factores externos. El Gobierno mantiene el foco en la seguridad energética, al anunciar un paquete de 20 medidas y la entrada de siete proyectos adicionales de regasificación en medio de la discusión sobre la suficiencia del sistema.

Paralelamente, el Ministerio de Hacienda informó que las operaciones de manejo de deuda permitieron una disminución de $9,53 billones en el saldo de TES hasta noviembre, lo cual contribuye a aliviar parte de la presión fiscal, aunque persisten dudas por la eventual repatriación de inversiones de las AFP y por el reciente relevo en el equipo directivo de la Unidad de Regulación Financiera. Estos elementos, sumados, configuran un entorno en el que la moneda local se mueve entre señales de disciplina fiscal parcial y tensiones institucionales.

El Gobierno colombiano anunció 20
El Gobierno colombiano anunció 20 medidas para fortalecer la seguridad energética y la entrada de siete nuevos proyectos de regasificación

Mientras tanto, el panorama internacional sigue aportando señales mixtas. En Estados Unidos, la Reserva Federal intensificó el proceso de relajación monetaria al ejecutar un recorte adicional de 25 puntos básicos en su tasa de referencia y anunciar compras por USD40.000 millones en bonos del Tesoro a corto plazo. La decisión detonó movimientos sectoriales en renta variable, especialmente hacia activos sensibles a tasas más bajas. Aunque la medida impulsa el dólar a la baja en el margen, la tendencia dependerá de la velocidad del deterioro o recuperación económica durante el primer trimestre de 2026.

Por otro lado debilidad del Reino Unido volvió a manifestarse a través de la contracción de 0,1% en el PIB de octubre y del profundo deterioro del balance comercial, que alcanzó su nivel más amplio desde febrero. La caída en servicios y construcción fortalece la perspectiva de que el Banco de Inglaterra termine recortando tasas el próximo año, probabilidad que el mercado ubica en torno al 90%.

En Asia, China cerró su conferencia anual de política económica con promesas de un mayor estímulo fiscal y monetario para 2026, aunque los datos de crédito revelan un apetito limitado de los hogares. Las ventas de vehículos de nueva energía avanzan con fuerza, pero no compensan la fragilidad del consumo. Japón, por su parte, sorprendió con un aumento sólido en producción industrial y expectativas crecientes de que el Banco de Japón evalúe una normalización de tasas.

La Reserva Federal de Estados
La Reserva Federal de Estados Unidos recortó su tasa de referencia y anunció compras de bonos por USD40.000 millones, impactando el mercado cambiario global

En América Latina, Brasil reportó un deterioro en la confianza industrial, mientras México concentra sus esfuerzos en la revisión del T-MEC y en mantener la coherencia de sus cadenas productivas. Para Colombia, las implicaciones de estos movimientos dependerán de cómo evolucione el euro frente al dólar y de la capacidad del peso para sostenerse en un contexto donde la incertidumbre fiscal e institucional continúa marcando la agenda.

