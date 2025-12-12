“Este señor sí se pasó de cínico”: críticas a Murillo por felicitar a María Corina Machado

Luis Gilberto Murillo - Excanciller | crédito @LuisGMurillo/X

La publicación emitida por Luis Gilberto Murillo para celebrar el Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado provocó una amplia discusión en redes sociales, especialmente en X, donde una parte significativa de los usuarios reaccionó de manera crítica.

La controversia se originó luego de que el exministro destacara la relevancia de los “canales de comunicación” que, según indicó, mantuvo con la dirigente venezolana.

El mensaje fue interpretado por varios internautas como contradictorio frente a posiciones adoptadas durante su gestión como jefe de la diplomacia colombiana.

Entre las reacciones que más circularon se mencionaron publicaciones que compararon el mensaje reciente de Murillo con afirmaciones hechas cuando aún ocupaba el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En varios comentarios se resaltó un señalamiento recurrente: que mientras hizo parte del Gobierno Petro, el Ejecutivo expresó respaldo político al liderazgo de Nicolás Maduro, lo cual generó cuestionamientos sobre la coherencia del mensaje dedicado a Machado.

En la red se viralizó un comentario que decía: “Este señor sí se pasó de cínico… hasta donde recordamos, como Canciller fue cuchi-cuchi con Maduro, aceptó el robo de las elecciones en Venezuela y desconocía la existencia del Tren de Aragua… (Ahora insinúa que hablaba con María Corina, pero en secreto. ¿Petro estaba enterado?)”.

Asimismo, otros usuarios difundieron un video correspondiente a una entrevista concedida por Murillo durante su etapa como canciller.

En ese registro, según los internautas, el funcionario señalaba que las elecciones venezolanas eran libres y que, en dicho momento, “habían inscrito candidatos”. El fragmento fue utilizado para cuestionar el contraste entre sus declaraciones pasadas y la felicitación dirigida a Machado.

También se recordó que, durante aquella entrevista, Murillo evitó pronunciarse ante la observación de que la propia Machado no había sido autorizada para inscribirse en el proceso electoral.

Dentro de las reacciones destacadas también se encontró el comentario de un usuario que aseguró: “Usted presenció el robo de las elecciones como canciller y no movió un dedo... Lamentable, y se lo vamos a recordar siempre”.

Este tipo de publicaciones ampliaron el debate sobre el rol que Murillo desempeñó en los momentos más relevantes de la política exterior frente a Venezuela.

Otro grupo de comentarios hizo referencia a la posibilidad de que el mensaje de felicitación estuviera relacionado con su actual aspiración presidencial. Se señalaron críticas según las cuales el exministro habría intentado vincular su comunicación pública con un tema altamente visible en la coyuntura internacional.

La reacción más compartida en esa línea afirmó: “Pero siendo Canciller, no se cansó de aplaudir y respaldar a la dictadura venezolana… y ahora intenta hacer campaña con otro tema”.

Entre los reproches se destacó igualmente un mensaje en el que se afirmaba que las decisiones del excanciller no coincidieron con sus planteamientos actuales sobre Venezuela.

El comentario expresó: “Luis Gilberto, en algunos casos la política da la oportunidad de que los hechos se compadezcan con los discursos; cuando usted tuvo esa oportunidad prefirió darle oxígeno al régimen de Maduro y desconoció la clara victoria de María Corina y Edmundo González. Si eso fue por orden del presidente, usted pudo renunciar, pero no lo hizo”. Estas publicaciones buscaron contrastar sus declaraciones previas con la postura divulgada esta semana.

Paralelamente, algunas interpretaciones aseguraron que el mensaje de Murillo podría relacionarse con un intento de “desmarcarse” de las posiciones que tradicionalmente ha sostenido el petrismo respecto a Venezuela.

Según esos comentarios, la felicitación estaría orientada a transmitir una imagen de independencia política en medio del proceso previo a las elecciones presidenciales en Colombia.

No obstante, la mayoría de respuestas no coincidió con esa lectura y reiteró los cuestionamientos frente a la manera como, en opinión de los usuarios, se relacionan sus posiciones presentes con las responsabilidades ejercidas en el pasado.

En torno a estos debates, las interacciones continuaron multiplicándose a lo largo del día.

Las publicaciones hechas por Murillo, así como los mensajes difundidos por otros usuarios, circularon ampliamente entre quienes siguen los asuntos relacionados con la política exterior.

El anuncio sobre el Nobel concedido a Machado, sumado a las declaraciones del excanciller, se convirtió en un tema relevante dentro de la conversación digital vinculada a los acontecimientos recientes en la región.